Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a22eb4eb-8a8f-4cc9-9c3d-be9cc53d9bdd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az online emlékkoncerten olyan művészek lépnek színpadra, akiknek a pályáját közvetlenül formálta a mester szellemi és művészeti öröksége. ","shortLead":"Az online emlékkoncerten olyan művészek lépnek színpadra, akiknek a pályáját közvetlenül formálta a mester szellemi és...","id":"202105_koncert__emlekev_cziffra_100","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22eb4eb-8a8f-4cc9-9c3d-be9cc53d9bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fb664-9598-4b43-89b8-44f5dc2ae4cb","keywords":null,"link":"/360/202105_koncert__emlekev_cziffra_100","timestamp":"2021. február. 07. 13:45","title":"Emlékkoncerten tisztelegnek Cziffra György tanítványai a mesterük előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok idén is a német istálló versenyzője lesz.","shortLead":"A hétszeres világbajnok idén is a német istálló versenyzője lesz.","id":"20210208_lewis_hamilton_mercedes_uj_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99afc358-1798-4bba-8f62-0693acbede03","keywords":null,"link":"/sport/20210208_lewis_hamilton_mercedes_uj_szerzodes","timestamp":"2021. február. 08. 13:05","title":"Aláírt végre Hamilton a Mercedeshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk politikusa saját magát jelentette fel.","shortLead":"A Mi Hazánk politikusa saját magát jelentette fel.","id":"20210208_rendorseg_duro_dora_kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75810d6-e571-4b18-b20a-299ed631c8f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_rendorseg_duro_dora_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. február. 08. 16:24","title":"Nyomoz a rendőrség Dúró Dóra futása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság az információk szerint levélben kereste fel a kormányt, mert úgy látják: jogszabálymódosítások szükségesek a magyar korrupciós kockázat csökkentéséhez. Gulyás szerint nem történt ilyen. Bánki Erik egy nappal korábban viszont úgy fogalmazott: túl átláthatóak vagyunk.","shortLead":"Az Európai Bizottság az információk szerint levélben kereste fel a kormányt, mert úgy látják: jogszabálymódosítások...","id":"20210209_gulyas_gergely_europai_bizottsag_alhir_kozbeszerzesi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8fa180-61c8-4975-b91f-dd4d2c20b7cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_gulyas_gergely_europai_bizottsag_alhir_kozbeszerzesi_torveny","timestamp":"2021. február. 09. 12:14","title":"Gulyás szerint álhír, hogy Brüsszel a közbeszerzési törvény módosítását kérte a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5f849b-7bc9-4be2-a287-2bd20daf5a94","c_author":"HVG","category":"360","description":"Előre köszön és megmondja, hogy érezzük magunkat. Így foglalható össze az okostükrök új generációjának tudása, amelyek egyik példányát a fürdőszobák okosításával foglalkozó, franciaországi székhelyű Baracoda mutatta be. ","shortLead":"Előre köszön és megmondja, hogy érezzük magunkat. Így foglalható össze az okostükrök új generációjának tudása, amelyek...","id":"202105_egeszseges_okostukrok_jol_mutatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5f849b-7bc9-4be2-a287-2bd20daf5a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514e17ec-45de-4652-ab4b-04a2c60459b1","keywords":null,"link":"/360/202105_egeszseges_okostukrok_jol_mutatnak","timestamp":"2021. február. 07. 16:15","title":"Egy újfajta tükör már a pulzusunkat is leolvassa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az RB Leipzig adta az első három helyezettet a szavazáson.","shortLead":"Az RB Leipzig adta az első három helyezettet a szavazáson.","id":"20210208_szoboszlai_magyar_aranylabda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d6119f-db3d-4f93-9d28-914242ae005e","keywords":null,"link":"/sport/20210208_szoboszlai_magyar_aranylabda","timestamp":"2021. február. 08. 20:42","title":"Szoboszlai nyerte a Magyar Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604ff901-62cf-4bb2-b29e-504353427720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapesti éttermekben, cukrászdákban és kávézókban jártunk, hogy megnézzük, hogyan próbálnak meg túlélni a koronavírus-járvány második hullámában. Van, ahol egy teremtett lélek sincs, a legtöbben a házhoz szállításból próbálnak megélni. Fotósorozat, 1. rész.","shortLead":"Budapesti éttermekben, cukrászdákban és kávézókban jártunk, hogy megnézzük, hogyan próbálnak meg túlélni...","id":"20210208_foto_vendeglatas_covid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604ff901-62cf-4bb2-b29e-504353427720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c3b78c-2d66-4867-ae56-e206b5811b98","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_foto_vendeglatas_covid","timestamp":"2021. február. 08. 11:40","title":"Tizenhat fotón mutatjuk be, milyen helyzetben van a magyar vendéglátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019-hez képest 4,3 százalékkal csökkent az export 2020-ban, az import 5,7 százalékkal esett vissza. Decemberben az egy évvel korábbihoz képest szép növekedést, novemberhez viszonyítva azonban jókora visszaesést mért a KSH.","shortLead":"2019-hez képest 4,3 százalékkal csökkent az export 2020-ban, az import 5,7 százalékkal esett vissza. Decemberben...","id":"20210208_kulker_ksh_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65be9799-255c-42d9-adad-f627c2b8f1eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_kulker_ksh_kereskedelem","timestamp":"2021. február. 08. 10:16","title":"Nőtt volna a magyar külkereskedelem 2020-ban, de a forintgyengülés nem engedte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]