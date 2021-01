Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4edb173-547e-4e68-a841-2df11442b00a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó új elektromos autóiban hagyományos menetirányválasztó sincs.","shortLead":"Az amerikai gyártó új elektromos autóiban hagyományos menetirányválasztó sincs.","id":"20210129_mar_nincs_indexkar_a_vezeto_szandekait_kitalalo_uj_teslakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4edb173-547e-4e68-a841-2df11442b00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b7206a-cd61-4bdd-b2ca-4831a778a5c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_mar_nincs_indexkar_a_vezeto_szandekait_kitalalo_uj_teslakban","timestamp":"2021. január. 29. 09:55","title":"Már nincs indexkar a vezető szándékait kitaláló új Teslákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban orvosként praktizáló polgármester szerint nem voltak tiszták a szabályok, ki kaphatja meg az oltást.","shortLead":"A korábban orvosként praktizáló polgármester szerint nem voltak tiszták a szabályok, ki kaphatja meg az oltást.","id":"20210129_ujbuda_polgarmester_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7db9a50-cdd0-4ac3-bc16-2f9e75c697c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_ujbuda_polgarmester_oltas","timestamp":"2021. január. 29. 05:59","title":"Újbuda polgármesterét is soron kívül oltották be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiberkutatók arra figyelmeztetnek, hogy egy népszerű Windows-paranccsal nem csak felhasználói információk válnak lekérhetővé, hanem egyúttal egy veszélyes trójai is rákerülhet a számítógépre.","shortLead":"Kiberkutatók arra figyelmeztetnek, hogy egy népszerű Windows-paranccsal nem csak felhasználói információk válnak...","id":"20210129_windows_parancsok_finger_szamitogepes_virus_minebridge_trojai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c19c735-a220-47db-8aad-2c4c9c9713e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_windows_parancsok_finger_szamitogepes_virus_minebridge_trojai","timestamp":"2021. január. 29. 08:03","title":"Egy Windows-parancs kiadása utat nyithat egy veszélyes vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmrendező-hallgatókat oktatja majd ősztől. ","shortLead":"A filmrendező-hallgatókat oktatja majd ősztől. ","id":"20210128_Koltai_Lajos_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9d42294-79ee-45e1-84a0-c63bb5ef7d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ae76b1-8cf8-4d48-8138-72a98a49ec38","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_Koltai_Lajos_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem","timestamp":"2021. január. 28. 13:04","title":"Koltai Lajos is tanítani fog a megújult Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d324f9-0535-4db5-80e5-47d19c690492","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Természetes, ha egy gyártó a saját portékáját dicséri. Nincs ezzel a Microsoft, azonban egy lépéssel tovább megy ennél, ugyanis az egyik legjobb számítógéppel, az Apple MacBook Prójával hasonlítja össze a Surface Pro 7-et.","shortLead":"Természetes, ha egy gyártó a saját portékáját dicséri. Nincs ezzel a Microsoft, azonban egy lépéssel tovább megy ennél...","id":"20210129_microsoft_hirdetes_surface_pro7_es_macbook_pro_osszehasonlitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3d324f9-0535-4db5-80e5-47d19c690492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd169af6-dfdd-4931-99cf-e0f361557fbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_microsoft_hirdetes_surface_pro7_es_macbook_pro_osszehasonlitasa","timestamp":"2021. január. 29. 10:03","title":"Jobb a Surface Pro 7, mint a MacBook Pro – legalábbis a Microsoft szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűz miatt 120 pácienst kell áthelyezni, őket más kórházakba viszik.","shortLead":"A tűz miatt 120 pácienst kell áthelyezni, őket más kórházakba viszik.","id":"20210129_bukarest_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0f5f63-bb6e-4fb8-9ece-12a8100c382d","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_bukarest_korhaz","timestamp":"2021. január. 29. 07:47","title":"Kigyulladt egy Covid-betegeket kezelő kórház Romániában, négyen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A különítmény eddig karanténban volt.","shortLead":"A különítmény eddig karanténban volt.","id":"20210128_vuhan_kina_who_koronavirus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b312ac84-e251-41d9-9cf3-1f28bbd27dae","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_vuhan_kina_who_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. január. 28. 20:18","title":"A WHO most kezdi el a vizsgálatát Vuhanban, hogy kiderítsék, hogyan szabadult el a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendelet 1984-es kiadása óta a demokrata elnökök mindig felfüggesztették, a republikánusok pedig újra alkalmazták.

","shortLead":"A rendelet 1984-es kiadása óta a demokrata elnökök mindig felfüggesztették, a republikánusok pedig újra alkalmazták.

","id":"20210129_joe_biden_donald_trump_abortuszrendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38207c0d-0e63-4e72-9beb-410b53935745","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_joe_biden_donald_trump_abortuszrendelet","timestamp":"2021. január. 29. 15:37","title":"Biden visszavonta Trump egyik abortuszrendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]