[{"available":true,"c_guid":"25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","shortLead":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","id":"20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4ef12d-09d2-4873-ac98-1aaf507d43ef","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Chadwick Boseman, Borat és a nők menetelése – ez volt az idei Golden Globe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863348e7-860d-4d3b-86d5-717374370504","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz szupersportkocsi értékét egyrészt a ritkasága, másrészt korábbi híres tulajdonosa növelte az egekbe.","shortLead":"Az olasz szupersportkocsi értékét egyrészt a ritkasága, másrészt korábbi híres tulajdonosa növelte az egekbe.","id":"20210301_meregdragan_kelt_el_rod_stewart_egykori_periszkopos_lamborghinije_countach","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=863348e7-860d-4d3b-86d5-717374370504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12bd638-8a47-42b8-a95c-1f6ff1a7ba76","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_meregdragan_kelt_el_rod_stewart_egykori_periszkopos_lamborghinije_countach","timestamp":"2021. március. 01. 06:41","title":"Méregdrágán kelt el Rod Stewart egykori periszkópos Lamborghinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német pénzintézet nem csak tőlünk vonul ki, összesen 15 országban alakítja át vagy szünteti meg a tevékenységét.","shortLead":"A német pénzintézet nem csak tőlünk vonul ki, összesen 15 országban alakítja át vagy szünteti meg a tevékenységét.","id":"20210301_commerzbank_kivonul_magyarorszagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd5326-2abb-475b-b027-88662ea2d1f5","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_commerzbank_kivonul_magyarorszagrol","timestamp":"2021. március. 01. 19:17","title":"Távozik a Commerzbank Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edeb1044-b36e-495b-97fa-290f0252fe66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodell a Cullinan Black Badge-re épül. 2,12 méter széles.","shortLead":"Az ültetett futóműves, 24 colos kerekű luxusmodell a Cullinan Black Badge-re épül. 2,12 méter széles.","id":"20210302_mindig_van_feljebb_707_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edeb1044-b36e-495b-97fa-290f0252fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5928e28-ca75-4905-a868-891afd27551a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_mindig_van_feljebb_707_loeros_lett_a_rollsroyce_elso_szabadidoautoja","timestamp":"2021. március. 02. 10:05","title":"707 lóerős lett a Rolls-Royce 2,7 tonnás szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Múlt pénteken sem sikerült megállapodniuk a sztrájkolóknak a munkáltatóval, pedig egy hét alatt háromszor is letették a munkát. Most határozatlan időre állhatnak le a gépek.","shortLead":"Múlt pénteken sem sikerült megállapodniuk a sztrájkolóknak a munkáltatóval, pedig egy hét alatt háromszor is letették...","id":"20210301_Ujra_sztrajk_kezdodik_Makon_most_hatarozatlan_idore_szuntetik_be_a_munkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0978c1d-8de7-42fb-a7a8-3cb84c538b8b","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_Ujra_sztrajk_kezdodik_Makon_most_hatarozatlan_idore_szuntetik_be_a_munkat","timestamp":"2021. március. 01. 16:30","title":"Újra sztrájk kezdődik Makón, most határozatlan időre szüntetik be a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1e55c0-a668-456a-9d45-65133bb2836b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó már javában közúti forgalomban teszteli a sportos SUV legfrissebb változatát. ","shortLead":"Az olasz gyártó már javában közúti forgalomban teszteli a sportos SUV legfrissebb változatát. ","id":"20210301_szupereros_uj_divatterepjaro_videon_a_lamborghini_urus_evo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1e55c0-a668-456a-9d45-65133bb2836b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a50bc6d-91d0-48dc-86ca-e6b35d5abdc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_szupereros_uj_divatterepjaro_videon_a_lamborghini_urus_evo","timestamp":"2021. március. 01. 09:21","title":"Szupererős új divatterepjáró: videón a Lamborghini Urus Evo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be907a9f-9d85-47d9-9305-a786e804ac71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mint egy közúti kamikaze, úgy viselkedett a forgalmas úton.","shortLead":"Mint egy közúti kamikaze, úgy viselkedett a forgalmas úton.","id":"20210301_Kozveszelyes_autos_Budapeseten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be907a9f-9d85-47d9-9305-a786e804ac71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f3268c-a3d4-43d9-8da8-abca9a4e6e50","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_Kozveszelyes_autos_Budapeseten","timestamp":"2021. március. 01. 09:05","title":"Közveszélyes módon ijesztgette egy sofőr a többi autóst a Pesti úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Dózsa György Általános Iskolában pedig digitálisra áll át az oktatás.","shortLead":"A helyi Dózsa György Általános Iskolában pedig digitálisra áll át az oktatás.","id":"20210301_fertozott_covid_koronavirus_ovoda_bolcsode_digitalis_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb3cf1f-8923-457b-92cc-1bc7d986b319","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_fertozott_covid_koronavirus_ovoda_bolcsode_digitalis_oktatas","timestamp":"2021. március. 01. 21:08","title":"Az emelkedő fertőzésszám miatt bezárják az óvodákat Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]