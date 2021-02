Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A program korábban Magyarországon is sikeres volt, az elérhető bérletekre tízszeres volt a túljelentkezés.","shortLead":"A program korábban Magyarországon is sikeres volt, az elérhető bérletekre tízszeres volt a túljelentkezés.","id":"20210215_Interrail_vonatberlet_Europai_Unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e13141c-4c57-490b-be28-14e9afd0a7b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_Interrail_vonatberlet_Europai_Unio","timestamp":"2021. február. 15. 15:08","title":"Hatvanezer fiatal kaphat ingyenes vonatbérletet az Európai Uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9676728b-146b-41c8-becf-845147b5de58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Expanscape cég nem éppen egy MacBook Air-versenytárssal készül piacra lépni: az általuk fejlesztett Aurora 7 nevű laptop 11,8 kilogrammot nyom, 11 centiméter vastag, kinyitva pedig hét monitorral találhatja magát szembe a felhasználó.","shortLead":"A brit Expanscape cég nem éppen egy MacBook Air-versenytárssal készül piacra lépni: az általuk fejlesztett Aurora 7...","id":"20210214_expanscape_aurora_7_laptop_het_kijelzo_monitor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9676728b-146b-41c8-becf-845147b5de58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16815874-51da-4929-8dc4-31145f843698","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_expanscape_aurora_7_laptop_het_kijelzo_monitor","timestamp":"2021. február. 14. 20:03","title":"Ennek az új laptopnak 7 képernyője van, cserébe 12 kilós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előírások szerint 2050-re kellene karbonsemlegessé tenni a polgári légiközlekedést, ami nagy kihívás elé állítja a gyártókat. A Boeing most úgy látja, 2030-ra nagy előrelépést tehet az ügy érdekében.","shortLead":"Az előírások szerint 2050-re kellene karbonsemlegessé tenni a polgári légiközlekedést, ami nagy kihívás elé állítja...","id":"20210214_boeing_biouzemanyag_legi_kozlekedes_repulogep_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4649ba94-ad25-4348-9497-c7506dd32ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_boeing_biouzemanyag_legi_kozlekedes_repulogep_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2021. február. 14. 18:03","title":"Növényi olaj, állati zsír, agrárhulladék: a Boeing 2030-ra minden egyes gépét ilyesmivel reptetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341845d0-4653-4477-b7fc-a725899a6b62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy sofőr szombaton ugyanúgy elsüllyesztette a kocsiját a jeges vízben.","shortLead":"Egy sofőr szombaton ugyanúgy elsüllyesztette a kocsiját a jeges vízben.","id":"20210215_Hollandiaban_megtetszett_valakinek_a_hires_balatoni_Hummereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341845d0-4653-4477-b7fc-a725899a6b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44df8e1c-afd2-49c5-a15f-e8c21256285c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Hollandiaban_megtetszett_valakinek_a_hires_balatoni_Hummereset","timestamp":"2021. február. 15. 15:30","title":"Hollandiában szinte lemásolta valaki a híres balatoni Hummer-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06cc55c-22db-4416-804a-06e437727b97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Honlapot készített Ungváry Krisztián történész, hogy a kitörés napját aktuálpolitikai felhangoktól mentesen mutassa be. ","id":"20210215_Ungvary_Krisztian_virtualisan_vegigjarhato_Kitores_Emlekturat_csinalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c06cc55c-22db-4416-804a-06e437727b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac66a99-f4b7-4c8c-91ac-c8672036ff33","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Ungvary_Krisztian_virtualisan_vegigjarhato_Kitores_Emlekturat_csinalt","timestamp":"2021. február. 15. 12:01","title":"Ungváry Krisztián virtuálisan végigjárhatóvá tette a Kitörés Emléktúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nyolc év fegyházbüntetést kapott első fokon. Az ügyészség szerint ennél többet érdemelne.","id":"20210215_szexualis_eroszak_neveloapa_ugyeszseg_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a220ebfd-2479-44f5-a786-3b804683e716","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_szexualis_eroszak_neveloapa_ugyeszseg_itelet","timestamp":"2021. február. 15. 10:23","title":"Szigorúbb büntetést kér az ügyészség a férfira, aki többször megerőszakolta a mostohalányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Félmillió kínai vakcina érkezik holnap, éttermeket bírságoltak Olaszországban, operettszínészeket is képeznek majd az SZFE-n. ","shortLead":"Félmillió kínai vakcina érkezik holnap, éttermeket bírságoltak Olaszországban, operettszínészeket is képeznek majd...","id":"20210215_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc087e6-a53b-4ba0-b352-1931432bbf80","keywords":null,"link":"/360/20210215_Radar360","timestamp":"2021. február. 15. 08:00","title":"Radar360: Lekapcsolták a Klubrádiót, Orbán ma évet értékel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 537 ezret azok száma, akik már a második dózishoz is hozzájutottak.","shortLead":"Meghaladta a 537 ezret azok száma, akik már a második dózishoz is hozzájutottak.","id":"20210214_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88361ee-751a-4568-a5de-8f54855d14b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","timestamp":"2021. február. 14. 19:43","title":"Már több mint 15 millió oltást beadtak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]