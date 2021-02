Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrkutatás szempontjából több mint izgalmas hónap lesz a február.","shortLead":"Űrkutatás szempontjából több mint izgalmas hónap lesz a február.","id":"20210208_mars_ureszkoz_urkutatas_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291cd8d6-f97a-4a18-a749-18aefac74646","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_mars_ureszkoz_urkutatas_urszonda","timestamp":"2021. február. 08. 11:03","title":"Rövid időn belül három űreszköz is eléri a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók azt vizsgálnák, mennyivel csökken a fertőzésszám, ha lezajlott a városlakók tömeges oltása. A kísérletbe közel 30 ezer főt vonnának be.","shortLead":"A kutatók azt vizsgálnák, mennyivel csökken a fertőzésszám, ha lezajlott a városlakók tömeges oltása. A kísérletbe...","id":"20210209_kiserlet_brazilia_oltas_kinai_vakcina_fertozesszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe4d1f0-8e0b-46b1-92fd-c7ffe6198c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_kiserlet_brazilia_oltas_kinai_vakcina_fertozesszam","timestamp":"2021. február. 09. 06:05","title":"Kísérletképpen egy brazil város majdnem teljes lakosságát beoltják koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az atlantai Emory Egyetem informatikusai egy tízéves projekt keretében vizsgálták, miként jelezhetik a mobiltelefon-adatok az influenzaszerű megbetegedésben szenvedők viselkedésének változásait. ","shortLead":"Az atlantai Emory Egyetem informatikusai egy tízéves projekt keretében vizsgálták, miként jelezhetik...","id":"202105_influenza_es_telefonalas_mobilos_mintazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbecf924-1549-4f66-9bbc-600282163504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bab1157-eac8-4136-958b-c888cb2fe529","keywords":null,"link":"/360/202105_influenza_es_telefonalas_mobilos_mintazat","timestamp":"2021. február. 08. 16:00","title":"Mobilozási szokásaink változásai is jelzik, ha influenzásak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az internetet eredetileg jó dolgokra találták ki: egy új világ, ahol az emberek ítélkezés nélkül, szabadon kommunikálhatnak. Bárki, aki megosztotta már a véleményét online, megerősítheti, hogy az internet végül nem ez lett. Mit mondanak az online kommunikáció állapotáról a feministák?","shortLead":"Az internetet eredetileg jó dolgokra találták ki: egy új világ, ahol az emberek ítélkezés nélkül, szabadon...","id":"20210207_A_csend_nem_fog_megvedeni__Merjek_e_nokent_velemenyt_mondani_a_neten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7469a8-6691-45ea-bfa5-ff227aa88217","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210207_A_csend_nem_fog_megvedeni__Merjek_e_nokent_velemenyt_mondani_a_neten","timestamp":"2021. február. 07. 19:19","title":"„A csend nem fog megvédeni” - Merjek-e nőként véleményt mondani a neten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hacker 111-szeresére igyekezett növelni a vízbe juttatott marólúg mennyiségét, de lefülelték. ","shortLead":"A hacker 111-szeresére igyekezett növelni a vízbe juttatott marólúg mennyiségét, de lefülelték. ","id":"20210209_hacker_florida_varos_vizmu_ivoviz_lug","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005dd707-7c8a-4cb3-974b-59e485bb9798","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_hacker_florida_varos_vizmu_ivoviz_lug","timestamp":"2021. február. 09. 08:12","title":"Hacker próbálta megmérgezni egy floridai város vízkészletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","shortLead":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","id":"20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c9750-684d-463e-8c32-fd2642ecec96","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","timestamp":"2021. február. 08. 19:55","title":"Keddtől vége a kötelező maszkviselésnek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ffea3d-99c7-4193-b8e2-4ab7881f779e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az árvíz betört egy batikolóüzembe, a festék pedig átszínezte a vizet.","shortLead":"Az árvíz betört egy batikolóüzembe, a festék pedig átszínezte a vizet.","id":"20210207_indonezia_falu_aradas_voros_viz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96ffea3d-99c7-4193-b8e2-4ab7881f779e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78235820-2782-4194-9d44-aeb6ff5267a1","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_indonezia_falu_aradas_voros_viz","timestamp":"2021. február. 07. 12:55","title":"Vérvörös áradat zúdult egy indonéz falura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A legmagasabban jegyzett magyar férfi teniszező a háromszoros Grand Slam-bajnok svájci Stan Wawrinkával találkozik a 64 között.","shortLead":"A legmagasabban jegyzett magyar férfi teniszező a háromszoros Grand Slam-bajnok svájci Stan Wawrinkával találkozik a 64...","id":"20210208_Babos_Timea_tovabjutott_az_Australian_Openen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9e18f2-cc32-44c6-a6af-4a7f9668f006","keywords":null,"link":"/sport/20210208_Babos_Timea_tovabjutott_az_Australian_Openen","timestamp":"2021. február. 08. 07:56","title":"Babos és Fucsovics is továbbjutott az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]