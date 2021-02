Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube egy szerveroldali frissítéssel oldotta meg, hogy az alkalmazás a gyengébb felbontásra képes eszközök kijelzőjén is meg tudja jeleníteni a 4K-s videókat.","shortLead":"A YouTube egy szerveroldali frissítéssel oldotta meg, hogy az alkalmazás a gyengébb felbontásra képes eszközök...","id":"20210222_youtube_4k_video_hdr_androidos_alkalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8196f4-7b73-4ff9-bd49-5b1a0f3abec2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_youtube_4k_video_hdr_androidos_alkalmazas","timestamp":"2021. február. 22. 19:03","title":"Érdemes megnyitni az androidos YouTube-ot, jött bele egy látványos újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem lehet kiemelt közérdekű cél egy védett természeti területen a bányászat – jelezte Bándi Gyula.","shortLead":"Nem lehet kiemelt közérdekű cél egy védett természeti területen a bányászat – jelezte Bándi Gyula.","id":"20210223_szoszolo_mol_kutfuras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30df4979-a814-4769-a4bf-bcd2fad6efe9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_szoszolo_mol_kutfuras","timestamp":"2021. február. 23. 12:13","title":"A jövő nemzedékek szószólója is megszólalt a Mol természetvédelmi területre tervezett kútfúrása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Még mindig nem lehet biztosra venni, de minden valószínűség szerint megtartják a tokiói olimpiát. Az országban zajlik a koronavírus-járvány harmadik hulláma, a japánok túlnyomó többsége a játékok elhalasztása vagy törlése mellett van, és az ottani cégek fele is ezt szorgalmazza. Az utazási lehetőségekhez, az ott-tartózkodáshoz és a biztonsághoz kapcsolódó feszítő kérdésekre egyelőre nincsenek pontos válaszok. Összeszedtük, amit jelenleg tudni lehet.","shortLead":"Még mindig nem lehet biztosra venni, de minden valószínűség szerint megtartják a tokiói olimpiát. Az országban zajlik...","id":"20210222_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendezes_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c234e7-1da4-4db2-953f-c9e580359145","keywords":null,"link":"/sport/20210222_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendezes_szabalyok","timestamp":"2021. február. 22. 20:00","title":"150 nappal a rajt előtt: a koronavírus átírta az olimpia szabálykönyvét, de még így is sok a kérdőjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012a8d0f-3998-44ad-9d21-478648259562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray Automotive T.50s Niki Laudát tonnánként 835 lóerő mozgatja, hátulján pedig egy méretes ventilátor található.","shortLead":"A Gordon Murray Automotive T.50s Niki Laudát tonnánként 835 lóerő mozgatja, hátulján pedig egy méretes ventilátor...","id":"20210223_niki_lauda_nevet_viseli_a_legujabb_hiperauto_gordon_murray","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012a8d0f-3998-44ad-9d21-478648259562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48002f26-be89-4b10-a222-a3b7c915450a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_niki_lauda_nevet_viseli_a_legujabb_hiperauto_gordon_murray","timestamp":"2021. február. 23. 11:21","title":"Niki Lauda nevét viseli a legújabb hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96a6985-028b-4467-938f-4103160ca43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Igazgatóságánál dolgozik tovább a Bajcsy-Zsilinszky Kórház eddigi főigazgatója.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ Egészségügyi Igazgatóságánál dolgozik tovább a Bajcsy-Zsilinszky Kórház eddigi főigazgatója.","id":"20210223_Levaltjak_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_foigazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f96a6985-028b-4467-938f-4103160ca43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d90310-3995-4972-8693-9efe03670b73","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Levaltjak_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_foigazgatojat","timestamp":"2021. február. 23. 07:27","title":"Leváltják a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173a7731-89a9-4a01-8062-452821ca138d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"200 ezer film és sorozat 40 ezer különféle kifejezését gyűjtötte ki a Skeebdo nevű magyar startup abba az alkalmazásba, amely a felhasználó tudásszintjének megfelelően segíthet az új szavak tanulásában.","shortLead":"200 ezer film és sorozat 40 ezer különféle kifejezését gyűjtötte ki a Skeebdo nevű magyar startup abba az alkalmazásba...","id":"20210222_skeebdo_nyelvtanulas_film_sorozat_szotanulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=173a7731-89a9-4a01-8062-452821ca138d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6c2dbe-24b3-42e2-a2fa-ccc325798d0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_skeebdo_nyelvtanulas_film_sorozat_szotanulas","timestamp":"2021. február. 22. 08:03","title":"Angolul tanulna? Filmekkel és sorozatokkal tanít szavakat egy új magyar alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d19b80-e10d-4a13-8dc6-0cff4780ec65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tekintetmágnes Hyperion XP-1 Las Vegas után Los Angeles utcáin is megmutatta magát. ","shortLead":"A tekintetmágnes Hyperion XP-1 Las Vegas után Los Angeles utcáin is megmutatta magát. ","id":"20210222_hollywoodban_korzozott_az_5_perc_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hiperauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d19b80-e10d-4a13-8dc6-0cff4780ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073eb146-e680-4e4c-a708-9ea3ed83820c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_hollywoodban_korzozott_az_5_perc_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hiperauto","timestamp":"2021. február. 22. 11:21","title":"Hollywoodban korzózott az 5 perc alatt feltölthető villanymotoros hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bécsi tudósok kimutatták, hogy akiket a Covid-19 miatt kórházban kellett kezelni, azoknál szignifikánsan gyakrabban fordult elő egy bizonyos génváltozat.","shortLead":"Bécsi tudósok kimutatták, hogy akiket a Covid-19 miatt kórházban kellett kezelni, azoknál szignifikánsan gyakrabban...","id":"20210222_koronavirus_sulyos_lefolyas_oka_olosejtek_receptora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c9b679-18f1-4d05-adac-1000363ce159","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_koronavirus_sulyos_lefolyas_oka_olosejtek_receptora","timestamp":"2021. február. 22. 21:21","title":"Újabb összefüggést találtak: egy génváltozat is okozhatja, hogy valakinél enyhébb, másnál súlyosabb a kornavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]