Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e1e888b-1af6-406b-b2b6-2f045de5c39d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két kategóriában is megverték a kollégái, de ő önfeledten tapsolt nekik.","shortLead":"Két kategóriában is megverték a kollégái, de ő önfeledten tapsolt nekik.","id":"20210301_Olivia_Colman_elkepesztoen_tud_orulni_masok_sikerenek__es_a_sajat_veresegenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e1e888b-1af6-406b-b2b6-2f045de5c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4041b9b-20f3-4706-b44f-78ee2f05f7b4","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Olivia_Colman_elkepesztoen_tud_orulni_masok_sikerenek__es_a_sajat_veresegenek","timestamp":"2021. március. 01. 10:04","title":"Olivia Colman elképesztően tud örülni mások sikerének – és a saját vereségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55218309-3179-4e87-a21a-4264478b758e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyik szemük sír, a másik nevet: egyszerre kapott jó és rossz hírt Elon Musk autógyártója.","shortLead":"Egyik szemük sír, a másik nevet: egyszerre kapott jó és rossz hírt Elon Musk autógyártója.","id":"20210228_Meg_egyeduralkodo_a_Tesla_Amerikaban_de_lehet_hogy_nem_sokaig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55218309-3179-4e87-a21a-4264478b758e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594af922-a3d3-4f73-b322-835e0f397c38","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_Meg_egyeduralkodo_a_Tesla_Amerikaban_de_lehet_hogy_nem_sokaig","timestamp":"2021. február. 28. 15:04","title":"Még egyeduralkodó a Tesla Amerikában, de lehet, hogy nem sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56ab296-ea0d-4ee8-bb9e-0524da5d1545","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Satufékezniük kellett a sofőröknek, hogy ne üssék el a szarvascsordát.","shortLead":"Satufékezniük kellett a sofőröknek, hogy ne üssék el a szarvascsordát.","id":"20210228_Felelmetes_felvetelt_tett_kozze_egy_lengyel_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b56ab296-ea0d-4ee8-bb9e-0524da5d1545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1964fdee-5f8a-4a1d-ab7b-7c65ed0403a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_Felelmetes_felvetelt_tett_kozze_egy_lengyel_autos","timestamp":"2021. február. 28. 11:43","title":"Vonulás közben ráesett egy szarvas egy BMW-re Lengyelorszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7fd8c4-8879-48ad-a475-923c1508c4e4","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Jobban el lehet viselni a bizonytalanságot, ha elkezdjük kontrollálni azt, ami felett rendelkezünk befolyással – állítja Mihalec Gábor párterapeuta, aki a tavalyi karantén idején azt vizsgálta, egyes párok miért küzdenek meg másoknál sikeresebben a bezártsággal járó feszültségekkel. Az interjúban a szakember beszél a közös hit és a közös kassza erejéről, a karanténbántalmazás forrásairól és arról, hogyan lehetett összehangolni az eltérő szexuális étvágyat.","shortLead":"Jobban el lehet viselni a bizonytalanságot, ha elkezdjük kontrollálni azt, ami felett rendelkezünk befolyással –...","id":"20210228_Mihalec_Gabor_parterapeuta_A_kommunikacio_a_kulcs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b7fd8c4-8879-48ad-a475-923c1508c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6adb5b6-87ea-4ec2-944f-c82489d2c003","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210228_Mihalec_Gabor_parterapeuta_A_kommunikacio_a_kulcs","timestamp":"2021. február. 28. 19:15","title":"Mihalec Gábor párterapeuta: A kommunikáció a kulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s Varju László olvasta a kormánypárt fejére, hogy anyagi okok miatt nem rendeltek annyit az egyik legmodernebb nyugati vakcinából, amennyit lakosságarányosan lehetett volna, Dömötör Csaba az őszödi beszédet hozta fel válaszul.","shortLead":"A DK-s Varju László olvasta a kormánypárt fejére, hogy anyagi okok miatt nem rendeltek annyit az egyik legmodernebb...","id":"20210301_parlament_fidesz_dk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e438fdc5-b9e8-4743-bfef-7a2e05ec4713","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_parlament_fidesz_dk","timestamp":"2021. március. 01. 11:58","title":"Megkérdezték a Fideszt, miért nem vettünk több Moderna-vakcinát, gyurcsányozás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országban szinte mindenhol emelkedik a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben.\r

","shortLead":"Az országban szinte mindenhol emelkedik a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben.\r

","id":"20210301_szennyviz_koronavirus_jarvany_harmadik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7f6b4e-2517-48d5-8303-72444328cb37","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_szennyviz_koronavirus_jarvany_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 01. 15:38","title":"A járvány újabb belobbanására figyelmeztetnek a szennyvízminták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szakember is rosszabbodó kilátásokról nyilatkozott.","shortLead":"Több szakember is rosszabbodó kilátásokról nyilatkozott.","id":"20210228_Most_a_fiatalabbakra_veszelyesebb_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03aacd6-4728-4f04-97b0-8c5ec71753b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Most_a_fiatalabbakra_veszelyesebb_a_jarvany","timestamp":"2021. február. 28. 19:37","title":"Most a fiatalabbakra veszélyesebb a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbe8175-7ff9-47a2-846c-95ca40e1ad57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány napon belül összesen több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon, ami szokatlannak számít - jelentette a Vedurstofa meteorológiai szolgálat egy szombat reggeli 5,2-es fokozatú rengés után.","shortLead":"Néhány napon belül összesen több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon, ami szokatlannak számít...","id":"20210227_Tobb_mint_hatezer_kisebb_foldmozgast_eszleltek_Izlandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bbe8175-7ff9-47a2-846c-95ca40e1ad57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbba18f-bd93-4ea5-aa2d-8638fb0c2942","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_Tobb_mint_hatezer_kisebb_foldmozgast_eszleltek_Izlandon","timestamp":"2021. február. 27. 16:21","title":"Több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]