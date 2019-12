Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0432ddc4-8bd7-40b2-a111-213309f10f5a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"A 21. században nem kell mélyre ásni a mamutagyarért, ezek a csontok ugyanis sokszor a felszín közelében, vagy már eleve a felszínen vannak. A globális felmelegedés pedig kifejezetten kedvez a mamutkereskedelemnek, szakértők szerint nem túlzás aranyláznak nevezni a mamutbizniszt. De ennek vannak árnyoldalai is. ","shortLead":"A 21. században nem kell mélyre ásni a mamutagyarért, ezek a csontok ugyanis sokszor a felszín közelében, vagy már...","id":"20191212_Ilyen_a_mamutagyarvadaszat_sotet_oldala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0432ddc4-8bd7-40b2-a111-213309f10f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d610f8d-467d-4db0-93a9-1c002630b0ef","keywords":null,"link":"/360/20191212_Ilyen_a_mamutagyarvadaszat_sotet_oldala","timestamp":"2019. december. 12. 19:30","title":"Ilyen a mamutagyar-vadászat sötét oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a sofőrnek is szerepe volt az életmentésben.","shortLead":"De a sofőrnek is szerepe volt az életmentésben.","id":"20191213_Nem_a_trolivezeto_hanem_egy_penzugyes_elesztette_ujra_a_19_eves_lanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a82af4-cb7a-4e01-b1fd-ad915d109be9","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Nem_a_trolivezeto_hanem_egy_penzugyes_elesztette_ujra_a_19_eves_lanyt","timestamp":"2019. december. 13. 09:29","title":"Nem a trolivezető, hanem egy pénzügyes élesztette újra a 19 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre jobban terjednek az online kapcsolódó intelliegnes készülékek (IoT-eszközök), és újabb célpontot jelentenek a hackereknek. Azonban más veszély is leselkedik itt, és épp ettől óvná a felhasználókat az FBI portlandi irodája.","shortLead":"Egyre jobban terjednek az online kapcsolódó intelliegnes készülékek (IoT-eszközök), és újabb célpontot jelentenek...","id":"20191212_fbi_figyelmeztetes_iot_intelligens_eszkozok_vedelme_router_wifi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cb94f1-b3b2-41b5-bc81-23a2b38ef7a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_fbi_figyelmeztetes_iot_intelligens_eszkozok_vedelme_router_wifi","timestamp":"2019. december. 12. 09:03","title":"Wifit használ otthon? Nézzen körül a routernél, javasolja az FBI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7293ab4-6541-4b04-bb4b-c75f6ef51bf9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott parlamenti választást tartanak csütörtökön az Egyesült Királyságban.\r

","shortLead":"Előrehozott parlamenti választást tartanak csütörtökön az Egyesült Királyságban.\r

","id":"20191212_brit_elorehozott_parlamenti_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7293ab4-6541-4b04-bb4b-c75f6ef51bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99414cd9-eca7-494c-a476-e770f7663f2d","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_brit_elorehozott_parlamenti_valasztas","timestamp":"2019. december. 12. 05:32","title":"Négy és fél év alatt harmadszor választanak ma a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy utazós blogger Új-Zéland egyik nemzeti parkjában fotózta le a hegyek között húzódó gleccsert, melyen jól látszik az ausztrál bozóttűz nyoma.","shortLead":"Egy utazós blogger Új-Zéland egyik nemzeti parkjában fotózta le a hegyek között húzódó gleccsert, melyen jól látszik...","id":"20191212_ausztralia_bozottuz_uj_zeland_gleccser_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2429471d-8974-4479-8002-2ba0dead98aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562d50e5-7c43-4d9a-80aa-d35e63859057","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_ausztralia_bozottuz_uj_zeland_gleccser_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 12. 12:03","title":"1800+ km-re is látni az ausztrál bozóttűz nyomait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0d8bc-2a17-410c-b63d-42e4af09591b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Beszédes, hogy az énekes és a volt fideszes képviselő, Tiffán Zsolt épp akkor szállt ki a cégből, amikor az új polgármester meghirdette: új szabályok lesznek a kerületben.","shortLead":"Beszédes, hogy az énekes és a volt fideszes képviselő, Tiffán Zsolt épp akkor szállt ki a cégből, amikor az új...","id":"201950_andante_borpatika_akoses_tiffan_eladta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15d0d8bc-2a17-410c-b63d-42e4af09591b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994480c5-9c58-4377-9766-74af3a588656","keywords":null,"link":"/360/201950_andante_borpatika_akoses_tiffan_eladta","timestamp":"2019. december. 12. 10:00","title":"Az önkormányzati választás rondíthatott bele Ákosék borozójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar-orosz űregyüttműködésről beszélnek majd a Roszkoszmosz vezetőjével a pénteki találkozón.","shortLead":"A magyar-orosz űregyüttműködésről beszélnek majd a Roszkoszmosz vezetőjével a pénteki találkozón.","id":"20191212_szijjarto_peter_moszkva_targyalas_roszkoszmosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef2499c-3ef0-4710-a1d0-e679ea7982ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_szijjarto_peter_moszkva_targyalas_roszkoszmosz","timestamp":"2019. december. 12. 11:57","title":"Szijjártó az új magyar űrhajósról tárgyal holnap Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két férfit az M1-es autópályán fogták el. A Fővárosi Törvényszék most rendelte el az átadásukat.","shortLead":"A két férfit az M1-es autópályán fogták el. A Fővárosi Törvényszék most rendelte el az átadásukat.","id":"20191213_pozsony_atadas_szerb_ferfiak_elfogas_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb7fbcc-47d5-408c-9810-dac8ab820578","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_pozsony_atadas_szerb_ferfiak_elfogas_birosag","timestamp":"2019. december. 13. 17:15","title":"Átadjuk Szlovákiának a szerbeket, akik halálra vertek egy férfit Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]