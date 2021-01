Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nemrég még a BL-ben vitézkedő zöld-fehérek otthon játszottak döntetlent.","shortLead":"A nemrég még a BL-ben vitézkedő zöld-fehérek otthon játszottak döntetlent.","id":"20210130_Nem_birt_a_Fradi_a_tartalekos_Kisvardaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11b3fbd-b126-4e25-b6df-fd30dafbc09c","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Nem_birt_a_Fradi_a_tartalekos_Kisvardaval","timestamp":"2021. január. 30. 19:02","title":"Nem bírt a Fradi a tartalékos Kisvárdával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd80d2c-73bf-4bb9-843f-72e58d0bac29","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Meggyengül a szovjet hadsereg, ha kemény valutáról van szó. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Meggyengül a szovjet hadsereg, ha kemény valutáról van szó. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210130_szovjet_csapatkivonas_1991_februar_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd80d2c-73bf-4bb9-843f-72e58d0bac29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7f410c-f22d-46c4-a6a3-4741330acd09","keywords":null,"link":"/360/20210130_szovjet_csapatkivonas_1991_februar_2","timestamp":"2021. január. 30. 16:30","title":"A szovjet tisztek nem vágynak a rubelövezetbe – 1991. február 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra az engedély kiadása előtt – írja a MOK. ","shortLead":"Ahhoz, hogy az orvosok jó lelkiismerettel adják be az oltást, továbbra is szükség van a megfelelő bevizsgálásra...","id":"20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227443cb-1392-4e9e-b777-8ec9bd8f0c72","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_mok_vakcina_engedely_sinopharm","timestamp":"2021. január. 29. 16:17","title":"Nem ért egyet az Orvosi Kamara a lazább oltásengedélyezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus öccse és a Pussy Riot punkzenekar tagja is házi őrizetbe kerül a moszkvai bíróság döntése szerint.\r

","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus öccse és a Pussy Riot punkzenekar tagja is házi őrizetbe kerül a moszkvai bíróság döntése...","id":"20210129_Korozes_Navalnij_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf58d65-c559-43e8-9582-f91af06a79ea","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Korozes_Navalnij_tuntetes","timestamp":"2021. január. 29. 21:17","title":"Körözést adtak ki a Navalnij melletti tüntetés szervezője ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0bb6bb-41e6-4d63-9841-d3f6feb3504f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint sokat számít, hogy mire látunk rá az ablakunkból. ","shortLead":"Kutatók szerint sokat számít, hogy mire látunk rá az ablakunkból. ","id":"20210131_zold_kornyezet_fak_haz_ablak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea0bb6bb-41e6-4d63-9841-d3f6feb3504f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8f5770-5b94-4db6-ba8e-8d43814ac8b2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_zold_kornyezet_fak_haz_ablak","timestamp":"2021. január. 31. 13:48","title":"Kisebb eséllyel lesz depressziós valaki, ha sok a fa az otthona körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Washington Post körképéből az derül ki, hogy a mutálódó vírusok megjelenése sok tekintetben az egész világon keresztülhúzhatja az eddig elképzeléseket a járvány terjedésének megfékezéséről.","shortLead":"A Washington Post körképéből az derül ki, hogy a mutálódó vírusok megjelenése sok tekintetben az egész világon...","id":"20210131_washington_post_jarvany_virus_mutaciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc30bf76-8254-4f04-a236-f2dd2a3213ff","keywords":null,"link":"/360/20210131_washington_post_jarvany_virus_mutaciok","timestamp":"2021. január. 31. 15:00","title":"Amerikai szakértők szerint az év végéig nemigen lesz nyájimmunitás az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5945c281-6d7d-443c-a6d1-7504261ec56c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem közölték, ki és mivel fenyegette meg az országos tisztifőorvost.","shortLead":"Azt nem közölték, ki és mivel fenyegette meg az országos tisztifőorvost.","id":"20210131_muller_cecilia_testor_szemelyi_vedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5945c281-6d7d-443c-a6d1-7504261ec56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a37e4bb-3354-43b2-b731-f39b060b34ee","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_muller_cecilia_testor_szemelyi_vedelem","timestamp":"2021. január. 31. 09:13","title":"Müller Cecíliát azért védik testőrök, mert fenyegetéseket kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Meg a keselyűket, héjákat és egyéb nagy madarakat. Egy új amerikai fejlesztés azonosítja a közeledő madarat, és ha kell lefékezi a turbinalapátokat.","shortLead":"Meg a keselyűket, héjákat és egyéb nagy madarakat. Egy új amerikai fejlesztés azonosítja a közeledő madarat, és ha kell...","id":"20210130_szelturbina_ragadozo_madar_sas_kamerarendszer_szelenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9078c699-e3e8-4db9-ac13-a0cad40a0f0e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210130_szelturbina_ragadozo_madar_sas_kamerarendszer_szelenergia","timestamp":"2021. január. 30. 13:10","title":"Okoskamerákkal óvnák a sasokat a szélturbináktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]