[{"available":true,"c_guid":"0992b05c-8f5e-4a01-a8e8-7694c019c780","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hazai pályán kaptak ki nagyon Lionel Messiék. A francia világbajnok mesterhármast szerzett.","shortLead":"Hazai pályán kaptak ki nagyon Lionel Messiék. A francia világbajnok mesterhármast szerzett.","id":"20210216_kylian_mbappe_paris_saint_germain_barcelona_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0992b05c-8f5e-4a01-a8e8-7694c019c780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5d056f-5493-4c3b-9d6e-9dc0d75937e8","keywords":null,"link":"/sport/20210216_kylian_mbappe_paris_saint_germain_barcelona_bajnokok_ligaja","timestamp":"2021. február. 16. 23:02","title":"Mbappéék átgázoltak a Barcelonán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti Type 57S-ből összesen 42 darab készült.","shortLead":"A Bugatti Type 57S-ből összesen 42 darab készült.","id":"20210218_Milliardokert_arverezhetnek_el_egy_ritka_Bugattit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa009f98-f5e4-449d-a9c3-376102858bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba6fbac-3c4f-49ce-b3f7-06f9ab97fc11","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Milliardokert_arverezhetnek_el_egy_ritka_Bugattit","timestamp":"2021. február. 18. 12:45","title":"Milliárdokért árverezhetnek el egy ritka Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református egyház vezetője. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református...","id":"20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948f5f1e-eef0-4fd5-9913-0a75d3756daf","keywords":null,"link":"/360/20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","timestamp":"2021. február. 18. 07:51","title":"Radar360: Itthon is terjed a brit mutáns, tízmillió vakcinával lóg a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f585e918-2675-4b49-be1a-c7d03f802e4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi élelmiszerláncok több pontban is lehagyták a magyar kisboltokat.","shortLead":"A külföldi élelmiszerláncok több pontban is lehagyták a magyar kisboltokat.","id":"20210218_Nem_bir_a_multikkal_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f585e918-2675-4b49-be1a-c7d03f802e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a614920-877f-4630-b159-f5d6217fd8a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Nem_bir_a_multikkal_a_kormany","timestamp":"2021. február. 18. 11:05","title":"Nem bír a multikkal a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77e5aea-814a-4c14-9127-82e222959bda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy katalán egyetemen barikádozta el magát 24 órán keresztül Pablo Hasél, hogy így kerülje el a letartóztatását. A rapper Twitter-üzeneteiben és dalszövegeiben éltette a terrorizmust, élesen támadta a spanyol királyságot és a rendőrséget.



","shortLead":"Egy katalán egyetemen barikádozta el magát 24 órán keresztül Pablo Hasél, hogy így kerülje el a letartóztatását...","id":"20210217_Elbarikadozta_magat_egy_bortonbuntetesre_itelt_rapper_egy_katalan_egyetemen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b77e5aea-814a-4c14-9127-82e222959bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8e23ce-0880-4717-9c9e-818f08a04a4c","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Elbarikadozta_magat_egy_bortonbuntetesre_itelt_rapper_egy_katalan_egyetemen","timestamp":"2021. február. 17. 09:13","title":"Gyűlöletbeszédért börtönbüntetésre ítélték a katalán rappert, elbarikádozta magát egy egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus Iohannis emberének tartanak.","shortLead":"Kompromisszumos jelöltként került a román kormányfői posztra a komoly bankármúlttal rendelkező Florin Citu, akit Klaus...","id":"202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56725a27-02ae-4344-9cdd-bdaafa3f2fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0468ecca-8806-4a22-86ba-43a566af3a15","keywords":null,"link":"/360/202106_florin_citu_roman_kormanyfo_azarnyekbol","timestamp":"2021. február. 16. 17:00","title":"Az államfő árnyékából lépett ki az új román miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ae4995-a8c5-40e1-b199-1752d2f07b25","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202107_immunvalasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46ae4995-a8c5-40e1-b199-1752d2f07b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7b8a1b-8fa6-47ea-a8fb-30e25c4e8aef","keywords":null,"link":"/itthon/202107_immunvalasz","timestamp":"2021. február. 18. 11:12","title":"Dobszay János: Immunválasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b065a9d5-6c9b-48ca-bbd5-0993ea5b7e30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Arne Sorenson, a Marriott vezetője 62 éves volt. ","shortLead":"Arne Sorenson, a Marriott vezetője 62 éves volt. ","id":"20210216_arne_sorenson_marriott_szallodalanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b065a9d5-6c9b-48ca-bbd5-0993ea5b7e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52d583d-7b3d-4502-bd89-bacab2f17f67","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_arne_sorenson_marriott_szallodalanc","timestamp":"2021. február. 16. 18:11","title":"Elhunyt a világ legnagyobb szállodaláncának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]