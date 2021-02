Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","shortLead":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","id":"20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4694fc7d-23cb-4bbe-9a14-4b15a7a38f6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","timestamp":"2021. február. 14. 10:11","title":"Három településen is egészségtelen a levegő, egy helyen konkrétan veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az engedélyeztetési eljárás biztonsági követelményei nem változnak, de nem kell majd minden vizsgálati szakaszt lefolytatni, hogy hamarabb juthassunk vakcinához.","shortLead":"Az engedélyeztetési eljárás biztonsági követelményei nem változnak, de nem kell majd minden vizsgálati szakaszt...","id":"20210214_Unios_biztos_gyorsitott_eljarassal_engedelyeztetik_a_mutaciok_ellen_kifejlesztett_oltasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bcfd25-3d68-4de3-a667-ac0c0ced369f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Unios_biztos_gyorsitott_eljarassal_engedelyeztetik_a_mutaciok_ellen_kifejlesztett_oltasokat","timestamp":"2021. február. 14. 12:55","title":"Gyorsított eljárással engedélyezteti majd az EU a mutációk ellen kifejlesztett oltásokat és gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"MTI/Reuters","category":"tudomany","description":"Továbbra is nagy a feszültség Kína és az Amerikai Egyesült Államok között, a koronavírus-járvány miatt. ","shortLead":"Továbbra is nagy a feszültség Kína és az Amerikai Egyesült Államok között, a koronavírus-járvány miatt. ","id":"20210214_Kina_Washingtonnak_nem_kellene_ujjal_mutogatnia_azokra_akik_tamogattak_a_WHOt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0948033e-03bf-43cf-a552-caed29f81eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Kina_Washingtonnak_nem_kellene_ujjal_mutogatnia_azokra_akik_tamogattak_a_WHOt","timestamp":"2021. február. 14. 09:19","title":"Kína: Washingtonnak nem kellene ujjal mutogatnia azokra, akik támogatták a WHO-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 11 ezer ingatlan talált gazdára 2021 januárjában.","shortLead":"Több mint 11 ezer ingatlan talált gazdára 2021 januárjában.","id":"20210214_Lakas_vasarlas_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667438cd-815a-44c8-b638-48676e55fd9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Lakas_vasarlas_Budapest","timestamp":"2021. február. 14. 20:38","title":"Az elmúlt 5 év legmagasabb számát mutatják a fővárosi lakásvásárlások egy elemzés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e05ae4-ce13-4c0c-bdfa-0cc434fd1b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta szennyezés miatt kellene aggódnunk – figyelmeztetnek tudósok.","shortLead":"Újfajta szennyezés miatt kellene aggódnunk – figyelmeztetnek tudósok.","id":"20210214_A_halak_agyaban_gyulemlenek_fel_nanoreszecskek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e05ae4-ce13-4c0c-bdfa-0cc434fd1b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0631fa0-2a7c-4f58-ab8a-8f9f1532a6f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_A_halak_agyaban_gyulemlenek_fel_nanoreszecskek","timestamp":"2021. február. 14. 11:46","title":"Összegyűlnek a halak agyában a nanorészecskék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b13a26b-f484-4623-81a9-5aff87cb240d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fénykép annyira jól sikerült, hogy még a pilóta is kért belőle.","shortLead":"A fénykép annyira jól sikerült, hogy még a pilóta is kért belőle.","id":"20210214_Fotos_Nap_repulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b13a26b-f484-4623-81a9-5aff87cb240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a72326-cbc6-46d4-a908-fe7c92a2f44a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Fotos_Nap_repulo","timestamp":"2021. február. 14. 21:17","title":"Élete képét készítette egy fotós a Nap előtt szálló repülőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7452b25b-a8fc-41f1-8b0b-96d85114c9b7","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Egyszerre lett nőjogi és etnikai kérdés az 1970-es Miss World versenyből, miután először lett színes bőrű nő a világszépe. A londoni eseményt felidéző filmből kiderül, hogy komoly erőfeszítés kellett ahhoz, ha a férfiak uralta társadalomban a nők ki akartak törni másodlagos szerepükből.","shortLead":"Egyszerre lett nőjogi és etnikai kérdés az 1970-es Miss World versenyből, miután először lett színes bőrű nő...","id":"20210214_A_borszin_szerepe_a_szepsegversenyeken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7452b25b-a8fc-41f1-8b0b-96d85114c9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930e9223-91d5-46ea-a003-98b4f9a4061a","keywords":null,"link":"/360/20210214_A_borszin_szerepe_a_szepsegversenyeken","timestamp":"2021. február. 14. 16:00","title":"Ötven éve váltak emberi jogi üggyé a szépségversenyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15bfd8b-d249-4afd-a5ed-bab815f156a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ördög a részletekben lakozik – derül ki (ismét) Karsai László történész, a Mozgó Világ legutóbbi, 2021/1 számában megjelent elemző tanulmányából, amely azt a bevett közvélekedést cáfolja, hogy a 1941-es XV. törvény módosítása szolgai másolata lenne a hitleri Németország 1935-ös „fajvédelmi” törvényének. ","shortLead":"Az ördög a részletekben lakozik – derül ki (ismét) Karsai László történész, a Mozgó Világ legutóbbi, 2021/1 számában...","id":"202106_folyoirat__nem_slendriansag_karsai_laszlo_fajvedok_fajgyalazok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15bfd8b-d249-4afd-a5ed-bab815f156a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72dfc5d-cf42-4ddf-aba2-263f94533fb3","keywords":null,"link":"/360/202106_folyoirat__nem_slendriansag_karsai_laszlo_fajvedok_fajgyalazok","timestamp":"2021. február. 15. 12:00","title":"Slendriánul másolt náci jog: a nemzsidó magyar férfiak nem lehettek \"fajgyalázók\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]