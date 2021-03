Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőt stabil állapotban szállították kórházba. A rendőrség azt közölte, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.","shortLead":"A nőt stabil állapotban szállították kórházba. A rendőrség azt közölte, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.","id":"20210302_Kizuhant_az_otodikrol_egy_fiatal_lany_a_VII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec2fc40-228f-473e-bdb1-41ed9756bd4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Kizuhant_az_otodikrol_egy_fiatal_lany_a_VII_keruletben","timestamp":"2021. március. 02. 05:51","title":"Kizuhant az ötödikről egy fiatal lány a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár úgy tűnhet, hogy a legújabb Mars-járó csak alig dolgozik, valójában most is szorgosan gyűjti az adatokat, és folyamatosan fényképez. A legfrissebb munkák már felkerültek a NASA oldalára.","shortLead":"Bár úgy tűnhet, hogy a legújabb Mars-járó csak alig dolgozik, valójában most is szorgosan gyűjti az adatokat, és...","id":"20210302_perseverance_mars_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64abab57-ee57-4f9c-9bd2-5502cc2d47a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3531dd9-20c4-4308-9968-ca397443e35e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_perseverance_mars_foto","timestamp":"2021. március. 02. 10:33","title":"Rengeteg új fotó érkezett a Marsról, a Perseverance küldte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Amióta megkezdődött a tömeges oltás, Szerbia minden nemzetközi összehasonlítás szerint az első pillanattól kezdve ott van a világ élvonalában. Ennek persze megvannak az egyáltalán nem titokzatos okai, írja szerzőnk.","shortLead":"Amióta megkezdődött a tömeges oltás, Szerbia minden nemzetközi összehasonlítás szerint az első pillanattól kezdve ott...","id":"20210302_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Ahogy_az_oltas_zajlik_az_a_szerb_csoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02aef60-3250-4ad0-92a1-7b5c76350390","keywords":null,"link":"/360/20210302_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Ahogy_az_oltas_zajlik_az_a_szerb_csoda","timestamp":"2021. március. 02. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Ahogy az oltás zajlik, az a szerb csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f191b-66d5-4e8c-827c-f5cdfdbe2280","c_author":"HVG","category":"360","description":"Min Aung Hlaingot tehetségtelennek tartották, de nagyon alábecsülték. Kevés barátja volt, de mindig tudta, hogyan kell helyezkedni ahhoz, hogy kiemelkedjen a tisztikarból és fellépjen a mianmari demokratizálódás ellen.","shortLead":"Min Aung Hlaingot tehetségtelennek tartották, de nagyon alábecsülték. Kevés barátja volt, de mindig tudta, hogyan kell...","id":"202108_min_aung_hlaing_mianmar_alabecsult_tabornoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323f191b-66d5-4e8c-827c-f5cdfdbe2280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d25cef-9b4b-4b44-8209-296443dadab0","keywords":null,"link":"/360/202108_min_aung_hlaing_mianmar_alabecsult_tabornoka","timestamp":"2021. március. 02. 17:00","title":"Újoncok megalázása és népirtás után puccsal jutott hatalomra a mianmari tábornok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Károkról nem érkezett hír.","shortLead":"Károkról nem érkezett hír.","id":"20210302_nagykanizsa_foldrenges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b5c5b3-b6c9-4d3c-bdf8-c04809896f29","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_nagykanizsa_foldrenges","timestamp":"2021. március. 02. 09:15","title":"Érezhető földrengés volt Nagykanizsa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt a Forbes listája a legbefolyásosabb magyar nőkről, a dobogón három, Orbán Viktorhoz igazán közel álló emberrel.","shortLead":"Itt a Forbes listája a legbefolyásosabb magyar nőkről, a dobogón három, Orbán Viktorhoz igazán közel álló emberrel.","id":"20210303_Muller_Cecilia_Novak_Katalin_es_Orban_Rahel_nyomaba_eredt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266d6d2a-ce6f-4b50-8230-7b99450c1a8e","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Muller_Cecilia_Novak_Katalin_es_Orban_Rahel_nyomaba_eredt","timestamp":"2021. március. 03. 12:33","title":"Müller Cecília Novák Katalin és Orbán Ráhel nyomába eredt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Három hetet kapnak arra a légitársaságok, hogy válaszoljanak a fogyasztói szervezetek panaszaira. Utána szankciók következnek – ígéri az Európai Bizottság.","shortLead":"Három hetet kapnak arra a légitársaságok, hogy válaszoljanak a fogyasztói szervezetek panaszaira. Utána szankciók...","id":"20210303_legitarsasagok_visszaterites_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f32c1d-71df-4509-adb7-f5c78c545cc9","keywords":null,"link":"/kkv/20210303_legitarsasagok_visszaterites_covid","timestamp":"2021. március. 03. 13:12","title":"Vizsgálja Brüsszel a légitársaságok pénzvisszafizetési gyakorlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eca2fb6-3fd2-4be5-b1d3-fb9dc5e8fd20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen vidám oltakozást sem láttunk még.","shortLead":"Ilyen vidám oltakozást sem láttunk még.","id":"20210303_Dolly_Parton_dalra_fakadt_attol_hogy_beoltjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eca2fb6-3fd2-4be5-b1d3-fb9dc5e8fd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928106e8-6e29-4759-9635-291006b1522f","keywords":null,"link":"/elet/20210303_Dolly_Parton_dalra_fakadt_attol_hogy_beoltjak","timestamp":"2021. március. 03. 09:17","title":"Dolly Parton dalra fakadt attól, hogy beoltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]