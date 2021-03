Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edeb1044-b36e-495b-97fa-290f0252fe66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodell a Cullinan Black Badge-re épül. 2,12 méter széles.","shortLead":"Az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodell a Cullinan Black Badge-re épül. 2,12 méter széles.","id":"20210302_mindig_van_feljebb_707_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edeb1044-b36e-495b-97fa-290f0252fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5928e28-ca75-4905-a868-891afd27551a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_mindig_van_feljebb_707_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","timestamp":"2021. március. 02. 10:05","title":"707 lóerős lett a Rolls-Royce 2,7 tonnás szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c52443-f970-48f0-a051-65fa71b2d74b","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Édesapja 1956-ban egy szál biciklivel hagyta el Magyarországot. A holland EP-képviselő az ő élettörténetéből tanulta meg a szabadság, a jogok értékét - és ezt képviseli politikusként is.","shortLead":"Édesapja 1956-ban egy szál biciklivel hagyta el Magyarországot. A holland EP-képviselő az ő élettörténetéből tanulta...","id":"202108_piri_kati","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23c52443-f970-48f0-a051-65fa71b2d74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655a9902-c19b-4aca-b48b-640845dea2a9","keywords":null,"link":"/360/202108_piri_kati","timestamp":"2021. február. 28. 13:30","title":"Piri Kati, holland EP-képviselő: Hollandul gondolkodom, magyarul érzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cd0cf7-24e7-4756-af1d-1ab6b7cedb98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karcsú és kecses notebookjai mellett egy egészen más formavilágú számítógép is készülhet az Apple műhelyében. Mintha kereszteznék a Mac minit és a G4 Cube-ot.","shortLead":"Karcsú és kecses notebookjai mellett egy egészen más formavilágú számítógép is készülhet az Apple műhelyében. Mintha...","id":"20210301_kocka_alaku_apple_mac_pro_mini_keszulhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26cd0cf7-24e7-4756-af1d-1ab6b7cedb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb90633-f7e2-4ed1-b991-adcf44b98ef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_kocka_alaku_apple_mac_pro_mini_keszulhet","timestamp":"2021. március. 01. 12:03","title":"Újra kocka alakú számítógépet készít az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55218309-3179-4e87-a21a-4264478b758e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyik szemük sír, a másik nevet: egyszerre kapott jó és rossz hírt Elon Musk autógyártója.","shortLead":"Egyik szemük sír, a másik nevet: egyszerre kapott jó és rossz hírt Elon Musk autógyártója.","id":"20210228_Meg_egyeduralkodo_a_Tesla_Amerikaban_de_lehet_hogy_nem_sokaig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55218309-3179-4e87-a21a-4264478b758e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594af922-a3d3-4f73-b322-835e0f397c38","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_Meg_egyeduralkodo_a_Tesla_Amerikaban_de_lehet_hogy_nem_sokaig","timestamp":"2021. február. 28. 15:04","title":"Még egyeduralkodó a Tesla Amerikában, de lehet, hogy nem sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0307b4-889c-4b5a-862b-a4e39e584ec7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kembo Mohadi később le is mondott.","shortLead":"Kembo Mohadi később le is mondott.","id":"20210301_szexbotrany_zimbabwe_alelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c0307b4-889c-4b5a-862b-a4e39e584ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911e0aa4-695f-436c-b3f6-6d48a8aad7f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_szexbotrany_zimbabwe_alelnok","timestamp":"2021. március. 01. 21:53","title":"Szexbotrányba keveredett Zimbabwe alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","shortLead":"A férfit három lopással vádolja az ügyészség, mindhárom esetet rögzítették a biztonsági kamerák.","id":"20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a20b3ba-1319-4359-83ad-57b7e16fab19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2288ae2-9373-4de7-bf91-76eb92fb4d70","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Zsebtolvaj_Gyor_vasutallomas_cipobolt","timestamp":"2021. március. 01. 10:35","title":"Videón, ahogy egy tolvaj áldozata után oson és ellopja a tárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedülálló szülőktől, azonos nemű pároktól vett idézetekkel érvel a Szivárványcsaládok Alapítvány az örökbefogadást sokaknak ellehetetlenítő rendelet ellen. Azt kérik, álljanak vissza a régi szabályok, mikor nem a miniszter, hanem szakemberek döntenek a gyerek sorsáról. ","shortLead":"Egyedülálló szülőktől, azonos nemű pároktól vett idézetekkel érvel a Szivárványcsaládok Alapítvány az örökbefogadást...","id":"20210228_orokbefogadas_szivarvanycsalad_novak_katalin_egyedulallo_azonos_nemu_parok_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca1fd3f-726b-49fd-91ca-f921c155ecbc","keywords":null,"link":"/elet/20210228_orokbefogadas_szivarvanycsalad_novak_katalin_egyedulallo_azonos_nemu_parok_gyerek","timestamp":"2021. február. 28. 13:12","title":"\"Két és fél éves korában ajánlották ki nekem, addigra én voltam a negyedik anyuka az életében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5952ed3-4850-4224-8846-10294c998226","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közösségi oldalakon végigfutott egy jelenet, amely sokak számára tönkre tette volna a filmet.","shortLead":"A közösségi oldalakon végigfutott egy jelenet, amely sokak számára tönkre tette volna a filmet.","id":"20210301_Sokkolja_a_rajongokat_a_Titanic_alternativ_befejezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5952ed3-4850-4224-8846-10294c998226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02481f19-df3a-4d05-81e8-931e2f3bafea","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Sokkolja_a_rajongokat_a_Titanic_alternativ_befejezese","timestamp":"2021. március. 01. 10:54","title":"Sokkolja a rajongókat a Titanic alternatív befejezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]