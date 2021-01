Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab24472c-be05-4db2-a2b4-10ea2e473502","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tüntetés szervezői úgy gondolják, a járványnál is több életet követelnek a lezárások, ezért ha a kormány nem, majd ők nyitják újra az országot.","shortLead":"A tüntetés szervezői úgy gondolják, a járványnál is több életet követelnek a lezárások, ezért ha a kormány nem, majd ők...","id":"20210108_praga_tuntetes_mecsesek_lezarasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab24472c-be05-4db2-a2b4-10ea2e473502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252e3e07-d2dc-41cd-b77b-1c710fb997f8","keywords":null,"link":"/kkv/20210108_praga_tuntetes_mecsesek_lezarasok","timestamp":"2021. január. 08. 17:51","title":"Látványos demonstrációt tartottak az újranyitásra váró prágai vendéglátósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lap szerint Joe Bidennek azt kellene bizonyítania, hogy csupán pillanatnyi működési zavar volt az amerikai demokrácia szíve elleni támadás Trump megszállott követői részéről.","shortLead":"A lap szerint Joe Bidennek azt kellene bizonyítania, hogy csupán pillanatnyi működési zavar volt az amerikai demokrácia...","id":"20210109_New_York_Times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b3f734-0e35-4618-822b-27298029091f","keywords":null,"link":"/360/20210109_New_York_Times","timestamp":"2021. január. 09. 09:10","title":"New York Times: Amerika nehezen lehet ismét a szabad világ vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Alig két héttel az új amerikai elnök, Joe Biden beiktatása előtt az ország nukleáris technológiájának a fejlesztését sürgette a Koreai Munkapárt kongresszusán.","shortLead":"Alig két héttel az új amerikai elnök, Joe Biden beiktatása előtt az ország nukleáris technológiájának a fejlesztését...","id":"20210109_Kim_Dzsong_Un_a_legnagyobb_ellensegnek_nevezte_az_Egyesult_Allamokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0696e631-809e-4b19-ab55-8fd11582a001","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Kim_Dzsong_Un_a_legnagyobb_ellensegnek_nevezte_az_Egyesult_Allamokat","timestamp":"2021. január. 09. 08:41","title":"Kim Dzsong Un a legnagyobb ellenségnek nevezte az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban kiseprűzhetik-e a demokraták hivatali idejének lejárta előtt Donald Trumpot, vagy ez csak pávatánc? A január 6-i példátlan amerikai események utóéletetét Nagy Gáborral, a HVG újságírójával elemeztük a Fülkében. ","shortLead":"Valóban kiseprűzhetik-e a demokraták hivatali idejének lejárta előtt Donald Trumpot, vagy ez csak pávatánc? A január...","id":"20210109_Fulke_Ostrom_utan_Amerika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75405817-70ea-45e1-bab9-21718fe9d082","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Fulke_Ostrom_utan_Amerika","timestamp":"2021. január. 09. 07:00","title":"Fülke: Ostrom után Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök hősnek nevezte az ötszörös olimpiai bajnokot.","shortLead":"A miniszterelnök hősnek nevezte az ötszörös olimpiai bajnokot.","id":"20210109_Orban_Viktor_foldrajzi_anomaliaba_bonyolodva_koszontotte_a_100_eves_Keleti_Agnest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61332105-84f3-4865-ba05-6de84081ded9","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Orban_Viktor_foldrajzi_anomaliaba_bonyolodva_koszontotte_a_100_eves_Keleti_Agnest","timestamp":"2021. január. 09. 12:04","title":"Orbán Viktor földrajzi anomáliába bonyolódva köszöntötte a 100 éves Keleti Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten már a második adag vakcinát is megkapják azok, akiket december 26-án oltottak be.

","shortLead":"A jövő héten már a második adag vakcinát is megkapják azok, akiket december 26-án oltottak be.

","id":"20210108_Oltas_DelPesti_Centrumkorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c7647f0-667a-4a13-a59d-314dd4f98b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b245ea0a-03fc-4171-b035-e9c86a58483c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_Oltas_DelPesti_Centrumkorhaz","timestamp":"2021. január. 08. 11:14","title":"Már 2200 embert beoltottak a Dél-Pesti Centrumkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee603475-2ce8-4a3a-8430-b063308e57f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony forgalomba helyezi azokat a különleges, moduláris paneleket, melyek képesek kiváltani a klasszikus zöld hátteres technikát. Az újdonságok elsősorban a filmipari szereplőknek készültek.","shortLead":"A Sony forgalomba helyezi azokat a különleges, moduláris paneleket, melyek képesek kiváltani a klasszikus zöld hátteres...","id":"20210108_sony_kijelzo_panel_megjelenito_mandalorian_sorozat_modularis_kepernyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee603475-2ce8-4a3a-8430-b063308e57f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896e4c1e-0478-43fa-b289-87f53436d771","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_sony_kijelzo_panel_megjelenito_mandalorian_sorozat_modularis_kepernyo","timestamp":"2021. január. 08. 10:37","title":"Árulni kezdi egymásba rakható kijelzőit a Sony, ilyenekkel csinálták a Mandalorian sorozatot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unión belüli demokrácia helyzete közvetlen kapcsolatban van az Egyesült Államokban zajló eseményekkel. Ezért a liberális demokrácia megvédelmezése érdekében szükség lenne egy demokráciát erősítő Marhsall-tervre – javasolta Heiko Maas német külügyminiszter, miután Donald Trump amerikai elnök hívei megrohamozták a washingtoni Capitolium épületét.","shortLead":"Az Európai Unión belüli demokrácia helyzete közvetlen kapcsolatban van az Egyesült Államokban zajló eseményekkel. Ezért...","id":"20210109_Marshallterv_a_demokraciaert__ezt_javasolja_Nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ebdd5c-4bb9-47bd-a450-fd2f540dc631","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Marshallterv_a_demokraciaert__ezt_javasolja_Nemetorszag","timestamp":"2021. január. 09. 18:52","title":"Marshall-terv a demokráciáért – ezt javasolja Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]