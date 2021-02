Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A titkosszolgálatoknak mondott beszédében hidegháborús stílusban kérte fel arra az FSZB dolgozóit, hogy legyenek nagyon éberek és védjék meg a Szputnyik V vakcinát a hiteltelenítő kampánytól.","shortLead":"A titkosszolgálatoknak mondott beszédében hidegháborús stílusban kérte fel arra az FSZB dolgozóit, hogy legyenek nagyon...","id":"20210225_Vlagyimir_Putyin_nyugat_fszb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4619ca14-b895-4411-b454-721514eddec7","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Vlagyimir_Putyin_nyugat_fszb","timestamp":"2021. február. 25. 08:06","title":"Vlagyimir Putyin szerint a Nyugat ellenőrzés alá akarja vonni Oroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771cc81e-5804-4539-9aeb-2827aee56ec6","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az ellenzéki szavazók összes dilemmáját magába sűríti egyetlen előválasztási helyszín. A fő kérdés: a politikai pályán maradnak-e azok a szereplők, akikre korábban már a gyanú árnyéka vetült kétes ügyekben.","shortLead":"Az ellenzéki szavazók összes dilemmáját magába sűríti egyetlen előválasztási helyszín. A fő kérdés: a politikai pályán...","id":"202108_harcvesztes_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=771cc81e-5804-4539-9aeb-2827aee56ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5eb954-0781-4ae0-9f05-66ed9cf78810","keywords":null,"link":"/360/202108_harcvesztes_nelkul","timestamp":"2021. február. 25. 13:00","title":"Ezért lehet Zugló az ellenzék állatorvosi lova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház szerint rémhírkeltés nyilvánosságra hozni a dolgozók tiltakozó levelét.","shortLead":"A kórház szerint rémhírkeltés nyilvánosságra hozni a dolgozók tiltakozó levelét.","id":"20210224_nyiregyhazi_korhaz_szerzodes_sebeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59765a73-53e5-4ff9-8fb2-7c473df1b607","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_nyiregyhazi_korhaz_szerzodes_sebeszet","timestamp":"2021. február. 24. 13:53","title":"Megegyezett a nyíregyházi kórház a sebészekkel az új szerződésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285b981a-4b46-463c-b557-0706fb219d75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hidegfronttal ér véget február, egy nap alatt 10 fokot zuhanhat a hőmérséklet","shortLead":"Hidegfronttal ér véget február, egy nap alatt 10 fokot zuhanhat a hőmérséklet","id":"20210225_Hidegfront_idojaras_homerseklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=285b981a-4b46-463c-b557-0706fb219d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26390e4-91ca-4a0d-bab1-681d66ecb628","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Hidegfront_idojaras_homerseklet","timestamp":"2021. február. 25. 17:56","title":"A pénteki 20 fok után szombaton a hegyekben havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833ee9f5-d5f7-4dc3-b49e-d9cb0eb23598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik hullám emelkedő szakaszában vagyunk, a járványügyi intézkedéseket pedig március 15-ig fenntartják.","shortLead":"A harmadik hullám emelkedő szakaszában vagyunk, a járványügyi intézkedéseket pedig március 15-ig fenntartják.","id":"20210225_muller_cecilia_koronavirus_oltas_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833ee9f5-d5f7-4dc3-b49e-d9cb0eb23598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff54295-ec1f-4709-856d-4543b7f7074e","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_muller_cecilia_koronavirus_oltas_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 25. 14:19","title":"Müller: Húsvétig minden regisztráltat be akarunk oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok mindegyike előrébb sorolta a tanárokat.","shortLead":"Csupán öt országban nem élvez semmilyen prioritást a pedagógusok oltása, de a Magyarországgal szomszédos uniós országok...","id":"20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14afe2a-4b72-4b0c-9ba1-0835279d0173","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Az_unios_orszagok_tobbsegeben_elore_soroljak_a_tanarokat_az_oltasi_tervben","timestamp":"2021. február. 25. 09:35","title":"Majdnem mindenhol előre sorolják a tanárokat az oltási tervben, nálunk nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jó eséllyel március 1. után is maradnak a szigorítások. Háziorvoshiány Magyarországon. Beteg a magyar demokrácia, nyilatkozta az Európai Bizottság alelnöke. Szigorítanak a határátlépés feltételein a lengyelek. Ez itt hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jó eséllyel március 1. után is maradnak a szigorítások. Háziorvoshiány Magyarországon. Beteg a magyar demokrácia...","id":"20210225_Radar_360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358e98f0-2535-477b-907e-03a75b1e7984","keywords":null,"link":"/360/20210225_Radar_360","timestamp":"2021. február. 25. 08:00","title":"Radar360: Nem jönnek a lazítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A KESMA sportlapja nagyon örül az idő közben érkezett szponzoroknak, az új stadionnak is, majd a végén kiderül, hogy a Fidesz pártigazgatója tökéletes példa Seneca bölcsességére is.","shortLead":"A KESMA sportlapja nagyon örül az idő közben érkezett szponzoroknak, az új stadionnak is, majd a végén kiderül...","id":"20210225_Felejthetetlen_cikkben_tiszteleg_Kubatov_Gabor_elott_a_Nemzeti_Sport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8809fbba-15ea-4ffd-ab02-4e671da46152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e379b8-79f9-4c94-bde1-41cf7a2cdad7","keywords":null,"link":"/sport/20210225_Felejthetetlen_cikkben_tiszteleg_Kubatov_Gabor_elott_a_Nemzeti_Sport","timestamp":"2021. február. 25. 12:51","title":"Nehezen felejthető cikkben tiszteleg Kubatov Gábor előtt a Nemzeti Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]