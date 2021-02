Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6c4d2e8-436c-4ba4-961c-fbf813e3bd6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon sokan bíznak abban, hogy a tavasz második felében már beindulhat a turizmus.","shortLead":"Nagyon sokan bíznak abban, hogy a tavasz második felében már beindulhat a turizmus.","id":"20210223_szallas_turizmus_mtu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6c4d2e8-436c-4ba4-961c-fbf813e3bd6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557edb3b-a644-4cfa-b55d-9b0820112398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_szallas_turizmus_mtu","timestamp":"2021. február. 23. 12:09","title":"Több százezren foglaltak szállást áprilisra és májusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195332c-654a-48de-a08e-430fb60a875e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210224_Marabu_Feknyuz_Kosa_Lajos_szerencseje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a195332c-654a-48de-a08e-430fb60a875e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487d4a9a-d6b5-4a8b-897f-403613252b86","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Marabu_Feknyuz_Kosa_Lajos_szerencseje","timestamp":"2021. február. 24. 08:25","title":"Marabu Féknyúz: Kósa Lajos szerencséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hét alatt csaknem 42 fokkal emelkedett a hőmérséklet egy német meteorológiai állomáson, ilyen mértékű változásra még nem volt példa Németországban a mérések kezdete óta – közölte a Német Időjárási Szolgálat (DWD).","shortLead":"Egy hét alatt csaknem 42 fokkal emelkedett a hőmérséklet egy német meteorológiai állomáson, ilyen mértékű változásra...","id":"20210224_gottingen_homerseklet_valtozasa_42_fok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cf5d43-065c-41e9-9617-9f651cd910fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_gottingen_homerseklet_valtozasa_42_fok","timestamp":"2021. február. 24. 12:33","title":"Egy hét alatt 42 fokkal ugrott meg a hőmérséklet Németországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Klasszikus hollywoodi sztori, ami a GMC kamionnal történt, úgy tűnik, most is happy enddel a végén. ","shortLead":"Klasszikus hollywoodi sztori, ami a GMC kamionnal történt, úgy tűnik, most is happy enddel a végén. ","id":"20210224_Elhagyatva_egy_sivatagi_farmont_lett_meg_a_Knight_Rider_KITT_teherautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09024dd-a626-4810-bfce-fca0566bad3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_Elhagyatva_egy_sivatagi_farmont_lett_meg_a_Knight_Rider_KITT_teherautoja","timestamp":"2021. február. 24. 17:45","title":"Elhagyatva, egy sivatagi farmon találták meg a Knight Rider KITT teherautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218658f-7ba2-4e6e-a021-9a00126a310c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott hírek szerint nagy a mozgolódás az összecsukható kijelzős mobilok piacán, több cég is a Samsunggal gyártatná le a saját készülékébe szánt panelt.","shortLead":"A kiszivárgott hírek szerint nagy a mozgolódás az összecsukható kijelzős mobilok piacán, több cég is a Samsunggal...","id":"20210224_samsung_hajlithato_kijelzo_oppo_xiaomi_google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2218658f-7ba2-4e6e-a021-9a00126a310c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc603e41-7cdf-4003-8e81-8e3324871fc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_samsung_hajlithato_kijelzo_oppo_xiaomi_google","timestamp":"2021. február. 24. 17:03","title":"A Google, a Xiaomi és az Oppo is a Samsungtól vehet hajlítható kijelzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7512-860c-4bcf-84bc-fb847fef8a89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közösen oldották meg a feladatokat az online vizsgán.","shortLead":"Közösen oldották meg a feladatokat az online vizsgán.","id":"20210224_vizsgacsalas_bukaresti_tudomanyegyetem_online_kizaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7512-860c-4bcf-84bc-fb847fef8a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276171e3-5bf7-42aa-82d5-e4e3453d8a8d","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_vizsgacsalas_bukaresti_tudomanyegyetem_online_kizaras","timestamp":"2021. február. 24. 07:45","title":"Tömeges vizsgacsalás miatt repülhet 49 elsőéves joghallgató a Bukaresti Egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgák híre lényegében egy MTI-közleményen keresztül robbant be a köztudatba.","shortLead":"A vizsgák híre lényegében egy MTI-közleményen keresztül robbant be a köztudatba.","id":"20210224_kozlekedes_vizsga_iskolasok_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2413af-ce30-44ae-8a50-91a259eb0fda","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kozlekedes_vizsga_iskolasok_diakok","timestamp":"2021. február. 24. 07:15","title":"Több tízezer diáknak kellene közlekedési alapvizsgát tennie a jövő héttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírus-fertőzéshullám söpört végig az intézményeken, szünetel a szinkronoktatás. A menza is érintett.","shortLead":"Koronavírus-fertőzéshullám söpört végig az intézményeken, szünetel a szinkronoktatás. A menza is érintett.","id":"20210223_Egy_iskolat_es_egy_ovodat_is_be_kellett_zarni_Szigethalmon_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5d01d7-a44a-46a5-9c00-5da08a482f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Egy_iskolat_es_egy_ovodat_is_be_kellett_zarni_Szigethalmon_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. február. 23. 16:46","title":"Egy iskolát és egy óvodát is be kellett zárni Szigethalmon a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]