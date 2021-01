Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd bútoráruházlánc azt szeretné, hogy minél tovább használják a termékeiket.","shortLead":"A svéd bútoráruházlánc azt szeretné, hogy minél tovább használják a termékeiket.","id":"20210125_Raerosit_az_alkatreszarusitasra_identol_az_IKEA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b56deca-9f8a-4a37-b095-ecdaaed7cf09","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Raerosit_az_alkatreszarusitasra_identol_az_IKEA","timestamp":"2021. január. 25. 17:10","title":"Alkatrészek árusításába kezd az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A beoltottak száma mindkét napon rekordot döntött a briteknél.","shortLead":"A beoltottak száma mindkét napon rekordot döntött a briteknél.","id":"20210125_oltas_koronavirus_vakcina_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f2ad21-eba8-4685-b2f9-3dd2ba571fe4","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_oltas_koronavirus_vakcina_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 25. 08:25","title":"Két nap alatt csaknem egymillió embert oltottak be az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben. A digitális eladások 80 százaléka PC-n történt.","shortLead":"A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben...","id":"20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961a937-faf6-4657-aba7-a26e644e4153","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_cyberpunk_2077_digitalis_eladas_pc_jatek_vasarlas","timestamp":"2021. január. 26. 09:33","title":"Minden idők legjobb digitális startjával rekordot döntött a Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters a Huawei ügyeit ismerő névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a Honor után a zászlóshajókat jelentő P és Mate-sorozattól is megválna a kínai cég. Döntés állítólag még nem született az ügyben.","shortLead":"A Reuters a Huawei ügyeit ismerő névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a Honor után a zászlóshajókat jelentő P...","id":"20210125_huawei_p_huawei_mate_zaszloshajo_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee99be-8bdf-4adf-b6ba-15610ce2903d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_huawei_p_huawei_mate_zaszloshajo_telefon","timestamp":"2021. január. 25. 17:12","title":"Eladhatja a Huawei a P és a Mate-sorozatot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Drága a telek, az építőanyag és a munkaerő.","shortLead":"Drága a telek, az építőanyag és a munkaerő.","id":"20210124_Hiaba_az_otszazalekos_afa_a_lakasok_nem_lesznek_olcsobbak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027d48f8-a606-4e67-bd00-17394dd95e5c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210124_Hiaba_az_otszazalekos_afa_a_lakasok_nem_lesznek_olcsobbak","timestamp":"2021. január. 24. 15:02","title":"Hiába az ötszázalékos áfa, a lakások nem lesznek olcsóbbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c72ea2-271d-498b-a96b-9a405a0bcb47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit a Hajdú-Bihar megyei határátkelőnél akarták kivinni az országból. ","shortLead":"A kocsit a Hajdú-Bihar megyei határátkelőnél akarták kivinni az országból. ","id":"20210125_Feltuno_volt_a_lopott_Jaguar_a_treleren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1c72ea2-271d-498b-a96b-9a405a0bcb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2862496-ca1b-4aa8-b18e-483e2964db07","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Feltuno_volt_a_lopott_Jaguar_a_treleren","timestamp":"2021. január. 25. 09:50","title":"Feltűnő volt a Jaguar egy tréleren Nagykerekinél, és lopott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844ca21b-efc4-4537-b09f-11f3350cb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem meglepő a CounterPoint Research egyik új kutatási eredménye, hiszen egyértelmű az összefüggés és értékesített és a felújított okostelefonok száma között.","shortLead":"Nem meglepő a CounterPoint Research egyik új kutatási eredménye, hiszen egyértelmű az összefüggés és értékesített és...","id":"20210126_counterpoint_research_felmeres_felujitott_telefonok_piaca_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=844ca21b-efc4-4537-b09f-11f3350cb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30eab62-4990-49cf-87b7-d78691a3d57a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_counterpoint_research_felmeres_felujitott_telefonok_piaca_2020","timestamp":"2021. január. 26. 10:03","title":"A felújított telefonoknak is betett a járvány, az Apple viszont még ebből is jól jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az atomenergia a mix negyedét adja. ","shortLead":"Az atomenergia a mix negyedét adja. ","id":"20210125_Fordulopont_2020ban_mar_tobb_energiat_nyertunk_megujulokbol_az_EUban_mint_fosszilis_energiahordozokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0e79a-a165-45f4-a8c5-b6eb9e38ba9a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Fordulopont_2020ban_mar_tobb_energiat_nyertunk_megujulokbol_az_EUban_mint_fosszilis_energiahordozokbol","timestamp":"2021. január. 25. 18:10","title":"Fordulópont: 2020-ban már több energiát nyertünk megújulókból az EU-ban, mint fosszilis energiahordozókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]