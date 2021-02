Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Súlyos szankciókkal igyekszik a brit kormány elejét venni a koronavírus terjedésének.","shortLead":"Súlyos szankciókkal igyekszik a brit kormány elejét venni a koronavírus terjedésének.","id":"20210210_Tiz_ev_bortont_kaphat_NagyBritanniaban_aki_megserti_a_beutazasi_rendeletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82e2db-9a48-4677-bb39-ee4e76a3223b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_Tiz_ev_bortont_kaphat_NagyBritanniaban_aki_megserti_a_beutazasi_rendeletet","timestamp":"2021. február. 10. 14:54","title":"Tíz év börtönt kaphat Nagy-Britanniában, aki megsérti a beutazási rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az angolul, arabul és törökül is beszélő Dmitrij Peszkov külügyminisztériumi fordítóként kezdte, ma már ő tolmácsolja a világnak az orosz államfő álláspontját. Kontúr.","shortLead":"Az angolul, arabul és törökül is beszélő Dmitrij Peszkov külügyminisztériumi fordítóként kezdte, ma már ő tolmácsolja...","id":"20210209_Kezdetben_taxizassal_kereste_a_mellekest_ma_mar_fenyuzo_luxuseletet_el_Putyin_szovivoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4ace17-4483-4a18-894c-2e51222d9f5c","keywords":null,"link":"/360/20210209_Kezdetben_taxizassal_kereste_a_mellekest_ma_mar_fenyuzo_luxuseletet_el_Putyin_szovivoje","timestamp":"2021. február. 09. 15:00","title":"Kezdetben taxizással kereste a mellékest, ma már fényűző luxuséletet él Putyin szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Újságírók nélküli, megválogatott kérdésekből álló sajtótájékoztatók, ellentmondó nyilatkozatok, kaotikus információáramlás – lassan egy év telt el a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése óta, de a kormány azóta is képtelen volt érdemben változtatni a kezdetektől uralkodó kommunikációs zűrzavaron. Legutóbb már az Emberi Erőforrások Minisztériumának kellett cáfolnia a kormányfő kijelentését. Pedig egy veszélyhelyzetben éppen a pontos és őszinte tájékoztatás lenne egy kormány egyik legfontosabb feladata. ","shortLead":"Újságírók nélküli, megválogatott kérdésekből álló sajtótájékoztatók, ellentmondó nyilatkozatok, kaotikus...","id":"20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca93b96b-7b22-442f-ac0b-2055a6510f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2021. február. 09. 11:00","title":"Járványhelyzetben egy ország vezetésének hitelesen kell tájékoztatnia, a magyar kormánynak ez nem sikerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Durván visszaestek a söreladások a járvány miatt, erre hivatkozva kezd elbocsátásokba a söróriás. Az nem egyértelmű, hogy a lépés magyarországi munkahelyeket is érint-e.","shortLead":"Durván visszaestek a söreladások a járvány miatt, erre hivatkozva kezd elbocsátásokba a söróriás. Az nem egyértelmű...","id":"20210210_heineken_sorgyartas_elbocsatas_leepites_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e9fb2a-f278-4a6a-b630-161e875b3acf","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_heineken_sorgyartas_elbocsatas_leepites_valsag","timestamp":"2021. február. 10. 14:58","title":"8000 embert küld el a Heineken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök által bejelentett hitelkonstrukcióról derült ki újabb részlet.","shortLead":"A miniszterelnök által bejelentett hitelkonstrukcióról derült ki újabb részlet.","id":"20210210_ingyenhitel_jarvany_fejlesztesi_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78cc0a0-a566-4dd4-a93b-30588e998a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_ingyenhitel_jarvany_fejlesztesi_bank","timestamp":"2021. február. 10. 08:06","title":"Azok a vállalkozások kaphatnak az ingyenhitelből, amelyek a járvány előtt nem voltak veszteségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffd96e3-1c4a-4c51-9b96-2cec38636a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb lépést tett az Instagram annak érdekében, hogy a TikTok mellett nagyobb teret kapjon a Reels nevű videós funkciója.","shortLead":"Újabb lépést tett az Instagram annak érdekében, hogy a TikTok mellett nagyobb teret kapjon a Reels nevű videós...","id":"20210210_instagram_reels_tiktok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ffd96e3-1c4a-4c51-9b96-2cec38636a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56af900a-4752-453f-bb95-6f55d126c9a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_instagram_reels_tiktok_video","timestamp":"2021. február. 10. 08:33","title":"Algoritmust állít a TikTok-videókra az Instagram, korlátozza az elérésüket a Reels-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","shortLead":"A védettség köztudottan azután alakul ki, hogy az egyén egy második oltást is kapott.","id":"20210209_magyar_kajak_kenusok_edzotabor_del_afrika_moderna_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e051d5-f832-480e-9317-8c2fbee86052","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_magyar_kajak_kenusok_edzotabor_del_afrika_moderna_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 09. 07:38","title":"A magyar kajakosok egyetlen oltás után repültek Dél-Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat lassú, szakad, valahol tévéadás sincs.","shortLead":"A szolgáltató Facebook-oldalán egyre több felhasználó panaszkodik rá, hogy gond van a Digi internetével: a kapcsolat...","id":"20210210_digi_internet_kozponti_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8d930e-4d68-43ad-8253-61ce9c74dc5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_digi_internet_kozponti_hiba","timestamp":"2021. február. 10. 21:04","title":"Hiba van a Digi rendszerében, Budapest több kerületében sem jó a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]