[{"available":true,"c_guid":"c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tűnik úgy, mintha engednének az EPP képviselői, miután Orbán Viktor belengette a Fidesz távozását. A Politico szerint ironikus, hogy egy bürokratikus döntés vezet végül a Fidesz néppárti távozásához.","shortLead":"Nem tűnik úgy, mintha engednének az EPP képviselői, miután Orbán Viktor belengette a Fidesz távozását. A Politico...","id":"20210301_fidesz_epp_alapszabaly_kommentek_politico","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7394f30-43d1-49f8-8876-28215193a2a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_fidesz_epp_alapszabaly_kommentek_politico","timestamp":"2021. március. 01. 10:49","title":"Néppárti képviselők a Fidesz kilépéséről: Nem engedjük Orbánnak, hogy megzsaroljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint őszig egészen biztosan viselni fogja majd az arcmaszkot, hogy ne fertőzzön meg senkit koronavírussal.","shortLead":"Bill Gates szerint őszig egészen biztosan viselni fogja majd az arcmaszkot, hogy ne fertőzzön meg senkit koronavírussal.","id":"20210301_bill_gates_koronavirus_jarvany_arcmaszk_viselese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223a0d27-f49d-49f4-b137-4d3e290a8341","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_bill_gates_koronavirus_jarvany_arcmaszk_viselese","timestamp":"2021. március. 01. 09:03","title":"Bill Gates megkapta a védőoltást, és elmondta, miért viseli továbbra is a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz éve mutatta be Matolcsy György a Széll Kálmán-tervet. A kormány akkor hirdette meg az összefogást az államadósság ellen, a közmunkaprogramot, de a rezsi befagyasztását is. A cél nagyra törő volt: az évtized közepére az EU éllovasa lesz Magyarország. Megnéztük, mi jött össze ebből.","shortLead":"Tíz éve mutatta be Matolcsy György a Széll Kálmán-tervet. A kormány akkor hirdette meg az összefogást az államadósság...","id":"20210301_szell_kalman_terv_matolcsy_10ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5752fbe5-8c83-450c-baf0-f134297a72cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_szell_kalman_terv_matolcsy_10ev","timestamp":"2021. március. 01. 11:00","title":"Tíz éve hirdette meg Matolcsy György, hogy az EU élére törünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919c7e12-e603-4bb0-8cf6-1cef51d8c974","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt szeretné, ha a kaszinók sem esnének más elbírálás alá, mint a kávézók vagy éttermek. ","shortLead":"Azt szeretné, ha a kaszinók sem esnének más elbírálás alá, mint a kávézók vagy éttermek. ","id":"20210228_Nyilt_levelet_irt_Ungar_Peter_a_Borkaibotrany_egyik_szereploje_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=919c7e12-e603-4bb0-8cf6-1cef51d8c974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fabf49-4a48-422b-a55c-322f5c80b8f2","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Nyilt_levelet_irt_Ungar_Peter_a_Borkaibotrany_egyik_szereploje_miatt","timestamp":"2021. február. 28. 21:38","title":"Nyílt levelet írt Ungár Péter a Borkai-botrány egyik szereplője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498dafb2-7973-4dc5-880c-da5ebaeaa368","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kötelező hétfőtől az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).","shortLead":"Kötelező hétfőtől az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben...","id":"20210227_Hetfotol_kotelezo_az_uj_jobban_ertelmezheto_energiacimkek_hasznalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=498dafb2-7973-4dc5-880c-da5ebaeaa368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad5ebec-b361-4d20-bcf4-dcfb88d5fb75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210227_Hetfotol_kotelezo_az_uj_jobban_ertelmezheto_energiacimkek_hasznalata","timestamp":"2021. február. 27. 19:35","title":"Hétfőtől kötelező az új, jobban értelmezhető energiacímkék használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330c73a1-a03c-46bd-82da-b56fd7551374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Borat utólagos mozifilmért két Golden Globe-ot is nyert, a díjátadó után arról beszélt, miért érezte fontosnak, hogy elkészüljön a film.","shortLead":"A Borat utólagos mozifilmért két Golden Globe-ot is nyert, a díjátadó után arról beszélt, miért érezte fontosnak...","id":"20210301_Sacha_Baron_Cohen_rasszistanak_nevezte_Donald_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=330c73a1-a03c-46bd-82da-b56fd7551374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0188e14-9fa8-477a-9a60-b3440d12f407","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Sacha_Baron_Cohen_rasszistanak_nevezte_Donald_Trumpot","timestamp":"2021. március. 01. 16:21","title":"Sacha Baron Cohen rasszistának nevezte Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be86e6c-0c09-441e-884d-c7b64d42b868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő romantikus ajándékként kapta a férjétől a zsiráfvadászatot.","shortLead":"A nő romantikus ajándékként kapta a férjétől a zsiráfvadászatot.","id":"20210228_zsiraf_sziv_trofeavadasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8be86e6c-0c09-441e-884d-c7b64d42b868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c62312-ce1c-4059-8ccd-048abfe16a7e","keywords":null,"link":"/elet/20210228_zsiraf_sziv_trofeavadasz","timestamp":"2021. február. 28. 11:28","title":"Egy zsiráf kivágott szívével pózolt a Facebookon egy trófeavadász nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Peren kívül egyezne meg a TikTok az Egyesült Államokban, és ezért 92 millió dollárt, azaz több mint 27 milliárd forintot fizetne.","shortLead":"Peren kívül egyezne meg a TikTok az Egyesült Államokban, és ezért 92 millió dollárt, azaz több mint 27 milliárd...","id":"20210301_tiktok_peren_kivuli_megegyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ddc22f-19d0-4731-ba04-8df9335fc7ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_tiktok_peren_kivuli_megegyezes","timestamp":"2021. március. 01. 10:03","title":"Több mint 27 milliárdot fizetne a TikTok, hogy ne induljon ellene per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]