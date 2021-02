Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","shortLead":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","id":"20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e524311-dfe7-4e4c-8a84-f82142571894","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","timestamp":"2021. február. 18. 07:54","title":"Varga Judit pályáztatás nélkül, Trócsányi ügyvédi irodájából jelölt uniós bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajdú Eszter Siess haza, vár a mama című dokumentumfilmjét Barta Tamás halálának évfordulója alkalmából ingyenesen hozzáférhetővé tették az alkotók.



","shortLead":"Hajdú Eszter Siess haza, vár a mama című dokumentumfilmjét Barta Tamás halálának évfordulója alkalmából ingyenesen...","id":"20210217_Tobb_mint_100_ezren_neztek_meg_egy_het_alatt_az_LGTgitarosrol_szolo_filmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd08f16-a58b-4be4-ab06-7bd28b5b06b7","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Tobb_mint_100_ezren_neztek_meg_egy_het_alatt_az_LGTgitarosrol_szolo_filmet","timestamp":"2021. február. 17. 09:36","title":"Több mint 100 ezren nézték meg egy hét alatt az LGT-gitárosról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","shortLead":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","id":"20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db83fe45-fb42-4e4c-89ed-0af4f5da8e09","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. február. 18. 06:14","title":"Napsütést hoz a csütörtök, akár 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7d475a-fd90-4575-a7c2-5793dfcc5753","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoftnál már kész ötletek vannak arra vonatkozóan, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az otthonról végzett munkát. Akkor is, ha ehhez egy csapatot kell összefogni.","shortLead":"A Microsoftnál már kész ötletek vannak arra vonatkozóan, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az otthonról végzett munkát...","id":"20210217_microsoft_viva_home_office_tavmunka_irodai_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a7d475a-fd90-4575-a7c2-5793dfcc5753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d364ea9-16d7-42b9-8e47-1ea20bf95902","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_microsoft_viva_home_office_tavmunka_irodai_munka","timestamp":"2021. február. 17. 12:03","title":"Itt a Microsoft Viva, home office-hoz lett kitalálva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Február óta vehető igénybe a lakásfelújítási támogatáshoz kapcsolható lakásfelújítási kölcsön, van olyan nagyobb bank, ahol már az első folyósítás is megtörtént. Bár egy lakáscélú jelzáloghitelről van szó, a feltételek mégis eltérnek a többi ajánlattól, hiszen az államilag támogatott konstrukciókra speciális feltételek is vonatkoznak. A Bank360.hu elemzői összefoglalták, hogy mire érdemes odafigyelni a lakásfelújítási kölcsön igénylésénél. ","shortLead":"Február óta vehető igénybe a lakásfelújítási támogatáshoz kapcsolható lakásfelújítási kölcsön, van olyan nagyobb bank...","id":"20210217_lakasfelujitasi_hitel_buktato_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427e98d0-d29b-48f9-949d-db0441ace6fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210217_lakasfelujitasi_hitel_buktato_bank360","timestamp":"2021. február. 17. 12:42","title":"Mire kell odafigyelni a lakásfelújítási hitel igénylésénél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c9e771-d0ad-45a8-93b6-7235c7263368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi politikus annyit mondott az RTL-nek, hogy nem önszántából ment Makóra.","shortLead":"A szegedi politikus annyit mondott az RTL-nek, hogy nem önszántából ment Makóra.","id":"20210217_szabo_balint_szeged_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9c9e771-d0ad-45a8-93b6-7235c7263368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e955aee-329d-4313-8cf2-398d6f09ce7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_szabo_balint_szeged_kepviselo","timestamp":"2021. február. 17. 20:00","title":"Szegedtől 38 kilométerre, egy felüljáró közelében, kihűlve találták meg Szabó Bálint képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53345e4c-93f8-4663-8517-2f766f16bd30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 decembere óta szabadlábon védekezhet a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, otthonát viszont naponta csak két órára hagyhatta el.","shortLead":"2019 decembere óta szabadlábon védekezhet a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, otthonát viszont naponta csak két órára...","id":"20210218_kun_mediator_bunugyi_felugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53345e4c-93f8-4663-8517-2f766f16bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021c1cfc-aa3a-45bd-ab00-9b110f444300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_kun_mediator_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2021. február. 18. 14:15","title":"Fenntartották \"Bróker Marcsi\" bűnügyi felügyeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b37423-abfb-47d9-9c3f-2ff302095a15","c_author":"Merker Dávid","category":"360","description":"Minket, magyarokat még mindig a hallgatás kultúrája határoz meg, a Turul-szobor körüli konfliktus pedig rámutat arra is, milyen keveset tudunk saját múltunkról, írja szerzőnk, akinek van javaslata a megoldásra is. Vélemény.","shortLead":"Minket, magyarokat még mindig a hallgatás kultúrája határoz meg, a Turul-szobor körüli konfliktus pedig rámutat arra...","id":"20210217_Merker_David_Turulszobor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b37423-abfb-47d9-9c3f-2ff302095a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5548be-f562-4a14-9604-ad50cc59efdc","keywords":null,"link":"/360/20210217_Merker_David_Turulszobor","timestamp":"2021. február. 17. 16:00","title":"Merker Dávid: Megoldás volna-e a Turul-szobor elbontása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]