Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2928f3c6-c0a0-4b93-9caf-2f07842318d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét csavart egyet népi popzenéjén a Góbé: a szatmári csárdást riói köntösbe bújtatva megírta a Chikóst, amely egy életigenlő, táncos szám, latinos hangszerelésben. Karneváli hangulat és szabadságvágy, dalos télűzés a farsangolás idején.","shortLead":"Ismét csavart egyet népi popzenéjén a Góbé: a szatmári csárdást riói köntösbe bújtatva megírta a Chikóst, amely...","id":"20210212_Gobe_Chikos_dalpremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2928f3c6-c0a0-4b93-9caf-2f07842318d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c6bfa89-958e-4901-957a-75956e229ae9","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Gobe_Chikos_dalpremier","timestamp":"2021. február. 12. 19:52","title":"Féktelen karneváli hangulatba hoz a Góbé új dala - premier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88a8edf-61e0-4d55-89ce-4fa166fd57a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Malcolm és Marie próbára teszi a néző türelmét, de vannak vitathatatlan értékei, és egy fontos magyar közreműködője.","shortLead":"A Malcolm és Marie próbára teszi a néző türelmét, de vannak vitathatatlan értékei, és egy fontos magyar közreműködője.","id":"202106_film__dramai_fogadtatas_malcolm_es_marie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b88a8edf-61e0-4d55-89ce-4fa166fd57a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9556cf86-e1bd-4058-ae13-56123d934fe4","keywords":null,"link":"/360/202106_film__dramai_fogadtatas_malcolm_es_marie","timestamp":"2021. február. 13. 08:30","title":"Egy kritikavárásról szóló megosztó film kritikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A helyettes szóvivőt egy hétre függesztették fel, mert ezt is épp elég komoly büntetésnek találták.","shortLead":"A helyettes szóvivőt egy hétre függesztették fel, mert ezt is épp elég komoly büntetésnek találták.","id":"20210213_A_Feher_Haz_szovivoje_megfenyegetett_egy_ujsagirot_hogy_megsemmisiti_nem_kapott_tul_nagy_buntetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce2edb8-690c-406d-ac9d-fee52b148a89","keywords":null,"link":"/kultura/20210213_A_Feher_Haz_szovivoje_megfenyegetett_egy_ujsagirot_hogy_megsemmisiti_nem_kapott_tul_nagy_buntetest","timestamp":"2021. február. 13. 09:31","title":"A Fehér Ház helyettes szóvivője megfenyegetett egy újságírót, hogy megsemmisíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0ef644-c731-456a-8202-2334376b1623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis úgy tűnik létezik rá kézenfekvő megoldás.","shortLead":"Legalábbis úgy tűnik létezik rá kézenfekvő megoldás.","id":"20210211_Ilyen_egyszeru_lenne_a_kamionokrol_a_veszelyes_havat_letakaritani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df0ef644-c731-456a-8202-2334376b1623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618008dc-a6ee-416f-899e-8dbf1466fb0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Ilyen_egyszeru_lenne_a_kamionokrol_a_veszelyes_havat_letakaritani","timestamp":"2021. február. 12. 04:23","title":"Ilyen egyszerű lenne a kamionokról a veszélyes havat letakarítani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","shortLead":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","id":"20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6cbdfc-9731-4e42-a350-6dbd3cdcec10","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","timestamp":"2021. február. 12. 11:33","title":"Találtak egy kisbolygót a Naprendszerben, ami még a Plutónál is messzebb van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed9f5d-1a24-431b-ad80-4e21c500331d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden szerint arról is megállapodtak a Pfizerrel és a Modernával, hogy felgyorsítják a szállítást.","shortLead":"Joe Biden szerint arról is megállapodtak a Pfizerrel és a Modernával, hogy felgyorsítják a szállítást.","id":"20210212_biden_plusz_200_millio_adag_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39ed9f5d-1a24-431b-ad80-4e21c500331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167b70b7-deba-4090-aa6c-16be09fee260","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_biden_plusz_200_millio_adag_vakcina","timestamp":"2021. február. 12. 07:20","title":"Újabb 200 millió vakcinát rendelt az Egyesült Államok, most már minden felnőttnek jutna oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zöldebb, gyalogosbarátabb lesz a terület. Az építkezés a kormánnyal közösen zajlik.","shortLead":"Zöldebb, gyalogosbarátabb lesz a terület. Az építkezés a kormánnyal közösen zajlik.","id":"20210212_rakpart_margit_hid_kossuth_ter_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3b2aa8-6ae0-48a2-b2a5-af2bcc520e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_rakpart_margit_hid_kossuth_ter_felujitas","timestamp":"2021. február. 12. 15:33","title":"Júniusban elkezdik felújítani a rakpartot a Kossuth tér és a Margit híd között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71756caf-32f5-46e5-a398-189bfb4f0c5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életciklusának felénél alaposan felfrissítették a francia gyártó kompakt crossoverét.","shortLead":"Életciklusának felénél alaposan felfrissítették a francia gyártó kompakt crossoverét.","id":"20210212_semmi_mashoz_nem_hasonlithato_arcot_kapott_a_megujult_citroen_c3_aircross","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71756caf-32f5-46e5-a398-189bfb4f0c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86d5b04-493f-4a12-96ed-a66ecaa48230","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_semmi_mashoz_nem_hasonlithato_arcot_kapott_a_megujult_citroen_c3_aircross","timestamp":"2021. február. 12. 09:21","title":"Semmi máshoz nem hasonlítható arcot kapott a megújult Citroën C3 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]