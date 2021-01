S-szériás csúcstelefonjai mellett legújabb és eddigi legfejlettebb vezeték nélküli fülhallgatóját is leleplezte csütörtök délután a Samsung. Íme a Galaxy Buds Pro.

Semmi marketingduma nincs benne, ugyanis nehezen vitatható tény, hogy az elmúlt év sokak számára új körülményeket teremtett, és az azokhoz való alkalmazkodáshoz a modern világban aki csak teheti, erős és kényelmes technológiai segítséget vesz igénybe – erre utalt a Samsung Galaxy Unpacked 2021 eseményen TM Roh, a vállalat mobilkommunikációs üzletágának elnöke. Az eseményt megelőző sajtóbeszélgetésen pedig elhangzott: az új világ egyik fontos kellékeit jelentik a viselhető eszközök, melyek eladásai csak a Samsungnál éves szinten 35 százalékkal nőttek a tavalyi harmadik negyedévben. (Hasonló adatokat hallottunk más gyártóktól is.) Különösen a hearable, azaz az intelligens audioeszközök kategóriájában lát növekedést a dél-koreai vállalat, amely ebben a szegmensben a piaci átlagnövekedés dupláját hozza.

Ilyen helyzetben érkezett meg csütörtökön az S21 telefonok mellett a Samsung legújabb fülese, a természetesen vezeték nélküli Galaxy Buds Pro.

A cég állítja: egyik fülhallgatójuk sem nyújtott még ilyen teljes hangzást, mint a 11 milliméteres mélynyomóval és 6,5 milliméteres magashangszóróval érkező újdonság.

Melynek legfontosabb tulajdonsága az aktív zajszűrés, mely funkcióval a Samsung szerint a külső hangok akár 99 százalékát kiszűri az eszköz, ami nemcsak zenehallgatáskor, hanem például munkaügyi telefonálás közben is hasznos lehet. A Környezet hangjai funkcióval a környezeti hangok akár 20 decibellel is felhangosíthatók, melynek köszönhetően – hangsúlyozta a Samsung – a felhasználók még a legsűrűbb időszakban is több feladatra koncentrálhatnak egyszerre, a megfelelő hangerő mellett. A Galaxy Buds Pro különlegessége, hogy felismeri a beszédet, és automatikusan képes váltani a közeli hangok felerősítése és kiiktatása között. Magyarán a füles érzékeli, amikor a felhasználó beszél, és ilyenkor a zene elnémul, hogy zavartalan lehessen a lokális beszélgetés.

A készülék három mikrofonnal dolgozik, felismeri viselője hangját és azt erősíti fel, így segíti a másik felet is jó hangminőséghez – derült ki a bemutatóból. A gyártó ígérete szerint az úgynevezett Szélvédő technológiával a telefonvonal másik végén még akkor is tisztán hallanak minket, ha szeles-viharos időben vagyunk: a Buds Pro formája miatt kisebb felületen van kitéve a szélnek, a különleges hálós rács pedig kiszűri a szél zúgását. Ez az aprónak tűnő probléma rengeteg telefonálást keserített már meg, így tesztünkben nagy figyelmet fordítunk majd ennek kipróbálására.

A vállalat elmondása szerint a használat alapján a fülhallgató kapcsolata automatikusan átvált a Galaxy okostelefonok és táblagépek között, így nincs szükség manuális beállításokra. A gyártó azt a példát hozta, hogy ha valaki éppen videót néz a Galaxy Tab S7 táblagépén, amikora Galaxy S21 készülékre egy bejövő hívás érkezik, az Auto Switch szünetelteti a videó lejátszását és a Galaxy Buds Pro segítségével válaszol a bejövő hívásra. A hívás befejezése után a fülhallgató azonnal visszakapcsol a tabletre és a videó folytatódik. Hasonló érdekesség a térhatású hanggal moziélményt visszaadni igyekvő 360 Audio funkció (melynek működését a fej mozgását figyelő Dolby Head Tracking technológia segíti). Valamint az is, hogy Galaxy Buds Pro Játék módban minimálisra csökkenti a hang késleltetését.

Az IPX78 besorolású (tehát izzadás mellett és eső közben is zavartalanul használható) Samsung Galaxy Buds Pro fülhallgató teljes feltöltés után akár nyolcórányi zenehallgatást is lehetővé tesz, amely további 20 órával növelhető a vezeték nélküli töltőtokkal. Az aktív zajszűrés használata esetén is ötórányi használati időt ígér a gyártó, melyhez a tok 13 órányit tesz hozzá. A Samsung tesztjei szerint amikor lemerül a készülék, mindössze 5 perc töltés kell ahhoz, hogy utána egy órán át működjön.

A Galaxy Buds Pro fantomfekete, fantomezüst és fantomlila színben érkezik, Magyarországon január 29-től elérhető, 9 ezer forintért. A vezeték nélküli töltőtokot az addig előrendelést leadók megkapják a füles mellé.

