[{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára december közepén volt ennyire alacsony az új esetek száma.","shortLead":"Utoljára december közepén volt ennyire alacsony az új esetek száma.","id":"20210125_koronavirus_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93450665-ac22-4cae-abb9-d4d15dd1c255","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_koronavirus_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 25. 20:53","title":"Nagyot csökkent az új fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évértékelő beszédében jelentette be a pártelnök, hogy vállalja a megmérettetést.","shortLead":"Az évértékelő beszédében jelentette be a pártelnök, hogy vállalja a megmérettetést.","id":"20210125_jakab_peter_miniszterelnok_jelolt_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccda260-b99b-4051-8842-5858f659dc30","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_jakab_peter_miniszterelnok_jelolt_elovalasztas","timestamp":"2021. január. 25. 19:36","title":"Jakab Péter indul a miniszterelnök-jelölti előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02f54e0-f0f5-438a-9153-0205170eb227","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az On the Spot filmjében Auschwitzba, Jeruzsálembe és Budapestre is elmegy a haláltáborban született Orosz Angéla, illetve lánya. Közben feltárulnak kapcsolatuk ellentmondásai, amelyekről nem ők tehetnek.\r

","shortLead":"Már több ezermilliárdos kárt okoznak a klímaváltozás miatt gyakrabban és súlyosabban pusztító extrém időjárási...","id":"20210125_klimavaltozas_szelsoseges_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7348b9d-6fb7-41f0-bbb0-436ee51aa582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f921faf-e093-4d8b-b8bb-33d4c26dc6bd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_klimavaltozas_szelsoseges_idojaras","timestamp":"2021. január. 25. 16:12","title":"Majdnem félmillió emberéletet követeltek az időjárási szélsőségek az elmúlt húsz évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Lassan egy éve nézem, hogy minimum hat ellenzéki párt összeállásából, kilenc-tíz pártelnök közül nem sikerül egy olyan politikust felmutatni, aki azt képviseli: túlzó és következetlen a járványügyi betiltások sora, írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Lassan egy éve nézem, hogy minimum hat ellenzéki párt összeállásából, kilenc-tíz pártelnök közül nem sikerül egy olyan...","id":"20210125_Cegledi_Kedves_Egyesult_Ellenzek_nyissatok_ne_lokjetek_minket_a_Mi_Hazankhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748ed6bc-a1ec-40b8-9583-e924a658d321","keywords":null,"link":"/360/20210125_Cegledi_Kedves_Egyesult_Ellenzek_nyissatok_ne_lokjetek_minket_a_Mi_Hazankhoz","timestamp":"2021. január. 25. 16:30","title":"Ceglédi: Kedves Egyesült Ellenzék, nyissatok, ne lökjetek minket a Mi Hazánkhoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59f8453-3778-4ea3-8351-425ae1b8ec44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendőrök verték szét a tiltakozást.","shortLead":"Rendőrök verték szét a tiltakozást.","id":"20210124_Hollandiai_fiatalok_felgyujtottak_egy_tesztkozpontot_tiltakozasul_a_kijarasi_tilalom_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b59f8453-3778-4ea3-8351-425ae1b8ec44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd7c788-b4d5-496e-86d9-d00659d7494d","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Hollandiai_fiatalok_felgyujtottak_egy_tesztkozpontot_tiltakozasul_a_kijarasi_tilalom_ellen","timestamp":"2021. január. 24. 21:48","title":"Hollandiai fiatalok felgyújtottak egy tesztközpontot, tiltakozásul a kijárási tilalom ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5df54e-2182-40c6-8c40-cd2abad034af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az első fronton döntő csatát nyert a magyar miniszterelnök.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az első fronton döntő csatát nyert a magyar miniszterelnök.","id":"20210125_matolcsy_gyorgy_mnb_koronavirus_2020_valsag_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5df54e-2182-40c6-8c40-cd2abad034af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759d8bc0-c240-425c-bf2e-90a85c6610fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_matolcsy_gyorgy_mnb_koronavirus_2020_valsag_orban_viktor","timestamp":"2021. január. 25. 14:07","title":"Matolcsy: Magyarország három háborút vívott 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1925350f-fcc1-462d-b192-2c1d1e967775","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormányzati megszorítások miatt szorult anyagi helyzetbe került önkormányzat nem is küzdött a zenekarért. ","shortLead":"A kormányzati megszorítások miatt szorult anyagi helyzetbe került önkormányzat nem is küzdött a zenekarért. ","id":"202103_zugloi_filharmonia_vitteazallam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1925350f-fcc1-462d-b192-2c1d1e967775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551bf590-e495-47a8-b307-2966c636408c","keywords":null,"link":"/360/202103_zugloi_filharmonia_vitteazallam","timestamp":"2021. január. 24. 14:00","title":"A járványban az államé lett a Zuglói Filharmónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]