[{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"ATV","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szigetvári önkormányzat költségvetési csalás miatt feljelentette a kivitelezőt, mert szerintük nem teljesítette megfelelőn a városi látványfürdő építési munkáit. ","shortLead":"A szigetvári önkormányzat költségvetési csalás miatt feljelentette a kivitelezőt, mert szerintük nem teljesítette...","id":"20210221_Mar_majdnem_kesz__mondtak_a_szigetvari_latvanyfurdorol_pedig_a_harmadanal_se_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e010487-f74f-4e97-a69c-673e8648d092","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210221_Mar_majdnem_kesz__mondtak_a_szigetvari_latvanyfurdorol_pedig_a_harmadanal_se_tartanak","timestamp":"2021. február. 21. 09:05","title":"Már majdnem kész - mondták a szigetvári látványfürdőről, pedig a harmadánál se tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfél évtized alatt megháromszorozódott a legtehetősebb magyarok átlagvagyona a Blochamps Capital pénzügyi tanácsadó cég szerint, üzletileg 2020 sem volt rossz számukra.","shortLead":"Másfél évtized alatt megháromszorozódott a legtehetősebb magyarok átlagvagyona a Blochamps Capital pénzügyi tanácsadó...","id":"20210219_leggazdagabb_magyarok_privatbank_blochamps","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515632a5-3571-4b8e-9567-d4d0523a8e4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_leggazdagabb_magyarok_privatbank_blochamps","timestamp":"2021. február. 19. 17:53","title":"Tavaly is remek éve volt a gazdagoknak, de egyre nehezebb közéjük kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsősorban Spanyolország keleti felét és Franciaország északi részét érinti a porfelhő.","shortLead":"Elsősorban Spanyolország keleti felét és Franciaország északi részét érinti a porfelhő.","id":"20210219_Homokfelho_Szahara_Europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499cf149-00bc-4ef1-a108-b25440a2c905","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_Homokfelho_Szahara_Europa","timestamp":"2021. február. 19. 21:22","title":"Ismét szaharai homokfelhő érkezik Európa fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki, a többieket tanúként kezelik.","shortLead":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki...","id":"20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad666d8-aa46-47b9-810a-61b823ebe0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","timestamp":"2021. február. 19. 19:36","title":"Illegális kártyapartin kaptak el egy prostituáltakat futtató férfit Miskolcon, összesen 15 embert állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d325ba33-35d2-4bf2-8b8c-74109dab03c9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az üzlet a válságban is jól ment, ez is közrejátszik a paletta bővítésében.","shortLead":"Az üzlet a válságban is jól ment, ez is közrejátszik a paletta bővítésében.","id":"202107_top_21_bestseller_bardosandras_uj_kiadoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d325ba33-35d2-4bf2-8b8c-74109dab03c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81bc33e-1dd4-4c37-8834-7b2d1b87558b","keywords":null,"link":"/360/202107_top_21_bestseller_bardosandras_uj_kiadoja","timestamp":"2021. február. 20. 08:30","title":"Bárdos Andrásék új könyvkiadót alapítottak, mert a régit kinőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket teljesítik. A volt elnök szolgáltatása nem tartozott ezek közé.","shortLead":"A Google szabályai szerint csak olyan alkalmazások kerülhetnek be a Play áruházba, amelyek az alapvető feltételeket...","id":"20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb0fb16-7686-4687-b28f-dfe56914ff01","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_play_aruhaz_donald_trump_alkalmazas_kampany","timestamp":"2021. február. 19. 17:03","title":"Kitették a Play áruházból Trump hivatalos kampányalkalmazását, mert annyira rossz volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus ellen kitalált oltóanyagok nagyjából 300 nap alatt készültek, ám további fejlesztésekkel ez az idő akár sokkal kevesebb is lehetne – legalábbis Boris Johnson szerint.","shortLead":"A koronavírus ellen kitalált oltóanyagok nagyjából 300 nap alatt készültek, ám további fejlesztésekkel ez az idő akár...","id":"20210219_boris_johnson_vakcinafejlesztes_vakcinak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fb83c0-df47-45b1-818c-4df75a52fe30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_boris_johnson_vakcinafejlesztes_vakcinak_koronavirus","timestamp":"2021. február. 19. 15:03","title":"A brit miniszterelnök szerint 100 nap alatt kellene vakcinákat fejleszteni, így többeket lehetne megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bd9fd0-49f0-444b-b3c9-dbd6269ee856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Semmi baj, ha valakit zavarna a csuklóján lévő pulzusmérő. Az alábbi eszközt ugyanis szinte bárhol rögzíteni lehet a testen.","shortLead":"Semmi baj, ha valakit zavarna a csuklóján lévő pulzusmérő. Az alábbi eszközt ugyanis szinte bárhol rögzíteni lehet...","id":"20210219_polar_verity_sense_optikai_pulzusmero_hevederrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86bd9fd0-49f0-444b-b3c9-dbd6269ee856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd54cd9e-b1ec-4e67-a6c2-87fc2d82ac73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_polar_verity_sense_optikai_pulzusmero_hevederrel","timestamp":"2021. február. 19. 13:03","title":"Zavarja a fitneszkarkötő? Máshogy is lehet pulzust mérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]