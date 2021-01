Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edf3a077-3fbc-4c92-8227-0a03857ed688","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lapértesülés szerint Botka László polgármester kihívója, illetve Rovó László rektor is kiválasztott lehet a tervezett testületben.","shortLead":"Lapértesülés szerint Botka László polgármester kihívója, illetve Rovó László rektor is kiválasztott lehet a tervezett...","id":"20210111_A_Botka_ellen_indulo_nem_fideszes_vallalkozo_kerulhet_a_szegedi_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf3a077-3fbc-4c92-8227-0a03857ed688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f65d3-3b45-4b8e-bdb7-cbd0528686c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_A_Botka_ellen_indulo_nem_fideszes_vallalkozo_kerulhet_a_szegedi_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","timestamp":"2021. január. 11. 18:15","title":"Novák Katalin is bekerülhet a Szegedi Egyetemet átvevő alapítvány kuratóriumába? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41279778-1670-4f07-93f9-38165316bbed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nio ET7 csúcsváltozatában egy 150 kWh kapacitású akkumulátor kap helyet. ","shortLead":"A Nio ET7 csúcsváltozatában egy 150 kWh kapacitású akkumulátor kap helyet. ","id":"20210111_1000_kilometeres_hatotavolsagu_szemrevalo_kinai_villanyautot_mutattak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41279778-1670-4f07-93f9-38165316bbed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e21c25-424b-47a3-b83c-47f4f418eb59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_1000_kilometeres_hatotavolsagu_szemrevalo_kinai_villanyautot_mutattak_be","timestamp":"2021. január. 11. 11:21","title":"1000 kilométeres hatótávolságú, szemrevaló kínai villanyautót mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc8c9bf-76cc-46c0-9ae1-06022d0313b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kereszténydemokrata Aradszki András elővigyázatosságra int mindenkit, és azt javasolja, hogy aki teheti, oltassa be magát a koronavírus ellen.","shortLead":"A kereszténydemokrata Aradszki András elővigyázatosságra int mindenkit, és azt javasolja, hogy aki teheti, oltassa be...","id":"20210111_aradszki_andras_kdnp_50_nap_intenziv_osztalyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc8c9bf-76cc-46c0-9ae1-06022d0313b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69b7f54-cab7-41d8-8889-e8679a904933","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_aradszki_andras_kdnp_50_nap_intenziv_osztalyon","timestamp":"2021. január. 11. 14:30","title":"50 nap intenzív osztály után üzeni a KDNP-s képviselő: Ennek a vírusnak a fele sem tréfa!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865bb18c-15b1-4a59-8909-e3cae4066ba6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mint kiderült, Dobrády Ákos, Mihalik Enikő és Metzker Viktória versenyzett egymással. ","shortLead":"Mint kiderült, Dobrády Ákos, Mihalik Enikő és Metzker Viktória versenyzett egymással. ","id":"20210110_A_Tigris_nyerte_a_TV2_alarcos_musorat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=865bb18c-15b1-4a59-8909-e3cae4066ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c936d17b-181f-4fcd-8fd5-dac0821209e0","keywords":null,"link":"/kultura/20210110_A_Tigris_nyerte_a_TV2_alarcos_musorat","timestamp":"2021. január. 10. 22:06","title":"Véget ért a TV2 álarcos műsora is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter újabb videóval jelentkezett.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter újabb videóval jelentkezett.","id":"20210109_kasler_miklos_emmi_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9b3433-776d-42e3-b098-d0fcea8a6df4","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_kasler_miklos_emmi_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 09. 21:27","title":"Kásler: A kellő mértékű átoltottságig maradnak a járványügyi intézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy 37 éves férfi vesztette életét Kál közelében.","shortLead":"Egy 37 éves férfi vesztette életét Kál közelében.","id":"20210111_Halalos_baleset_M3as","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dfad5a-0b2a-4a17-9014-119c3b10b995","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Halalos_baleset_M3as","timestamp":"2021. január. 11. 07:50","title":"Halálos baleset történt az M3-as autópályán, egy sávon halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városban január 11-től megkezdik a szabálytalanul parkoló autók kerékbilincselését.","shortLead":"A városban január 11-től megkezdik a szabálytalanul parkoló autók kerékbilincselését.","id":"20210111_elfogyott_a_turelem_matol_kerekbilincselnek_esztergomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbbfdf4b-ab8f-4d8c-b678-59fe0f40677d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ac1b0b-ce29-4fb4-b38d-721eadd4da8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_elfogyott_a_turelem_matol_kerekbilincselnek_esztergomban","timestamp":"2021. január. 11. 07:59","title":"Elfogyott a türelem: mától kerékbilincselnek Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az a fajt erős ember típusú vezetés, amit Trump képviselt, nem tűnik el a világból a 45. amerikai elnök távozásával - mondta elődje, Barack Obama. Aztán ki is fejtette kikre gondol.","shortLead":"Az a fajt erős ember típusú vezetés, amit Trump képviselt, nem tűnik el a világból a 45. amerikai elnök távozásával...","id":"20210110_Obama_szerint_Trump_veszitett_de_Orban_meg_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35af2c2b-8247-4cd2-9b50-69148a96cf7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Obama_szerint_Trump_veszitett_de_Orban_meg_nem","timestamp":"2021. január. 10. 10:49","title":"Obama szerint Trump veszített, de Orbán még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]