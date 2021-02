Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Jóváhagyta a kínai gyógyszerhatóság a második helyi oltóanyag használatát – jelentette be a fejlesztő Sinovac Biotech. Az első vakcinát, a Sinopharmét még decemberben engedélyezték.

A Sinovac CoronaVac néven forgalmazott oltóanyagát két hónapos klinikai teszt előzte meg, amelynek a szakmai értékelését még nem publikálták – jegyzi meg a hírről beszámoló Reuters, hozzátéve, több országban már szintén engedélyt adtak a szer használatára. A Brazíliában végzett tesztnél 50,65 százalékos hatásosságot állapítottak meg, a törököknél 91,25 százalékos volt az eredmény, itt azonban mindössze 29 eset alapján. A brazil vizsgálat szerint ugyanakkor a szer 83,7 százalékban akadályozza meg a kórházi ellátást igénylő megbetegedés kialakulását és 100 százalékban az elhalálozást.

A Sinovac várhatóan több mint egymilliárd dózist tud előállítani éves szinten a kétdózisú szerből.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a Sinopharmhoz hasonlóan a Sinovac vakcináját is bevetnék a magyarországi járványhelyzet kezelésére, mindenesetre Duda Ernő virológus, a Szegedi Egyetem professor emeritusa - előbbihez hasonlóan - erről az anyagról is meglehetősen kritikusan fogalmazott korábban a Válasz Online-nak adott interjúban: "Ezek a készítmények a harmadik világ tömegei számára készülnek. Olyan technológiát használnak, amit Pasteur idejében is alkalmaztak már. Olyan mintha a Nagykörúton most vezetnénk be a lóvasutat. Azon is lehet közlekedni, persze, de nehogy már a 21. században az 1800-es évek technológiáját alkalmazzuk!"