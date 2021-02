Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","shortLead":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","id":"20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4694fc7d-23cb-4bbe-9a14-4b15a7a38f6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","timestamp":"2021. február. 14. 10:11","title":"Három településen is egészségtelen a levegő, egy helyen konkrétan veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acc7cd2-0a38-4d60-9d47-db6480e96de4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Extrém magas radiokarbon szintek nyomait keresték több ezer éves faévgyűrűkben az a ETHZ AMS Zürich laboratórium és a debreceni Atommagkutató Intézet (Atomki) munkatársai. ","shortLead":"Extrém magas radiokarbon szintek nyomait keresték több ezer éves faévgyűrűkben az a ETHZ AMS Zürich laboratórium és...","id":"20210213_tobb_ezer_eves_faevgyuruk_debreceni_atommagkutato_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5acc7cd2-0a38-4d60-9d47-db6480e96de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c02e841-1f75-440b-96a3-0e3e96e297d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_tobb_ezer_eves_faevgyuruk_debreceni_atommagkutato_intezet","timestamp":"2021. február. 13. 14:03","title":"5400 éves faévgyűrűket vizsgáltak a debreceni Atommagkutató Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt annyira felpörgött az online kereskedelem, hogy csakúgy kapkodnak a korszerű raktározásban jártas szakemberek után, és a logisztikai központok is úgy nőnek Magyarországon, mint a gomba.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt annyira felpörgött az online kereskedelem, hogy csakúgy kapkodnak a korszerű raktározásban...","id":"20210214_Legalabb_akkora_hianycikk_mar_a_raktaros_mint_tavasszal_a_vecepapir_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1741d1bc-40e3-4e62-80aa-18962270127c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Legalabb_akkora_hianycikk_mar_a_raktaros_mint_tavasszal_a_vecepapir_volt","timestamp":"2021. február. 14. 13:40","title":"Legalább akkora hiánycikk már a raktáros, mint tavasszal a vécépapír volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Nyugati pályaudvar műemlék-épülete több lépésben születik újjá, a tetőszerkezet építése azonban befejeződött. A teljesen megújult csarnoképületet a tervek szerint tanévkezdéskor vehetik birtokba az utasok.","shortLead":"A Nyugati pályaudvar műemlék-épülete több lépésben születik újjá, a tetőszerkezet építése azonban befejeződött...","id":"20210214_Fotokon_mutatjuk_az_elkeszult_Nyugati_palyaudvar_elkeszult_tetoszerkezetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcdce82-d2fb-4c84-822d-b0577f2014dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210214_Fotokon_mutatjuk_az_elkeszult_Nyugati_palyaudvar_elkeszult_tetoszerkezetet","timestamp":"2021. február. 14. 08:20","title":"Fotókon mutatjuk a Nyugati pályaudvar elkészült tetőszerkezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A bölcs ember sokat hallgat. S mivel ritkán beszél, ha száját szóra nyitja, arra kétszeresen is érdemes odafigyelni. Ízlelgessük hát, Áder János minap elhangzott szavait.","shortLead":"A bölcs ember sokat hallgat. S mivel ritkán beszél, ha száját szóra nyitja, arra kétszeresen is érdemes odafigyelni...","id":"20210212_Dobszay_Janos_Ader_megszolal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019d49ec-babd-4573-91ee-8e9c7904e526","keywords":null,"link":"/360/20210212_Dobszay_Janos_Ader_megszolal","timestamp":"2021. február. 13. 17:00","title":"Dobszay János: Áder megszólal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 537 ezret azok száma, akik már a második dózishoz is hozzájutottak.","shortLead":"Meghaladta a 537 ezret azok száma, akik már a második dózishoz is hozzájutottak.","id":"20210214_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88361ee-751a-4568-a5de-8f54855d14b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","timestamp":"2021. február. 14. 19:43","title":"Már több mint 15 millió oltást beadtak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82590033-1990-486d-9e2b-c4c14cf92d05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház igazgatója is felmondott az SZFE-n, de az egyetem régi szellemiségét továbbvivő Freeszfe Egyesülettel sincs kapcsolata.","shortLead":"A Katona József Színház igazgatója is felmondott az SZFE-n, de az egyetem régi szellemiségét továbbvivő Freeszfe...","id":"20210213_Mate_Gabor_abba_fogom_hagyni_szfe_freeszfe_egyesulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82590033-1990-486d-9e2b-c4c14cf92d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d495e2a2-d58c-4cb9-964b-3f235ae28df9","keywords":null,"link":"/kultura/20210213_Mate_Gabor_abba_fogom_hagyni_szfe_freeszfe_egyesulet","timestamp":"2021. február. 13. 12:53","title":"Máté Gábor: Ezt a kört még végigfutom, utána biztos, hogy abba fogom hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5e3e81-5e75-442c-96f2-61f830974ae8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2050-re egyáltalán nem akarnak a szállítmányozás során CO2-t kibocsátani, ezért visszakanyarodnak a legrégebbi módszerhez.","shortLead":"2050-re egyáltalán nem akarnak a szállítmányozás során CO2-t kibocsátani, ezért visszakanyarodnak a legrégebbi...","id":"20210213_Vitorlasokkal_kezdi_szallitani_gumijait_a_tengerentulra_a_Michelin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e3e81-5e75-442c-96f2-61f830974ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a67a5cf-426c-4699-ad20-409f06aca535","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Vitorlasokkal_kezdi_szallitani_gumijait_a_tengerentulra_a_Michelin","timestamp":"2021. február. 13. 20:56","title":"Vitorlásokkal kezdi szállítani gumijait a tengerentúlra a Michelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]