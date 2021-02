Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra hívták fel a figyelmet, hogy nagyon sok esetben hiába gyűjtenék szelektíven a hulladékot az emberek, a cégek semmivel nem könnyítik meg, hogy eldöntsék, hogyan és hova is célszerű kidobni a hulladékot. ","shortLead":"Arra hívták fel a figyelmet, hogy nagyon sok esetben hiába gyűjtenék szelektíven a hulladékot az emberek, a cégek...","id":"20210214_Egyszeruen_ujrahasznosithatova_tehetnek_a_cegek_a_csomagolasokat_megsem_teszik_meg_ezt_az_apro_lepest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12466057-3fbf-45a8-bc33-042a0bc106ae","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Egyszeruen_ujrahasznosithatova_tehetnek_a_cegek_a_csomagolasokat_megsem_teszik_meg_ezt_az_apro_lepest","timestamp":"2021. február. 14. 12:30","title":"Egyszerűen újrahasznosíthatóvá tehetnék a cégek a csomagolásokat, mégsem teszik meg sokan ezt az apró lépést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaf302-307d-4afa-bf0d-f5f2b01e0ab6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20210213_Halalos_tomegbaleset_tortent_az_olasz_A32sen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaf302-307d-4afa-bf0d-f5f2b01e0ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43962c1e-3712-4743-84cd-f804b900bb78","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_Halalos_tomegbaleset_tortent_az_olasz_A32sen","timestamp":"2021. február. 13. 17:32","title":"Halálos tömegbaleset történt az olasz A32-sen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7452b25b-a8fc-41f1-8b0b-96d85114c9b7","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Egyszerre lett nőjogi és etnikai kérdés az 1970-es Miss World versenyből, miután először lett színes bőrű nő a világszépe. A londoni eseményt felidéző filmből kiderül, hogy komoly erőfeszítés kellett ahhoz, ha a férfiak uralta társadalomban a nők ki akartak törni másodlagos szerepükből.","shortLead":"Egyszerre lett nőjogi és etnikai kérdés az 1970-es Miss World versenyből, miután először lett színes bőrű nő...","id":"20210214_A_borszin_szerepe_a_szepsegversenyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7452b25b-a8fc-41f1-8b0b-96d85114c9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930e9223-91d5-46ea-a003-98b4f9a4061a","keywords":null,"link":"/360/20210214_A_borszin_szerepe_a_szepsegversenyeken","timestamp":"2021. február. 14. 16:00","title":"Ötven éve váltak emberi jogi üggyé a szépségversenyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Inkább oltassunk, mert a gyógyult betegek olykor hónapokig panaszkodnak gyengeségre, fejfájásra, alvászavarokra, mellkasi nyomásra.","shortLead":"Inkább oltassunk, mert a gyógyult betegek olykor hónapokig panaszkodnak gyengeségre, fejfájásra, alvászavarokra...","id":"20210213_Szlavik_A_mutans_virusok_ellen_is_vedenek_az_oltasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5836981e-df4f-403a-a636-7f93dd3499fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb7c0ce-92cf-4271-8565-6832d6046689","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_Szlavik_A_mutans_virusok_ellen_is_vedenek_az_oltasok","timestamp":"2021. február. 13. 15:52","title":"Szlávik: A mutáns vírusok ellen is védenek az oltások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69c0a27-c7ab-49e3-b2f1-5f112afb725d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek százasával rendelik a Happy Meal menüket, és közlik, az ételt nem kérik. Az ajándékokra akkora igény lett, hogy sok étterem kifogyott belőlük.","shortLead":"Az emberek százasával rendelik a Happy Meal menüket, és közlik, az ételt nem kérik. Az ajándékokra akkora igény lett...","id":"20210213_Szazezrekert_aruljak_a_neten_a_McDonalds_gyerekmenujehez_tartozo_ajandekot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a69c0a27-c7ab-49e3-b2f1-5f112afb725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba75c8d-aae4-487a-9008-34c089ef8ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Szazezrekert_aruljak_a_neten_a_McDonalds_gyerekmenujehez_tartozo_ajandekot","timestamp":"2021. február. 13. 16:00","title":"Százezrekért árulják a neten a McDonald’s gyerekmenüjéhez tartozó ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A matek nem egyszerű, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy minél több embert minél gyorsabban beoltsanak hatásos és biztonságos oltással.","shortLead":"A matek nem egyszerű, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy minél több embert minél gyorsabban beoltsanak hatásos és...","id":"20210213_koronavirus_vakcina_hatasossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ebf5d4-7fcf-47d2-80f8-d1ef40b3835b","keywords":null,"link":"/360/20210213_koronavirus_vakcina_hatasossag","timestamp":"2021. február. 13. 16:00","title":"Mennyire véd egy 95 százalékos hatásosságú oltás? És tényleg jobb, mint egy 50 százalékos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e461c97-871b-4501-a865-2929e02422c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuper erős hibrid sportkocsi ezúttal téli körülmények mellett mutatta meg tudását.","shortLead":"A szuper erős hibrid sportkocsi ezúttal téli körülmények mellett mutatta meg tudását.","id":"20210215_hoba_rajzoltak_valentinnapi_uzenetet_az_1500_loeros_hiperautoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e461c97-871b-4501-a865-2929e02422c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faeceb4-5795-49d2-9ea0-77bce69c8e7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_hoba_rajzoltak_valentinnapi_uzenetet_az_1500_loeros_hiperautoval","timestamp":"2021. február. 15. 07:59","title":"Hóba rajzoltak Valentin-napi üzenetet az 1500 lóerős hibrid hiperautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa737de-eacc-4877-8f29-3c7fc2127170","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyönyörűen megkomponált fekete-fehér képekkel edukál az Európa Filmdíjra jelölt mozgóképes alkotás. ","shortLead":"Gyönyörűen megkomponált fekete-fehér képekkel edukál az Európa Filmdíjra jelölt mozgóképes alkotás. ","id":"202106_film__egyszer_volt_egy_kismalac_gunda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfa737de-eacc-4877-8f29-3c7fc2127170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c175d3-a393-447b-91b8-2159e35e024d","keywords":null,"link":"/360/202106_film__egyszer_volt_egy_kismalac_gunda","timestamp":"2021. február. 14. 11:15","title":"Létezik költői és meditatív állatvédelem, ez a film a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]