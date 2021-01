Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a Boeing a története legnagyobb, közel 12 milliárd dolláros éves veszteségéről adott be jelentést, az EU Repülésbiztonsági Ügynöksége 22 hónap után újra biztonságosnak minősítette a 737 MAX repülőket.","shortLead":"Miközben a Boeing a története legnagyobb, közel 12 milliárd dolláros éves veszteségéről adott be jelentést, az EU...","id":"20210127_EU_Boeing_737_MAX_repulo_biztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8d7ea4-583d-4c5b-9ebd-295bedb903b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_EU_Boeing_737_MAX_repulo_biztonsag","timestamp":"2021. január. 27. 17:11","title":"Az EU is újra engedélyezte a Boeing 737 MAX gépek felszállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7bb7ae8-a61f-4651-9b54-0eb91d03e172","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy két méter hosszúságú az a ma már megkövült búvóhely, ahonnan paleontológusok szerint egy ősidőkben élt féreg csapott le áldozataira.","shortLead":"Mintegy két méter hosszúságú az a ma már megkövült búvóhely, ahonnan paleontológusok szerint egy ősidőkben élt féreg...","id":"20210129_oriasfereg_kukac_tajvan_buvohely_fosszilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7bb7ae8-a61f-4651-9b54-0eb91d03e172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73f6528-9b31-4f33-828d-158771ab1981","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_oriasfereg_kukac_tajvan_buvohely_fosszilia","timestamp":"2021. január. 29. 09:03","title":"20 millió éve élt óriáskukac \"otthonára\" bukkantak Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német vakcinabiztottság szerint nincs elég adat, ami igazolná, hogy az oltóanyag az időseknél is működik. 