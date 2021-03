Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0df4eefc-01e1-4d37-9703-75aa7f1169be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gliese 486 b exobolygót a szuperföldek kategóriájába sorolták, a felszíni hőmérséklete 430 Celsius-fok körül lehet.","shortLead":"A Gliese 486 b exobolygót a szuperföldek kategóriájába sorolták, a felszíni hőmérséklete 430 Celsius-fok körül lehet.","id":"20210305_naprendszer_exobolygo_gliese_486_b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df4eefc-01e1-4d37-9703-75aa7f1169be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae52a25-0a55-4db5-a000-bb3407f43806","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_naprendszer_exobolygo_gliese_486_b","timestamp":"2021. március. 05. 20:03","title":"Egy, a Földhöz hasonló bolygóra bukkantak a Naprendszer közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A rendkívüli intézkedés a veszélyhelyzet végéig áll fenn.","shortLead":"A rendkívüli intézkedés a veszélyhelyzet végéig áll fenn.","id":"20210306_Kotelezo_vezenyles_maganegeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b058beb-a0ad-455d-b55a-05e8618f7947","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Kotelezo_vezenyles_maganegeszsegugy","timestamp":"2021. március. 06. 09:15","title":"Kötelezően állami kórházba vezényelhetik a magánintézmények dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak nyilvános istentiszteleteket. A katolikus templomok nyitva maradnak, de Budapesten nem lesznek misék. ","shortLead":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak...","id":"20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266a9367-9c23-40eb-bf4a-e0cfb76351f3","keywords":null,"link":"/elet/20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 15:54","title":"A református és az evangélikus templomokban nem lesznek istentiszteletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A darabszámot nézve is komoly eltérés mutatkozik az előző, a járvány előtti időszakhoz képest.","shortLead":"A darabszámot nézve is komoly eltérés mutatkozik az előző, a járvány előtti időszakhoz képest.","id":"20210305_kulfoldrol_behozott_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b43913-6f11-45f3-8034-2f1e79d37419","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_kulfoldrol_behozott_auto","timestamp":"2021. március. 05. 15:23","title":"Változás történt, másfajta kocsikat hoznak most be külföldről a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c1a802-26fd-4187-93e7-d5a7ba0ca034","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Fontana-ház utódja is hasonló funkciót fog betölteni.","shortLead":"A Fontana-ház utódja is hasonló funkciót fog betölteni.","id":"20210305_Bontjak_a_Fontanahazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c1a802-26fd-4187-93e7-d5a7ba0ca034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc92d263-bcae-463f-9567-7b13a9b74b0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210305_Bontjak_a_Fontanahazat","timestamp":"2021. március. 05. 16:43","title":"Eltűnik a Váci utca ikonikus épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Most terrorcselekmény kísérlete miatt indul ellene eljárás. ","shortLead":"Most terrorcselekmény kísérlete miatt indul ellene eljárás. ","id":"20210306_Terrorcselekmeny_jogositvanyat_visszakovetelo_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24afd34-15ef-417d-8443-5fab6d6a42ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Terrorcselekmeny_jogositvanyat_visszakovetelo_ferfi","timestamp":"2021. március. 06. 09:22","title":"\"Meg kell szurkálnia valakit\" - az interneten fenyegetőzött egy jogosítványát visszakövetelő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3b6865-46fc-4e70-9f0d-2a4520ad211e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A lányos szülők gyakrabban válnak. A jelenségre pár évtizede figyeltek fel, és akkor még azzal próbálták magyarázni, hogy egyes konzervatív szülők többre tartják a fiúgyermekeket. ","shortLead":"A lányos szülők gyakrabban válnak. A jelenségre pár évtizede figyeltek fel, és akkor még azzal próbálták magyarázni...","id":"202109_valas_alanyok_miatt_kamaszkori_lepattanasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3b6865-46fc-4e70-9f0d-2a4520ad211e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a198570f-c409-4b5c-be96-51c537c5401d","keywords":null,"link":"/360/202109_valas_alanyok_miatt_kamaszkori_lepattanasok","timestamp":"2021. március. 06. 16:10","title":"Miért gyakoribb a válás a lányos szülőknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcd9b44-593d-4b86-942c-9219751dbb6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök saját bevallása szerint nehéz szívvel írta alá a papírokat.","shortLead":"A miniszterelnök saját bevallása szerint nehéz szívvel írta alá a papírokat.","id":"20210305_Orban_Viktor_alairta_a_rendeleteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dcd9b44-593d-4b86-942c-9219751dbb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddefe955-647f-4231-aaec-f9d8f6e07093","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Orban_Viktor_alairta_a_rendeleteket","timestamp":"2021. március. 05. 14:00","title":"Orbán Viktor aláírta a rendeleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]