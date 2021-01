Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével.","shortLead":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső...","id":"20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697c69a-eb66-4800-9c13-8c0c4fb9e5a8","keywords":null,"link":"/elet/20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","timestamp":"2021. január. 16. 21:00","title":"A hermelin, a rejtőzködés nagymestere lett az év emlőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89400a5-675a-47d0-86f0-d06a6d383fab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az énekes szerint a miniszterelnök egy utolsó mohikán.","shortLead":"Az énekes szerint a miniszterelnök egy utolsó mohikán.","id":"20210115_Dopeman_orban_mohikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b89400a5-675a-47d0-86f0-d06a6d383fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658df01f-2793-4b0d-9ad0-253ee9db2540","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Dopeman_orban_mohikan","timestamp":"2021. január. 15. 13:12","title":"Dopeman Orbánról: Nem gondoltam bele, hogy mint érző lényt, alighanem megbántottam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben nem ritkák a 200-300 ezres nyugdíjak sem, a nyugdíjasok közel fele még mindig kevesebbet kap, mint a havi 140 ezer forintos átlag.","shortLead":"Miközben nem ritkák a 200-300 ezres nyugdíjak sem, a nyugdíjasok közel fele még mindig kevesebbet kap, mint a havi 140...","id":"20210116_tobben_kapnak_magas_nyugdijakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b07e44-119d-4d96-86f3-a63659ac8f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_tobben_kapnak_magas_nyugdijakat","timestamp":"2021. január. 16. 13:59","title":"Egyre többen kapnak átlag feletti nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon oltották be az unión belül a nyolcadik legtöbb embert péntekig, még Finnországot is megelőztük.","shortLead":"Magyarországon oltották be az unión belül a nyolcadik legtöbb embert péntekig, még Finnországot is megelőztük.","id":"20210115_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_beoltottsag_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871196a0-2367-409a-97bb-e5e0ab4f2b03","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_beoltottsag_statisztika","timestamp":"2021. január. 15. 15:28","title":"Kevesli a kormány a vakcinát, de így is az uniós élbolyban vagyunk az oltások számát nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62487d85-bfbb-44ef-bb1c-aba089357cec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez mondjuk nem az olcsón vesszük rendbe tesszük kategória. 