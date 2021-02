Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"134ed4b6-13ec-421a-be8b-e81c7031922a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Heves allergiás reakció nem fordult elő, és a komolyabb mellékhatások is inkább a második alkalommal jellemzőek – foglalja össze az első oltások tapasztalatait Békássy Szabolcs háziorvos. Négyezer praxis igényelt vakcinát tíz-tíz betegének, csütörtökre végül csak ezernek elegendő oltás érkezett meg, ezért a kiválasztott 82 éven felüliek közül is többeknek csak a jövő héten juthat belőle. ","shortLead":"Heves allergiás reakció nem fordult elő, és a komolyabb mellékhatások is inkább a második alkalommal jellemzőek –...","id":"20210205_Elesben_Bekassy_Szabolcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=134ed4b6-13ec-421a-be8b-e81c7031922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0154017-2fb8-464f-8301-47ff8469e652","keywords":null,"link":"/360/20210205_Elesben_Bekassy_Szabolcs","timestamp":"2021. február. 05. 11:00","title":"Élesben Békássy Szabolcs háziorvossal: 3000 praxis jövő héten kezdhet oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szeptemberben indulhatnak, Hajdú Péter lesz a főnök. ","shortLead":"Szeptemberben indulhatnak, Hajdú Péter lesz a főnök. ","id":"202105_media_vivantis_megvan_atevecsatorna_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb499ee0-335a-4810-9059-73bc8c61319a","keywords":null,"link":"/360/202105_media_vivantis_megvan_atevecsatorna_neve","timestamp":"2021. február. 06. 11:15","title":"Megvan, milyen néven indít tévécsatornát Mészáros Lőrinc volt felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Váratlanul halt meg az 55 éves orvos. Az omszki kórház részleteket nem árult el. ","shortLead":"Váratlanul halt meg az 55 éves orvos. Az omszki kórház részleteket nem árult el. ","id":"20210205_navalnij_novicsok_meghalt_orvos_szergej_maximisin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5994ce-21c7-4fb2-bc6a-a0870dc4d036","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_navalnij_novicsok_meghalt_orvos_szergej_maximisin","timestamp":"2021. február. 05. 08:41","title":"Meghalt a Navalnijt kezelő orosz orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ma kora reggel óra óta házkutatás zajlik Szász János rendező otthonában - értesült a hvg.hu. Ügyvédje szerint Szász művészeti tevékenységével kapcsolatos a rendőri intézkedés, ami még délután fél 2-kor is zajlott. Néhány hete a HVG portréinterjút készített a rendezővel.","shortLead":"Ma kora reggel óra óta házkutatás zajlik Szász János rendező otthonában - értesült a hvg.hu. Ügyvédje szerint Szász...","id":"202103_szasz_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8811dd-057b-49eb-bcd1-60f5ee16cc82","keywords":null,"link":"/360/202103_szasz_janos","timestamp":"2021. február. 05. 14:15","title":"Szász János: \"Mintha katonai junta szállta volna meg az SZFE-t\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara hiányolta az orosz és a kínai vakcina dokumentumait az OGYÉI oldaláról.","shortLead":"Az orvoskamara hiányolta az orosz és a kínai vakcina dokumentumait az OGYÉI oldaláról.","id":"20210204_OGYEI_szputnyik_vakcina_mok_sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b117def8-6c21-43cf-9ad4-c9d6058de216","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_OGYEI_szputnyik_vakcina_mok_sinopharm","timestamp":"2021. február. 04. 21:12","title":"OGYÉI: még a tömeges oltások előtt nyilvánosságra hozzák a kínai és az orosz vakcina dokumentumait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német csatorna weboldalán azt írja, szimptomatikus, hogy a magyar foci első számú sztárja, Szoboszlai Dominik nem a hatalom beavatkozása folytán, hanem éppen annak ellenére vitte sokra.","shortLead":"A német csatorna weboldalán azt írja, szimptomatikus, hogy a magyar foci első számú sztárja, Szoboszlai Dominik nem...","id":"20210206_Deutsche_Welle_A_magyar_futballban_csak_az_szamit_ki_kit_ismer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f1d19-1092-46be-b794-e00195eec106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9603d176-457e-4bef-90eb-5046629512ae","keywords":null,"link":"/360/20210206_Deutsche_Welle_A_magyar_futballban_csak_az_szamit_ki_kit_ismer","timestamp":"2021. február. 06. 09:00","title":"Deutsche Welle: A magyar futballban csak az számít, ki kit ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b45d3d2-7ca1-4dee-ad7c-d338c36036ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen nagyobb, mint a közelmúltban debütált ID.3, illetve ID.4.","shortLead":"Az újdonság jelentősen nagyobb, mint a közelmúltban debütált ID.3, illetve ID.4.","id":"20210205_volkswagen_id6_ime_a_7_szemelyes_uj_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b45d3d2-7ca1-4dee-ad7c-d338c36036ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcbe6a8-0f39-4135-a862-0dbf7bc52cbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_volkswagen_id6_ime_a_7_szemelyes_uj_villanyauto","timestamp":"2021. február. 05. 07:59","title":"Volkswagen ID.6, íme a 7 személyes új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f89a6e6-6a03-4c28-a68b-341ecc1f9253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amszterdami Bas Uterwijk még 2019-ben készítette el az első képét, amin Billy, a kölyök élethű arcképét lehetett látni. Azóta már elkészült a Doomguy is.","shortLead":"Az amszterdami Bas Uterwijk még 2019-ben készítette el az első képét, amin Billy, a kölyök élethű arcképét lehetett...","id":"20210204_bas_uterwijk_fotos_mesterseges_intelligencia_fotorealisztikus_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f89a6e6-6a03-4c28-a68b-341ecc1f9253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf19ad2-e78e-4636-b4ea-40f3369b421a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_bas_uterwijk_fotos_mesterseges_intelligencia_fotorealisztikus_kepek","timestamp":"2021. február. 04. 20:03","title":"Fogta a mesterséges intelligenciát a fotós, valósághű fényképeket csinált a világ legismertebb műalkotásaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]