[{"available":true,"c_guid":"ac53a244-a04c-48ed-ad05-371bf65aaf4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 31 éves sofőr 8 büntetőpontot is kapott.","shortLead":"A 31 éves sofőr 8 büntetőpontot is kapott.","id":"20210302_buntetopont_bmw_ujszilvas_gyorshajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac53a244-a04c-48ed-ad05-371bf65aaf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca51d51b-1d5e-486f-86f1-f2e8d3c00612","keywords":null,"link":"/cegauto/20210302_buntetopont_bmw_ujszilvas_gyorshajtas","timestamp":"2021. március. 02. 11:53","title":"300 ezres büntetést kapott a szolnoki BMW-s, aki 50 helyett 146-tal száguldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b256c1e1-8dc3-4a15-9379-36bc07884356","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210303_Marabu_Feknyuz_Herr_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b256c1e1-8dc3-4a15-9379-36bc07884356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067f6c3-c262-4573-8676-17eaba92806d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Marabu_Feknyuz_Herr_Orban","timestamp":"2021. március. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Herr Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlytalanná válás Európában, közeledés Putyinhoz – az ellenzéki pártok reagáltak arra, hogy a Fidesz kilépett az Európai Néppárt frakciójából. ","shortLead":"Súlytalanná válás Európában, közeledés Putyinhoz – az ellenzéki pártok reagáltak arra, hogy a Fidesz kilépett...","id":"20210303_neppart_fidesz_kilepes_ellenzeki_reakciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a937df8-ae69-499e-a671-1201c2ab91e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_neppart_fidesz_kilepes_ellenzeki_reakciok","timestamp":"2021. március. 03. 12:59","title":"Az ellenzék a Fidesz kilépésére: \"Itt egy igazi lúzert látunk\", \"a Néppárt kiveti a rohadt narancsot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Müller Cecília országos tiszti főorvos szerdai szavaiból kihallható, hogy további korlátozásra készülhet a kormány, a részleteket csak másnap lehet megismerni. Olvasóinktól kértük, mondják el véleményüket: támogatnak-e további szigorítást, bezárnák-e az iskolákat, óvodákat, boltokat, és bevezetnék-e az FFP2-maszkot. A válaszok többségénél az látszik, olvasóink támogatni tudnának további szigorításokat. ","shortLead":"Bár Müller Cecília országos tiszti főorvos szerdai szavaiból kihallható, hogy további korlátozásra készülhet a kormány...","id":"20210303_jarvanyugyi_szabalyok_szigoritas_kormany_muller_hvg_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28307e2d-0e3f-477b-bbc1-c07bdcd0216e","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_jarvanyugyi_szabalyok_szigoritas_kormany_muller_hvg_szavazas","timestamp":"2021. március. 03. 18:13","title":"Szigorításpárti a szavazásunkat kitöltő olvasóink többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94c29f6-7ef5-4a51-b7ce-66919949dcbc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egykori ifivezetők mesélnek arról, milyenek voltak az úttörőtáborok a hetvenes években. A Hóvirág őrs egykori tagjai pedig emlékeiket keresik a volt iskolájukban. A Hóvirág őrs naplója, negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Egykori ifivezetők mesélnek arról, milyenek voltak az úttörőtáborok a hetvenes években. A Hóvirág őrs egykori tagjai...","id":"20210302_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94c29f6-7ef5-4a51-b7ce-66919949dcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92920515-757e-46f6-9d1f-86e69d07e41d","keywords":null,"link":"/360/20210302_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_negyedik_resz","timestamp":"2021. március. 02. 19:00","title":"Doku360: A Kádár-rendszer Soltvadkertig nem ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be907a9f-9d85-47d9-9305-a786e804ac71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvették annak az autósnak a jogosítványát, akinek a közveszélyes akciójáról néhány napja lett nyilvános egy videó.","shortLead":"Elvették annak az autósnak a jogosítványát, akinek a közveszélyes akciójáról néhány napja lett nyilvános egy videó.","id":"20210303_pesti_ut_amokfuto_autos_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be907a9f-9d85-47d9-9305-a786e804ac71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028481e5-68fb-46d4-815a-44cd63129725","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_pesti_ut_amokfuto_autos_rendorseg","timestamp":"2021. március. 03. 10:06","title":"Megtalálták a rendőrök a Pesti úti ámokfutó autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2008-ban vette meg azt a budai ingatlant a Lidl, amelynek a helyén most nem csak egy szupermarket nyílik, hanem az OTP Ingatlannal közösen egy társasházat is építettek.","shortLead":"2008-ban vette meg azt a budai ingatlant a Lidl, amelynek a helyén most nem csak egy szupermarket nyílik, hanem az OTP...","id":"20210303_otp_lidl_bolt_lakas_csalogany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9da8921-10a8-406a-82c6-88c632641e2a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_otp_lidl_bolt_lakas_csalogany","timestamp":"2021. március. 03. 13:24","title":"Luxuslakásokat és új boltot épített az OTP és a Lidl, 13 évvel a hely megvásárlása után jöhet a nyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kockamedúza az egyik megmérgezőbb tengeri állat.","shortLead":"A kockamedúza az egyik megmérgezőbb tengeri állat.","id":"20210304_Halalra_csipett_egy_kockameduza_egy_fiatalt_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba87c9e0-6575-438c-920b-dcbb9e10b007","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Halalra_csipett_egy_kockameduza_egy_fiatalt_Ausztraliaban","timestamp":"2021. március. 04. 10:54","title":"Halálra csípett egy kockamedúza egy fiatalt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]