[{"available":true,"c_guid":"b738855d-4fbf-40b6-b2d4-9408069a043b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Ferenc ellen több elfogatóparancs is érvényben volt, csalás, lopás és kerítés miatt is körözték.\r

","shortLead":"V. Ferenc ellen több elfogatóparancs is érvényben volt, csalás, lopás és kerítés miatt is körözték.\r

","id":"20210218_Agynemutarto_rendorok_tobbszorosen_korozott_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b738855d-4fbf-40b6-b2d4-9408069a043b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d65eccf3-caff-49c1-9cdc-97d30b15cb69","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Agynemutarto_rendorok_tobbszorosen_korozott_ferfi","timestamp":"2021. február. 18. 07:27","title":"Az ágyneműtartóból szedték ki a rendőrök a többszörösen körözött hevesi férfit - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény próbálja jelentéktelennek mutatni a távolmaradó hallgatók számát, de az egykori docens szerint a valóság mást mutat.","shortLead":"Az intézmény próbálja jelentéktelennek mutatni a távolmaradó hallgatók számát, de az egykori docens szerint a valóság...","id":"20210217_2018ban_ot_SZFEhallgato_passzivalta_a_felevet_iden_86","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82163b8-07d3-4a17-953a-dc85871fbd79","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_2018ban_ot_SZFEhallgato_passzivalta_a_felevet_iden_86","timestamp":"2021. február. 17. 20:18","title":"2018-ban öt SZFE-hallgató passziválta a félévét, idén 86","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek a legkisebb az esélyük, hogy családban nőhessenek fel. Többek között ezek is jellemzik a gyerekvédelmet ma Magyarországon.","shortLead":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek...","id":"20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd4b688-9659-4149-a5c1-2cf2939adaa0","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","timestamp":"2021. február. 16. 10:16","title":"Még mindig több mint 22 ezer gyerek él család nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a V4 együttműködés évfordulója kapcsán értekezett a magyarok küldetéstudatáról.","shortLead":"A miniszterelnök a V4 együttműködés évfordulója kapcsán értekezett a magyarok küldetéstudatáról.","id":"20210217_Orban_kuldetes_visegradi_negyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8689a248-5f29-49dc-8cf6-fe20a5375676","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Orban_kuldetes_visegradi_negyek","timestamp":"2021. február. 17. 08:54","title":"Orbán: A magyarok gondolata saját küldetésükről a Római Birodalomig vezet vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fejér-B. Á. L. Zrt. természetvédelmi területen épített utat úgy, hogy ahhoz semmilyen engedélyt nem kért.","shortLead":"Fejér-B. Á. L. Zrt. természetvédelmi területen épített utat úgy, hogy ahhoz semmilyen engedélyt nem kért.","id":"20210217_fejer_bal_illegalis_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f898f064-0743-4cfe-b9bd-73f8e499b83a","keywords":null,"link":"/kkv/20210217_fejer_bal_illegalis_ut","timestamp":"2021. február. 17. 20:48","title":"90 napon belül kell eltüntetnie a Mészáros-cégnek az illegálisan épített utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b73758-2124-4866-806c-19ef58c8b9e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olasz geofizikusok szerint a vulkán rég nem tapasztalt erővel tört ki.","shortLead":"Olasz geofizikusok szerint a vulkán rég nem tapasztalt erővel tört ki.","id":"20210216_etna_vulkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8b73758-2124-4866-806c-19ef58c8b9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d752435-1997-4641-bea4-a8bd0e8e60c1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_etna_vulkan","timestamp":"2021. február. 16. 20:50","title":"Újra kitört az Etna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán férfinak nem volt jegye, ezért megkérték, hogy szálljon le a szerelvényről. Ez feldühítette őt.","shortLead":"Az ukrán férfinak nem volt jegye, ezért megkérték, hogy szálljon le a szerelvényről. Ez feldühítette őt.","id":"20210217_kalauz_mozdonyvezeto_vasut_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475768a5-4e41-4809-9fc2-5518b9ad8031","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kalauz_mozdonyvezeto_vasut_vonat","timestamp":"2021. február. 17. 20:15","title":"A kalauzra, a mozdonyvezetőre és egy utasra is rátámadt egy férfi a nyíregyházi vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkciókkal bővül a Google Térkép: a szolgáltatás amerikai felhasználói rövidesen menetjegyet is válthatnak az appal.","shortLead":"Hasznos új funkciókkal bővül a Google Térkép: a szolgáltatás amerikai felhasználói rövidesen menetjegyet is válthatnak...","id":"20210217_buszjegy_parkolojegy_parkolas_tomegkozlekedes_google_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a82ed111-a87d-48b1-983a-77ee0904d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9581eec-d1ab-40a8-a1ed-28759d4ee197","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_buszjegy_parkolojegy_parkolas_tomegkozlekedes_google_terkep","timestamp":"2021. február. 17. 20:33","title":"Nemsokára busz- és parkolójegyet is lehet venni a Google Térképpel – de nem nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]