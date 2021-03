Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","shortLead":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","id":"202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39303a8f-2cad-408d-8309-c18ae4401198","keywords":null,"link":"/360/202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","timestamp":"2021. március. 02. 12:00","title":"Itt az új lencse, amely 1000-szer vékonyabb a hajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem honlapjának beszélt a koronavírus elleni vakcina tesztjein dolgozó Bári Eszter a magyarországi egyetemi éveiről, arról, hogy hogyan került a bolygó másik felére, és a járvány elleni oltóanyag fejlesztéséről.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem honlapjának beszélt a koronavírus elleni vakcina tesztjein dolgozó Bári Eszter a magyarországi...","id":"20210303_novavax_koronavirus_vakcina_bari_eszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c745e88c-d5ec-44b7-b653-18d2564b3694","keywords":null,"link":"/elet/20210303_novavax_koronavirus_vakcina_bari_eszter","timestamp":"2021. március. 03. 08:45","title":"Magyar kutató vezetésével tesztelték a Novavax koronavírus elleni vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három belgyógyászati osztály közül csak kettő maradt működőképes, de extrém a terhelése az orvosigazgató szerint. ","shortLead":"A három belgyógyászati osztály közül csak kettő maradt működőképes, de extrém a terhelése az orvosigazgató szerint. ","id":"20210301_jahn_ferenc_korhaz_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_orvos_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f639df-e19b-4fb9-a159-463d40d539bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_jahn_ferenc_korhaz_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_orvos_szerzodes","timestamp":"2021. március. 01. 21:31","title":"Több ellátást lemondott a Jahn Ferenc kórház, miután csak három orvos maradt az egyik osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Több autó ütközött össze a Semmelweis utca környékén, sérültek is vannak.\r

","shortLead":"Több autó ütközött össze a Semmelweis utca környékén, sérültek is vannak.\r

","id":"20210303_Karambol_Ferihegyi_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3833e99-9e52-4f7c-b2f2-91941ce547b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Karambol_Ferihegyi_repuloter","timestamp":"2021. március. 03. 16:24","title":"Négyes karambol miatt lezárták a Ferihegyi repülőtérre vezető utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eca5586-d7dd-45fa-b68e-a52fc5b4e12e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Félelmetes, ahogy megindul a kitörési felhő a tűzhányóból.","shortLead":"Félelmetes, ahogy megindul a kitörési felhő a tűzhányóból.","id":"20210303_Sinabung_vulkan_kitores_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7eca5586-d7dd-45fa-b68e-a52fc5b4e12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9945d3dc-2c33-43ce-b8c1-82cf7d4a067a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Sinabung_vulkan_kitores_video","timestamp":"2021. március. 03. 16:18","title":"Videó: így tört ki a Sinabung vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eff3e40-e04d-4c09-a68e-8733e8421e38","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Miután az Európai Néppárt módosította a frakciójának működési szabályzatát, a Fidesz kilépett a képviselőcsoportból. Egy fideszes szerint a Néppárt megfutamodott, egy cseh politikus azt mondta, hogy a döntés Orbáné volt, nem a képviselőké, Weber frakcióvezető pedig tudomásul vette a fejleményeket.","shortLead":"Miután az Európai Néppárt módosította a frakciójának működési szabályzatát, a Fidesz kilépett a képviselőcsoportból...","id":"20210303_Orban_dontott_a_fideszesek_helyett__visszhangok_az_EPben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eff3e40-e04d-4c09-a68e-8733e8421e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d103f6e-0aaa-4526-8db8-a838de239264","keywords":null,"link":"/eurologus/20210303_Orban_dontott_a_fideszesek_helyett__visszhangok_az_EPben","timestamp":"2021. március. 03. 15:59","title":"Manfred Weber: Budapesten hozták meg a döntést a Fidesz kilépéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint a kínai Hafnium nevű hackercsoport állhat azok mögött a támadások mögött, amelyek segítségével adatokat szivattyúzhattak ki több amerikai cégtől is.","shortLead":"A Microsoft szerint a kínai Hafnium nevű hackercsoport állhat azok mögött a támadások mögött, amelyek segítségével...","id":"20210303_microsoft_exchange_szerver_kiberbiztonsag_kibervedelem_hafnium_kinai_hackercsoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eaa703b-bab9-4d83-b12e-1211703ec41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_microsoft_exchange_szerver_kiberbiztonsag_kibervedelem_hafnium_kinai_hackercsoport","timestamp":"2021. március. 03. 16:03","title":"Vészfrissítést adott ki a Microsoft az Exhange-hez, mert kínai hackerek támadták a céges rendszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510f0bd7-748d-4919-921c-71e0792ae4fc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A kronologikus irodalomoktatás csapdájáról, a női szerepminták elavultságáról és az irodalom hatásmechanizmusáról is beszélt a HVG-nek adott interjúban Nyáry Krisztián.","shortLead":"A kronologikus irodalomoktatás csapdájáról, a női szerepminták elavultságáról és az irodalom hatásmechanizmusáról is...","id":"20210303_Irodalom_es_cancel_culture_Nyary_Krisztian_a_kotelezokrol_es_a_vitakulturarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510f0bd7-748d-4919-921c-71e0792ae4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ef463c-dc2c-4800-a3dc-af1f8ace27de","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Irodalom_es_cancel_culture_Nyary_Krisztian_a_kotelezokrol_es_a_vitakulturarol","timestamp":"2021. március. 03. 13:47","title":"Irodalom és cancel culture: Nyáry Krisztián a kötelezőkről és a vitakultúráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]