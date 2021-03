Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb11a625-ebe9-4cf5-a63f-dba85e8bf6de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal peren kívül állapodott meg haragosaival, egy bíró pedig most rá is bólintott az ügyre.","shortLead":"A közösségi oldal peren kívül állapodott meg haragosaival, egy bíró pedig most rá is bólintott az ügyre.","id":"20210228_650_millio_dollart_kell_fizetnie_a_Facebooknak_felhasznaloi_arcaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb11a625-ebe9-4cf5-a63f-dba85e8bf6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec2cbb7-e263-4c7e-9704-a887adbddcd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_650_millio_dollart_kell_fizetnie_a_Facebooknak_felhasznaloi_arcaert","timestamp":"2021. február. 28. 16:32","title":"650 millió dollárt kell fizetnie a Facebooknak felhasználói arcáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361363ad-41a8-4ab3-a070-3226cf16db8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210228_mars_perseverance_fotok_venusz_nasa_astrazeneca_nemetorszag_pram_napelem_klubradio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=361363ad-41a8-4ab3-a070-3226cf16db8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6f603b-79e0-48ff-9367-91cceb2fa8fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_mars_perseverance_fotok_venusz_nasa_astrazeneca_nemetorszag_pram_napelem_klubradio","timestamp":"2021. február. 28. 12:00","title":"Ez történt: Lenyűgöző fotókat kaptunk a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e80bcb4-178c-43e8-9f18-6f52dc075052","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fiúkat még múlt héten ejtették fogságba. A több száz iskolás lányt péntek hajnalban rabolták el.","shortLead":"A fiúkat még múlt héten ejtették fogságba. A több száz iskolás lányt péntek hajnalban rabolták el.","id":"20210227_nigeria_elrabolt_iskolasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e80bcb4-178c-43e8-9f18-6f52dc075052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247356d1-9084-4481-99de-385b0a58574b","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_nigeria_elrabolt_iskolasok","timestamp":"2021. február. 27. 15:04","title":"Elrabolt nigériai iskolások: 27 fiút szabadon engedtek, 317 lányról még mindig semmi hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokkal kevesebb autót fog gyártani a komoly átalakításokat végrehajtó, brit gyökerű cég.","shortLead":"Sokkal kevesebb autót fog gyártani a komoly átalakításokat végrehajtó, brit gyökerű cég.","id":"20210228_Visszafogja_magat_a_Jaguar_Land_Rover","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ea4c15-bcfd-4b61-98ac-bf851672d443","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_Visszafogja_magat_a_Jaguar_Land_Rover","timestamp":"2021. február. 28. 17:18","title":"Visszafogja magát a Jaguar Land Rover","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felmondások, irodalmi viták és a régi falvédőkről ismerős szövegek adták meg az elmúlt hónap alaphangulatát. Februári visszatekintés a hvg.hu Élet + Stílus és Kult rovatának a cikkeire.

","shortLead":"Felmondások, irodalmi viták és a régi falvédőkről ismerős szövegek adták meg az elmúlt hónap alaphangulatát. Februári...","id":"20210227_Februar_kulturalis_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bd6b1f-ea78-4872-8cfb-e90a20e694ad","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Februar_kulturalis_osszefoglalo","timestamp":"2021. február. 27. 18:00","title":"Az SZFE mézesmadzagjától Jókai Mór kultuszáig – ez volt a február a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Focipályákat, kapusedző-pályát és tavat építhet a Gerecse-Plusz Kft. nettó 1,9 milliárdért.","shortLead":"Focipályákat, kapusedző-pályát és tavat építhet a Gerecse-Plusz Kft. nettó 1,9 milliárdért.","id":"20210228_mlsz_telki_meszaros_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee58ae5-1f71-4087-b1bc-1a0476a3443b","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_mlsz_telki_meszaros_kozbeszerzes","timestamp":"2021. február. 28. 12:04","title":"Mészárosék fejleszthetik az MLSZ telki edzőközpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elhízott embereknek harmadik adag vakcina is kellhet a megfelelő védettséghez.

","shortLead":"Az elhízott embereknek harmadik adag vakcina is kellhet a megfelelő védettséghez.

","id":"20210301_tulsuly_pfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335db44a-acb5-4b6d-bf39-c6c26e555027","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_tulsuly_pfizer","timestamp":"2021. március. 01. 09:25","title":"Kevésbé lehet hatékony a Pfizer-vakcina a túlsúlyos embereknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56ab296-ea0d-4ee8-bb9e-0524da5d1545","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Satufékezniük kellett a sofőröknek, hogy ne üssék el a szarvascsordát.","shortLead":"Satufékezniük kellett a sofőröknek, hogy ne üssék el a szarvascsordát.","id":"20210228_Felelmetes_felvetelt_tett_kozze_egy_lengyel_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b56ab296-ea0d-4ee8-bb9e-0524da5d1545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1964fdee-5f8a-4a1d-ab7b-7c65ed0403a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_Felelmetes_felvetelt_tett_kozze_egy_lengyel_autos","timestamp":"2021. február. 28. 11:43","title":"Vonulás közben ráesett egy szarvas egy BMW-re Lengyelorszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]