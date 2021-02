Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cigi már ciki, de az újfajta dohánytermékek egyre népszerűbbek a fiatalok körében. A British American Tobacco nem bízta a véleltenre a terjeszkedést, elképesztő összeget költ reklámra.","shortLead":"A cigi már ciki, de az újfajta dohánytermékek egyre népszerűbbek a fiatalok körében. A British American Tobacco nem...","id":"20210221_Megjelentek_a_dohanyreklamok_a_TikTokon_es_az_Instagramon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35a26e2-5b21-47ff-a8e5-3eb4a0f64374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Megjelentek_a_dohanyreklamok_a_TikTokon_es_az_Instagramon","timestamp":"2021. február. 21. 08:25","title":"A TikTokon és az Instragamon keresztül nevelik ki a jövő dohányosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f8ab29-44c4-4bc7-9a58-57f80d2c478b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az országgyűlés az ellenzék támogatása nélkül is képes elfogadni a három hónapra szóló hosszabbítást. ","shortLead":"Az országgyűlés az ellenzék támogatása nélkül is képes elfogadni a három hónapra szóló hosszabbítást. ","id":"20210221_Hetfon_eldol_folytatodike_a_veszelyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f8ab29-44c4-4bc7-9a58-57f80d2c478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3c7446-301d-460c-9536-8e765c263af0","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Hetfon_eldol_folytatodike_a_veszelyhelyzet","timestamp":"2021. február. 21. 10:45","title":"Hétfőn eldől, folytatódik-e a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890d3b64-3588-4838-a383-47b118f5646a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak Samantha karaktere fog hiányozni az idei ráadásból.","shortLead":"Nem csak Samantha karaktere fog hiányozni az idei ráadásból.","id":"20210220_Mr_Big_nelkul_jon_az_uj_Szex_es_New_York","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=890d3b64-3588-4838-a383-47b118f5646a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2750053-9241-4270-872b-1feb83c97d82","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Mr_Big_nelkul_jon_az_uj_Szex_es_New_York","timestamp":"2021. február. 20. 15:33","title":"Mr. Big nélkül jön az új Szex és New York","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke és immár miniszterelnök-jelöltje szerint a kormányfő “elhazudja” a saját vagyonát, visszahozta a Kádár-rendszert, és társaival, Rogán Antallal és Mészáros Lőrinccel bűnözők.","shortLead":"A Momentum elnöke és immár miniszterelnök-jelöltje szerint a kormányfő “elhazudja” a saját vagyonát, visszahozta...","id":"20210222_fekete_gyor_andras_interju_orban_viktor_meszaros_lorinc_rogan_antal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2911c182-fc01-4f5d-b273-240ac1b3371a","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_fekete_gyor_andras_interju_orban_viktor_meszaros_lorinc_rogan_antal","timestamp":"2021. február. 22. 09:15","title":"Fekete-Győr András: Orbán, Mészáros és Rogán büntetéséről az Új Magyarország jogállama dönt majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik miniszter szerint Lyon vezetője megsértette a gazdákat és a henteseket.","shortLead":"Az egyik miniszter szerint Lyon vezetője megsértette a gazdákat és a henteseket.","id":"20210221_lyon_polgarmester_hus_menza_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefadde5-8de4-4224-86bd-64baf2ff2965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_lyon_polgarmester_hus_menza_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 21. 22:32","title":"Kivette a polgármester a húst a menzák kínálatából, kibukott rá a francia kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","shortLead":"A hvg.hu egyik olvasója vasárnap reggel kapta meg a Szputnyik V vakcinát, tapasztalatait megírta lapunknak is. ","id":"20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9971346-ffb5-48eb-96a3-5b475276880c","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Szputnyik_V_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 21. 18:47","title":"„Amikor felhívtak, hogy volna lehetőség a Szputnyikra, csak pár perc gondolkodási időt kértem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az üzemek leálltak a nagy hidegben, ezért bizonyos anyagoktól meg kellett szabadulniuk.","shortLead":"Az üzemek leálltak a nagy hidegben, ezért bizonyos anyagoktól meg kellett szabadulniuk.","id":"20210221_texas_tel_hideg_fagy_karos_anyag_szennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd790f8-1e77-4160-97cf-f6c488d3af5a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210221_texas_tel_hideg_fagy_karos_anyag_szennyezes","timestamp":"2021. február. 21. 21:31","title":"A texasi fagyok miatt rengeteg káros anyagot engedtek a levegőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszatért Németországba egy náci koncentrációs tábor egykori őre, aki több mint hatvan évig élt az Egyesült Államokban, ahonnan tavaly kiutasították - közölte a német szövetségi rendőrség egyik szóvivője szombaton.","shortLead":"Visszatért Németországba egy náci koncentrációs tábor egykori őre, aki több mint hatvan évig élt az Egyesült...","id":"20210220_Hatvan_ev_utan_zsuppoltak_vissza_Nemetorszagba_a_naci_taborort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a892112-81bc-4247-ba57-fc3cc3c05d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Hatvan_ev_utan_zsuppoltak_vissza_Nemetorszagba_a_naci_taborort","timestamp":"2021. február. 20. 17:19","title":"Hatvan év után zsuppolták vissza Németországba a náci táborőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]