[{"available":true,"c_guid":"a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy a populisták milyen következtetést vonnak le a világban a Capitolium ostromából, az attól függ, hogy hatalmon vannak-e vagy sem, de az biztos, hogy a jobboldali populizmus nem került két vállra. Így látja a helyzetet Ivan Krasztev, a nyugati sajtóban sokat idézett bolgár elemző, aki most a Spiegelnek nyilatkozott. ","shortLead":"Hogy a populisták milyen következtetést vonnak le a világban a Capitolium ostromából, az attól függ, hogy hatalmon...","id":"20210114_Spiegel_A_jobboldali_populizmus_nem_kerul_ket_vallra_Trump_tavozasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d05909-d0b1-41ed-a287-3664325813e9","keywords":null,"link":"/360/20210114_Spiegel_A_jobboldali_populizmus_nem_kerul_ket_vallra_Trump_tavozasaval","timestamp":"2021. január. 14. 07:40","title":"Spiegel: A jobboldali populizmus nem kerül két vállra Trump távozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyugat-nílusi vírussal kapcsolatban végeztek kutatást magyar szakemberek, amivel arra keresték a választ, a súlyos neurológiai tünetek milyen kockázatot jelentenek a vírus okozta megbetegedésben szenvedőknek. ","shortLead":"A nyugat-nílusi vírussal kapcsolatban végeztek kutatást magyar szakemberek, amivel arra keresték a választ, a súlyos...","id":"20210114_nyugat_nilusi_virus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde45695-7df8-4ff5-9873-b4d61d50168c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_nyugat_nilusi_virus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 14. 20:03","title":"Magyar kutatók vizsgálták, mitől válhat súlyossá a Magyarországon is terjedő nyugat-nílusi vírus okozta fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordokat döntögetnek az amerikai járványügyi adatok, Donald Trump csapata az új elnök beiktatása előtt pár nappal pedig kiterjesztené a jelenlegi oltási programot. ","shortLead":"Rekordokat döntögetnek az amerikai járványügyi adatok, Donald Trump csapata az új elnök beiktatása előtt pár nappal...","id":"20210112_USA_kiterjedtebb_oltasi_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96491c3a-0499-4cb9-a6b2-7c77a5da9424","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_USA_kiterjedtebb_oltasi_program","timestamp":"2021. január. 12. 21:10","title":"Felpörgetné az oltási programot Trump néhány nap múlva távozó stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf3c9cd-9766-4720-b377-14e91cf93944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Razer egy okos FFP2-es maszkot fejlesztett, ami a cég szerint képes megvédeni viselőjét a koronavírustól. Az eszköz egyelőre még az amerikai hatóságok engedélyére vár.","shortLead":"A Razer egy okos FFP2-es maszkot fejlesztett, ami a cég szerint képes megvédeni viselőjét a koronavírustól. Az eszköz...","id":"20210113_razer_project_hazel_okosmaszk_szajmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdf3c9cd-9766-4720-b377-14e91cf93944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c43e683-d5ab-448f-b5d9-2e3acddfef5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_razer_project_hazel_okosmaszk_szajmaszk","timestamp":"2021. január. 13. 10:36","title":"Világító okosmaszkot készített a Razer, de még várni kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff808b38-86b9-42e0-8fc5-a9d3c6f3a24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG új televíziójának egyik különlegessége, hogy átlátszó. Van ugyanakkor egy ennél hangzatosabb tulajdonsága is.","shortLead":"Az LG új televíziójának egyik különlegessége, hogy átlátszó. Van ugyanakkor egy ennél hangzatosabb tulajdonsága is.","id":"20210114_agykeret_lg_televizio_ces_2021_oled_atlatszo_kepernyo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff808b38-86b9-42e0-8fc5-a9d3c6f3a24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0725fe19-1f5d-4c07-9da3-33f33630d666","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_agykeret_lg_televizio_ces_2021_oled_atlatszo_kepernyo","timestamp":"2021. január. 14. 08:03","title":"Ágykeretből előbújó tévét fejlesztett az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verba Attiláné, a PSZ Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke szerint akkor is túlzó volt kivenni a hatévesek iskolaérettségéről való döntést az óvodák kezéből, ha a – hivatalos fórumok információinak megfelelően – néhol tényleg visszaéltek a lehetőséggel.","shortLead":"Verba Attiláné, a PSZ Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke szerint akkor is túlzó volt kivenni a hatévesek...","id":"20210113_iskolaerettseg_halasztas_verba_attilane_psz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81eff3b8-25d6-4dae-a4b3-66408eeb2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1fbcaf-1897-41c9-b79d-51ce6c064896","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_iskolaerettseg_halasztas_verba_attilane_psz","timestamp":"2021. január. 13. 10:31","title":"A gyerekeken csattant az ostor az iskolaérettség rendszerének átszervezésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Január végére derülhet ki, hogy mennyire hatékony az oltóanyag, a cég az év végéig egymilliárd darabot gyártana le.","shortLead":"Január végére derülhet ki, hogy mennyire hatékony az oltóanyag, a cég az év végéig egymilliárd darabot gyártana le.","id":"20210114_Johnson_Johnson_egydozisu_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5523a915-da4e-486c-a481-7ebdde86a6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Johnson_Johnson_egydozisu_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 14. 15:48","title":"Márciusra ígéri a Johnson & Johnson az egydózisú koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns közgazdasági elvek ismeretében magabiztosabban követelhetjük a jussunkat.","shortLead":"Mindnyájan úgy érezzük, hogy megérdemelnénk a fizetésemelést. De mit tehetünk, hogy meg is kapjuk? A releváns...","id":"20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cbb822-c8bd-431d-afd2-df412b70a997","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210114_Hogyan_kaphatnek_fizetesemelest_Segitenek_a_kozgazdaszok","timestamp":"2021. január. 14. 19:22","title":"Hogyan kaphatnék fizetésemelést? Segítenek a közgazdászok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]