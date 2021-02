Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","shortLead":"Május másodikán Portimao ad otthont Forma–1-es futamnak. ","id":"20210210_F1_versenynaptar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4ea49a-6bba-494e-a17a-2e903f68fcb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_F1_versenynaptar","timestamp":"2021. február. 10. 14:06","title":"Ismét változik az F1-es versenynaptár, visszatér Portugália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b822d751-16ae-4127-8b4a-a34b3c01da94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi modellváltásért felelős Stumpf István szerint az egész életpályáját teszi kockára azzal, hogy elvállalta a kormánybiztosságot. A Telexnek adott interjúban a miniszterelnök internetezési szokásairól is beszélt.","shortLead":"Az egyetemi modellváltásért felelős Stumpf István szerint az egész életpályáját teszi kockára azzal, hogy elvállalta...","id":"20210209_stumpf_istvan_orban_viktor_egyetemi_modellvaltas_felsooktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b822d751-16ae-4127-8b4a-a34b3c01da94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb56b05-97ba-441f-b2b2-fda2e1974ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_stumpf_istvan_orban_viktor_egyetemi_modellvaltas_felsooktatas","timestamp":"2021. február. 09. 08:47","title":"Stumpf István: Orbán szerintem most próbálja újraformálni a környezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe62e9f-55fe-4e7c-8f87-09a211ecf768","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"A jogállamiság megsértését Brüsszel jogi eszközökkel eddig képtelen volt szankcionálni, Magyarország sokszor az uniós bírósági ítéleteket sem hajtja végre. Az EU egyetlen fegyvere a támogatások feltételekhez kötése lehet, bár a magyar kormány úgy tesz, mintha nem ijedne meg ettől.","shortLead":"A jogállamiság megsértését Brüsszel jogi eszközökkel eddig képtelen volt szankcionálni, Magyarország sokszor az uniós...","id":"20210210_EU_Europai_Bizottsag_Magyarorszag_jogallamisag_Klubradio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fe62e9f-55fe-4e7c-8f87-09a211ecf768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76cd89d-04c8-44c0-baa2-cc80fb83cf31","keywords":null,"link":"/360/20210210_EU_Europai_Bizottsag_Magyarorszag_jogallamisag_Klubradio","timestamp":"2021. február. 10. 06:30","title":"A Klubrádiót nem menti meg az EU, de megtehetné, hogy nem engedi Orbánékat a pénzcsaphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1249c2f2-160b-4b18-a1f4-5e3d731dc9cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Február 13-tól hétvégente oltják majd azokat a pedagógusokat, akik a helyszíni oktatásban vesznek részt.","shortLead":"Február 13-tól hétvégente oltják majd azokat a pedagógusokat, akik a helyszíni oktatásban vesznek részt.","id":"20210209_Tanarok_oltasi_sorrend_Szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1249c2f2-160b-4b18-a1f4-5e3d731dc9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841cc73d-967d-4641-a021-66ad3d47ccdf","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Tanarok_oltasi_sorrend_Szlovakia","timestamp":"2021. február. 09. 21:54","title":"Elsőbbséget kapnak a tanárok az oltási sorrendben Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19799d83-bee6-4727-9f2a-732852abb036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki meghamisította a főváros egyik tájékoztató plakátját, pontosabban az arról készült képet. A manipulált fotó a Facebookon terjed.","shortLead":"Valaki meghamisította a főváros egyik tájékoztató plakátját, pontosabban az arról készült képet. A manipulált fotó...","id":"20210210_fovarosi_onkormanyzat_manipulalt_foto_oltas_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19799d83-bee6-4727-9f2a-732852abb036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742dd102-76d0-4465-8438-504699aad27f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_fovarosi_onkormanyzat_manipulalt_foto_oltas_karacsony_gergely","timestamp":"2021. február. 10. 19:28","title":"\"Hogy újra megölhessük egymást\" – Manipulált fotó miatt jogi lépéseket tesz a Fővárosi Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","shortLead":"Magyarországon már olthatnak vele, az Európai Unióba is hamarosan megérkezhet az orosz vakcina. ","id":"20210209_Szputnyik_V_kerelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971da21-633d-4a67-8434-5664ad9bd9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_Szputnyik_V_kerelem","timestamp":"2021. február. 09. 16:50","title":"Kérvényezték a Szputnyik V engedélyeztetését az Európai Gyógyszerügynökségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2b707b-e627-4c37-b10f-bcc03e54a1dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron mutatkozhat be a Nothing első terméke, amit az előzetes információk szerint az év második felében továbbiak követhetnek majd.","shortLead":"A nyáron mutatkozhat be a Nothing első terméke, amit az előzetes információk szerint az év második felében továbbiak...","id":"20210209_nothing_carl_pei_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da2b707b-e627-4c37-b10f-bcc03e54a1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f73870-1011-4a68-8ec6-2b7c2a0c36c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_nothing_carl_pei_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2021. február. 09. 16:09","title":"Vezeték nélküli fülhallgatót készített a OnePlus társalapítója, jön a Nothing első eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","shortLead":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","id":"20210209_impeachment_trump_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0c78c6-6a55-4ba6-991a-1f6b0b1f9798","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_impeachment_trump_targyalas","timestamp":"2021. február. 09. 20:12","title":"Megkezdődött Trump második alkotmányos felelősségre vonási tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]