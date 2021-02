Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem döntöttek Putyin Clubhouse-os csatlakozásáról.","shortLead":"Még nem döntöttek Putyin Clubhouse-os csatlakozásáról.","id":"20210215_elon_musk_putyin_clubhouse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094c13d6-bea5-4414-be28-6a06850ff6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315f01fb-36cd-4a2d-94fa-e8482481b9c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_elon_musk_putyin_clubhouse","timestamp":"2021. február. 15. 17:41","title":"A Kreml nem utasította el élből Elon Musk meghívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb6cd14-c0d9-4211-be63-a8bc0587877e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz politikusától a Parlamentben kérdezte meg a jobbikos Szilágyi György, be kívánják-e tiltani az internetet.","shortLead":"A Fidesz politikusától a Parlamentben kérdezte meg a jobbikos Szilágyi György, be kívánják-e tiltani az internetet.","id":"20210215_Gulyas_Gergely_internet_szilagyi_gyorgy_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebb6cd14-c0d9-4211-be63-a8bc0587877e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3ebbf1-acc2-421f-9cdd-edda08cb450e","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Gulyas_Gergely_internet_szilagyi_gyorgy_parlament","timestamp":"2021. február. 15. 16:01","title":"Gulyás Gergely: Abszurd az internet korlátozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7478d1e6-b852-4f71-aa93-ede4343ea951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista a következő országgyűlési választáson biztosan nem méretteti meg magát.","shortLead":"A publicista a következő országgyűlési választáson biztosan nem méretteti meg magát.","id":"20210215_Puzser_Robert_2024_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7478d1e6-b852-4f71-aa93-ede4343ea951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a8bf94-3762-43ce-9db0-92afe8da08d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Puzser_Robert_2024_valasztas","timestamp":"2021. február. 15. 21:05","title":"Puzsér Róbert a 2024-es önkormányzati választásokon térhet vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2487f619-f727-44e4-8b92-e0fe3e3dbd01","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőn az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán a ráckevei Duna-ági hídon és az M1-es autópálya M0-sra vezető, Hegyeshalom-Győr felőli csomóponti ágán - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani hétfőn az M0-s autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán...","id":"20210214_Lezarasokkal_indul_a_het_az_M0ason_erdemes_lesz_elore_tajekozodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2487f619-f727-44e4-8b92-e0fe3e3dbd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2b7623-3712-411e-982c-37adeaec36e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Lezarasokkal_indul_a_het_az_M0ason_erdemes_lesz_elore_tajekozodni","timestamp":"2021. február. 14. 17:48","title":"Lezárásokkal indul a hét az M0-áson, érdemes lesz előre tájékozódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szóvivő korábban azzal fenyegetett meg egy újságírónőt, hogy megsemmisíti. A Fehér Ház már korábban is elfogadhatatlannak tartotta T.J. Ducklo viselkedését. ","shortLead":"A szóvivő korábban azzal fenyegetett meg egy újságírónőt, hogy megsemmisíti. A Fehér Ház már korábban is...","id":"20210214_Lemondott_a_Feher_Haz_helyettes_szovivoje_akit_egy_ujsagirono_megfelemlitesevel_vadoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f8e9a2-edcf-4efa-9e42-0329b2dd5fc2","keywords":null,"link":"/elet/20210214_Lemondott_a_Feher_Haz_helyettes_szovivoje_akit_egy_ujsagirono_megfelemlitesevel_vadoltak","timestamp":"2021. február. 14. 11:12","title":"Lemondott a Fehér Ház helyettes szóvivője, akit egy újságírónő megfélemlítésével vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3393d9cb-8bda-4450-a1d0-ee61983373ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Corvette-ek alig tíz napot ácsorognak a kereskedésekben, mielőtt lecsap rájuk valaki. ","shortLead":"Az új Corvette-ek alig tíz napot ácsorognak a kereskedésekben, mielőtt lecsap rájuk valaki. ","id":"20210215_Az_uj_Chevrolet_Corvetteet_a_legkonnyebb_most_eladni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3393d9cb-8bda-4450-a1d0-ee61983373ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765b038f-2302-4e7c-927b-69bf60cfbb9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Az_uj_Chevrolet_Corvetteet_a_legkonnyebb_most_eladni","timestamp":"2021. február. 15. 09:07","title":"Egy izomautót a legkönnyebb most eladni Amerikában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A repülő, amely a vakcinákat szállítja, már elindult Pekingbe.","shortLead":"A repülő, amely a vakcinákat szállítja, már elindult Pekingbe.","id":"20210215_knai_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92f9033e-d257-40cc-b35b-76d4c8031138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ff8175-a587-4650-8d7a-16e7845b1368","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_knai_vakcina","timestamp":"2021. február. 15. 05:35","title":"550 ezer kínai vakcina érkezik kedden Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"Trumpnak Amerika volt az első - az új elnök sem mond mást, csak udvariasabban.","shortLead":"Trumpnak Amerika volt az első - az új elnök sem mond mást, csak udvariasabban.","id":"20210214_Protekcionista_lesze_Biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5c389f-b18a-4610-beab-df8603821fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6294a2-c983-41c7-9d73-6f2b5562095e","keywords":null,"link":"/360/20210214_Protekcionista_lesze_Biden","timestamp":"2021. február. 14. 12:00","title":"Dobozi István: Protekcionista lesz-e Biden?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]