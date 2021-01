Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0e0f740-2bd6-4b86-8386-c283d653df7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei évre 18,5 milliárd dollárnyi beruházási programot jelentett be a török kormány, a legnagyobb összegek a távközlés és a közlekedés fejlesztésére jutnak.","shortLead":"Az idei évre 18,5 milliárd dollárnyi beruházási programot jelentett be a török kormány, a legnagyobb összegek...","id":"20210116_Megaberuhazasokkal_lenditene_fel_a_torok_gazdasagot_Erdogan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e0f740-2bd6-4b86-8386-c283d653df7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce92a2fb-d356-4c8b-ac4f-bef613b5669a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Megaberuhazasokkal_lenditene_fel_a_torok_gazdasagot_Erdogan","timestamp":"2021. január. 16. 14:45","title":"Megaberuházásokkal lendítené fel a török gazdaságot Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden hivatalba lépésével az Obama-kormány több veterán diplomatája visszatér az amerikai külügyminisztériumba - derült ki Biden szombati bejelentéséből.","shortLead":"Joe Biden hivatalba lépésével az Obama-kormány több veterán diplomatája visszatér az amerikai külügyminisztériumba...","id":"20210116_Visszater_az_amerikai_kormanyzatba_Victoria_Nuland_aki_tobbszor_tamadta_elesen_az_Orbankormanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba894d17-268e-4807-ac7c-39fc0e0796cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Visszater_az_amerikai_kormanyzatba_Victoria_Nuland_aki_tobbszor_tamadta_elesen_az_Orbankormanyt","timestamp":"2021. január. 16. 18:01","title":"Visszatér az amerikai kormányzatba Victoria Nuland, aki többször támadta élesen az Orbán-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45c58d3-6967-44ea-992f-956fc7c3e439","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legendás épületek tűnnek el sorra, részben vagy teljesen a budapesti városképből.","shortLead":"Legendás épületek tűnnek el sorra, részben vagy teljesen a budapesti városképből.","id":"202102_szabad_rombolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a45c58d3-6967-44ea-992f-956fc7c3e439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d35797-a6b6-423b-beb9-fe2e5168cd62","keywords":null,"link":"/360/202102_szabad_rombolas","timestamp":"2021. január. 15. 07:15","title":"Az ingatlanbiznisz a nemzeti hagyománynál is fontosabb a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A távozó vezetők személyes okokra hivatkoznak, de ennél bővebbet nem tudni.","shortLead":"A távozó vezetők személyes okokra hivatkoznak, de ennél bővebbet nem tudni.","id":"20210115_sinopharm_vakcina_covid_oltas_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd5c163-7c9b-4316-8e8f-379e05675e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_sinopharm_vakcina_covid_oltas_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 15. 15:06","title":"Két vezető is lemondott a kínai cégnél, amely 1 millió vakcinát küldene Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fd3375-1abe-495a-adf0-7951904e2f2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány napja mutatták be az EV600-as elektromos teherautót, és már az is megvan, hogy hol gyárthatják majd azt.","shortLead":"Néhány napja mutatták be az EV600-as elektromos teherautót, és már az is megvan, hogy hol gyárthatják majd azt.","id":"20210116_gm_ev600_kanada_osszeszerelo_uzem_fuvarozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71fd3375-1abe-495a-adf0-7951904e2f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c950b2cf-c5af-486f-881b-f7a8b9f95030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_gm_ev600_kanada_osszeszerelo_uzem_fuvarozas","timestamp":"2021. január. 16. 12:10","title":"A GM egymillió kanadai dollárból fogna a furgon gyártásába, amivel forradalmasítanák a fuvarozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc84f53-3fd4-4147-8377-7b00182b1939","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe viszont gyors és stabil kapcsolatot ígér a gyártó.","shortLead":"Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe...","id":"20210115_linksys_axe8400_mesh_router_wifi_6e","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc84f53-3fd4-4147-8377-7b00182b1939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbab757f-0fa9-4d2a-a0ba-354472ee871f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_linksys_axe8400_mesh_router_wifi_6e","timestamp":"2021. január. 15. 08:03","title":"Wifi otthonra: 65 készüléket is képes kezelni a Linksys új routere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Meg is célozták gyorsan a világelsőséget.","shortLead":"Meg is célozták gyorsan a világelsőséget.","id":"20210115_Kinaban_allitjak_mar_majdnem_teljesen_helyreallt_a_legikozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c432b1-2e56-4b7d-9641-a5a584656758","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_Kinaban_allitjak_mar_majdnem_teljesen_helyreallt_a_legikozlekedes","timestamp":"2021. január. 15. 13:29","title":"Kínában állítják: már majdnem teljesen helyreállt a légi közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A honlap 2007-ben a világ 10 leglátogatottabb weboldalának egyike lett, emellett számos más elismerést is nyert. A török kormány viszont nem kedveli.","shortLead":"A honlap 2007-ben a világ 10 leglátogatottabb weboldalának egyike lett, emellett számos más elismerést is nyert...","id":"20210115_wikipedia_enciklopedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a61a76-64ac-4b3a-910e-6e554ef65120","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_wikipedia_enciklopedia","timestamp":"2021. január. 15. 20:50","title":"20 éves lett a Wikipédia, amit ma is önkéntesek szerkesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]