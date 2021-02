Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint annyi embert vettek már őrizetbe, hogy sokan fűtetlen furgonokban töltötték az éjszakát az orosz télben.","shortLead":"A beszámolók szerint annyi embert vettek már őrizetbe, hogy sokan fűtetlen furgonokban töltötték az éjszakát az orosz...","id":"20210207_navalnij_tuntetesek_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b3aab8-acde-4edf-8788-0dd5d43ecd07","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_navalnij_tuntetesek_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 07. 18:30","title":"Zacskót húztak egy Navalnij-párti tüntető fejére kihallgatáskor, de a Kreml szerint nincs elnyomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210207_Feladta_magat_a_rendorsegen_a_tatabanyai_gyilkossag_ugyeben_korozott_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f10e1d-0332-4385-a101-51b2d54908d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Feladta_magat_a_rendorsegen_a_tatabanyai_gyilkossag_ugyeben_korozott_ferfi","timestamp":"2021. február. 07. 13:03","title":"Feladta magát a rendőrségen a tatabányai gyilkosság ügyében körözött férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi vezetőt is.","shortLead":"Jovenel Moise elnök szerint puccskísérlet történt vasárnap. Elfogták a legfelsőbb bíróság egy tagját és egy rendőrségi...","id":"20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f19e006f-e609-4103-9c17-bb6fec5b92aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cef18f1-5358-4007-924c-92e1eabfa09a","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_haiti_puccskiserlet_ellenzek_jovenel_moise","timestamp":"2021. február. 08. 07:35","title":"Az életére tört az ellenzék Haiti elnöke szerint, őrizetbe vettek 23 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41cd58e-581e-402f-9b8c-f77578a1ed85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvétel készítőjének és csapatának nem esett baja.","shortLead":"A felvétel készítőjének és csapatának nem esett baja.","id":"20210208_lavina_ho_utah_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b41cd58e-581e-402f-9b8c-f77578a1ed85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c286d702-67f6-4307-a5c8-89718d716aa6","keywords":null,"link":"/elet/20210208_lavina_ho_utah_usa","timestamp":"2021. február. 08. 17:41","title":"Videóra vette egy hómobilos, ahogy betemeti a lavina a társaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98d9600-d534-408f-983d-2c47d376c2a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalának munkatársai február 4-én több lakóval és a gondozóval is beszéltek az intézményben.","shortLead":"Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalának munkatársai február 4-én több lakóval és a gondozóval is beszéltek...","id":"20210208_Kalocsai_gyermekotthon_ombudsman_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98d9600-d534-408f-983d-2c47d376c2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eba4d85-79be-4ede-8354-bc358034895b","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_Kalocsai_gyermekotthon_ombudsman_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 08. 12:08","title":"Ombudsmani vizsgálat kezdődött a kalocsai gyermekotthon ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","shortLead":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","id":"20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c9750-684d-463e-8c32-fd2642ecec96","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","timestamp":"2021. február. 08. 19:55","title":"Keddtől vége a kötelező maszkviselésnek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836140c5-9fdc-43f4-8173-df8e45e34564","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén volt 39 éves a Don Francesco, új tulajdonost keresnek az étteremnek.","shortLead":"Idén volt 39 éves a Don Francesco, új tulajdonost keresnek az étteremnek.","id":"20210208_elado_magyarorszag_elso_pizzazoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=836140c5-9fdc-43f4-8173-df8e45e34564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b57b40-bfd3-41d4-b3d8-99e712a3ab23","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_elado_magyarorszag_elso_pizzazoja","timestamp":"2021. február. 08. 12:29","title":"Eladó Magyarország egyik első pizzázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e24af70-4d26-429e-809f-c4ceedb69b89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Népszavának nyilatkozva elmondta: egy világjárvány alatt indokolt a vakcinák gyorsabb engedélyeztetése, és szerinte egy lélegeztetőgép beszerzése sem volt felesleges.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Népszavának nyilatkozva elmondta: egy világjárvány alatt indokolt a vakcinák...","id":"20210208_gulyas_gergely_interju_nepszava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e24af70-4d26-429e-809f-c4ceedb69b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3596c375-6cd5-495e-82e8-1527b5bfe657","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_gulyas_gergely_interju_nepszava","timestamp":"2021. február. 08. 11:27","title":"Gulyás Gergely: Varga Judit és férje a jó erkölcs szabályait szem előtt tartva jártak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]