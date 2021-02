Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vállalati hitelt és részleges újranyitást ígért a kormány; rossz számok érkeznek a gazdaság 2020 végi helyzetéről; egyre feszültebbek a vendéglátósok. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Vállalati hitelt és részleges újranyitást ígért a kormány; rossz számok érkeznek a gazdaság 2020 végi helyzetéről...","id":"20210207_Es_akkor_majdnem_munkanelkuliseg_hitel_valsag_ujranyitas_vakcina_vagyonnyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c43ce29-bc7d-4ca0-959e-99c8a693d1f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210207_Es_akkor_majdnem_munkanelkuliseg_hitel_valsag_ujranyitas_vakcina_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2021. február. 07. 07:00","title":"És akkor Magyarország feltalálta a majdnem-munkanélküliséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második generációs mobiljaként debütálhat.","shortLead":"A tervek szerint február közepén mutathatja be a Samsung az új telefonját, a Galaxy F62-t, ami az F-sorozat második...","id":"20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29bed-f8ff-493a-8383-53a6189b78c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee24f85a-90c2-4bb9-977d-4005b1f1621b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_samsung_galaxy_f62_kozepkategorias_telefon","timestamp":"2021. február. 07. 09:03","title":"7000 mAh-s akkumulátorral érkezhet a Samsung új telefonja, a Galaxy F62","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A történelemszemléletében is a saját útján tévelygő Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, felmelegítve egy régebbi legendát, megkérdőjelezi a Hunyadi család román származását. Szerinte a família vagy kun–tatár eredetű, vagy európai uralkodókhoz kötődik.","shortLead":"A történelemszemléletében is a saját útján tévelygő Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, felmelegítve egy régebbi...","id":"202105__hunyadilegendak_merlegen__kihantolt_mult__kivanatos_szarmazas__csontbrigad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2d1289-9276-4726-b04f-25433f32265e","keywords":null,"link":"/360/202105__hunyadilegendak_merlegen__kihantolt_mult__kivanatos_szarmazas__csontbrigad","timestamp":"2021. február. 08. 13:00","title":"Román lehetett Hunyadi János, de Kásler miniszternek ez nem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550826a1-2f80-4664-92c4-e1d4ec9d095e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra utal, hogy a Ford megújítja népszerű kompaktját.","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy a Ford megújítja népszerű kompaktját.","id":"20210208_kemfotokon_a_megujult_ford_focus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=550826a1-2f80-4664-92c4-e1d4ec9d095e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c18a57c-6d7e-41b4-b32b-47a9f6809fda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_kemfotokon_a_megujult_ford_focus","timestamp":"2021. február. 08. 11:45","title":"Kémfotókon a megújult Ford Focus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon jelentette be a miniszter, hogy az orosz oltóanyag megkapta az engedélyt.","shortLead":"A Facebookon jelentette be a miniszter, hogy az orosz oltóanyag megkapta az engedélyt.","id":"20210207_Kasler_nnk_szputnyik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ba0c41-9e9f-4601-ae15-5d2400318037","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Kasler_nnk_szputnyik","timestamp":"2021. február. 07. 14:01","title":"Kásler: Az NNK engedélyezte a Szputnyik V-t, lehet vele oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A jutalomfalatot kivonták a forgalomból.","shortLead":"A jutalomfalatot kivonták a forgalomból.","id":"20210208_nebih_visszahivas_kutya_ragocsont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b14ec8f-5979-4f59-ab6c-0682449a5347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9796d9-9fba-4904-b95c-c4d12f2fbd96","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_nebih_visszahivas_kutya_ragocsont","timestamp":"2021. február. 08. 14:08","title":"Szalmonellával fertőzött egy kutyáknak készült rágócsont, emberekre lehet veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés a túléléshez az eddig felajánlott kormányzati segítség az ágazat szereplői szerint.","shortLead":"Kevés a túléléshez az eddig felajánlott kormányzati segítség az ágazat szereplői szerint.","id":"20210206_Vendeglato_Iparkamara_Adossagspiralba_kerulhetnek_a_vallalkozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0d3753-4311-4f8a-9d5e-67257209ebc5","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Vendeglato_Iparkamara_Adossagspiralba_kerulhetnek_a_vallalkozasok","timestamp":"2021. február. 06. 20:36","title":"Vendéglátó Iparkamara: Adósságspirálba kerülhetnek a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311e6e00-8de6-4d8a-a843-9b195715b433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a férfi tünetei súlyosabbak, nem lehetett máshogy megtartani az esküvőt. ","shortLead":"Mivel a férfi tünetei súlyosabbak, nem lehetett máshogy megtartani az esküvőt. ","id":"20210207_A_Covidosztalyon_hazasodott_ossze_telefonon_keresztul_egy_spanyol_par","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311e6e00-8de6-4d8a-a843-9b195715b433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5a4773-1be4-42f2-b8e4-f99abce486c8","keywords":null,"link":"/elet/20210207_A_Covidosztalyon_hazasodott_ossze_telefonon_keresztul_egy_spanyol_par","timestamp":"2021. február. 07. 21:29","title":"A Covid-osztályon házasodott össze egy pár, a pap telefonon keresztül adta őket össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]