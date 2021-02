Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35130123-3839-4327-811b-8e01857f2f40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fogalmam sem volt, hogy én akkor most kommunista ifjú vagyok, csak a csapatba akartam tartozni - mondja egy egykori úttörő 50 évvel később. Egykori kisdobosok és történészek is megszólalnak a mozgalomról, amivel a Kádár-korszakban ideológiát próbáltak a gyerekekbe ültetni. A Hóvirág őrs naplója, első rész. ","shortLead":"Fogalmam sem volt, hogy én akkor most kommunista ifjú vagyok, csak a csapatba akartam tartozni - mondja egy egykori...","id":"20210220_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35130123-3839-4327-811b-8e01857f2f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9423ed6b-dcc4-4994-96d6-30fc67a55895","keywords":null,"link":"/360/20210220_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_elso_resz","timestamp":"2021. február. 20. 19:00","title":"Doku360: A rohadt életbe, mindenki úttörő volt! Nem kérdezték, akarod-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe6ce38-903e-4ff8-b133-4e6aa738fb5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom sejteti, hogy az LG különféle kialakítású kihúzható kijelzős, vagy ha jobban tetszik, nyújtható okostelefon megvalósításokon dolgozik.","shortLead":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom sejteti, hogy az LG különféle kialakítású kihúzható kijelzős, vagy ha...","id":"20210220_lg_szabadalom_ketkijelzos_feltekerheto_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fe6ce38-903e-4ff8-b133-4e6aa738fb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa25f7f7-d5f7-4245-81a3-3aa0ee125498","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_lg_szabadalom_ketkijelzos_feltekerheto_okostelefon","timestamp":"2021. február. 20. 08:03","title":"Két kijelző is lenne az LG kihúzhatós telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Sok külföldön dolgozó magyarnak akár hetekbe telhet adminisztrálni hazatértüket a társadalombiztosítási rendszerben. A szociálisan rászoruló adósok számára kedvezményeket ígért a miniszterelnök. Az éveken át húzódó adósságok viszont ezután sem szűnnek meg.","shortLead":"Sok külföldön dolgozó magyarnak akár hetekbe telhet adminisztrálni hazatértüket a társadalombiztosítási rendszerben...","id":"20210220_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokon_csattan_a_potyautastorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc3fead-43e1-4640-b28f-df11b0aa8570","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokon_csattan_a_potyautastorveny","timestamp":"2021. február. 20. 16:00","title":"A külföldön dolgozó magyarokon csattan a potyautas-törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a62373-fcac-42b2-a232-f7365d617143","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi család bemutatta a nagyvilágnak Eugénia hercegnő újszülött fiát.","shortLead":"A brit királyi család bemutatta a nagyvilágnak Eugénia hercegnő újszülött fiát.","id":"20210220_Nevet_kapott_a_legkisebb_royal_bebi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a62373-fcac-42b2-a232-f7365d617143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd515d4-a31c-444d-896c-9a19aa8ab22d","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Nevet_kapott_a_legkisebb_royal_bebi","timestamp":"2021. február. 20. 12:12","title":"Nevet kapott a legkisebb royal bébi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy kormányrendeletben 420 millió forintot csoportosítottak át a beruházásra.","shortLead":"Egy kormányrendeletben 420 millió forintot csoportosítottak át a beruházásra.","id":"20210221_debrecen_velodrom_kiemelt_jelentosegu_beruhazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc369e69-fdad-4561-8d76-9d5b01d3d582","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210221_debrecen_velodrom_kiemelt_jelentosegu_beruhazas","timestamp":"2021. február. 21. 07:34","title":"A debreceni velodrom építését kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fd44f4-6ff3-4680-abd0-1b783be6966a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nem is elég, ha egy telefon összehajtható, a gyártók további trükkös megoldásokkal próbálják még vonzóbbá tenni az újszerű megoldást. A Vivo például egy különleges módon hajtható telefont szabadalmaztatott.","shortLead":"Lassan már nem is elég, ha egy telefon összehajtható, a gyártók további trükkös megoldásokkal próbálják még vonzóbbá...","id":"20210220_vivo_szabadalom_hatra_hajthato_kijelzos_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08fd44f4-6ff3-4680-abd0-1b783be6966a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ee57be-acdc-4340-8df9-9bc819fe4a81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_vivo_szabadalom_hatra_hajthato_kijelzos_telefon","timestamp":"2021. február. 20. 14:03","title":"Igen egyedi megoldással hajtható, kétképernyős mobilt talált ki a Vivo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d362f143-f51e-459c-a28c-d4e5d55f4153","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ivkovics Sztojan együttese 83-81-re legyőzte Ausztriát.","shortLead":"Ivkovics Sztojan együttese 83-81-re legyőzte Ausztriát.","id":"20210219_Kijutott_az_Ebre_a_magyar_ferfi_kosarlabdavalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d362f143-f51e-459c-a28c-d4e5d55f4153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740d3452-9138-4ce3-a112-cb69aa6de366","keywords":null,"link":"/sport/20210219_Kijutott_az_Ebre_a_magyar_ferfi_kosarlabdavalogatott","timestamp":"2021. február. 19. 20:41","title":"Kijutott az Eb-re a magyar férfi kosárlabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d01b08d-c719-4e8b-b42c-b20fb9b8b78b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sőt, az ejtőernyőző marsjáróról is megosztott egy képet a NASA.","shortLead":"Sőt, az ejtőernyőző marsjáróról is megosztott egy képet a NASA.","id":"20210219_perserverance_landolas_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d01b08d-c719-4e8b-b42c-b20fb9b8b78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba0f9ab-2514-441f-8a8f-08f380607ae0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_perserverance_landolas_kozben","timestamp":"2021. február. 19. 20:16","title":"Landolás közben készült képet küldött magáról a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]