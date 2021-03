Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 39 éves támadó öt éve nem szerepelt Svédország nemzeti csapatában.\r

","shortLead":"A 39 éves támadó öt éve nem szerepelt Svédország nemzeti csapatában.\r

","id":"20210306_Ibrahimovic_visszater_a_sved_valogatottba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e50ca68-0ff6-4510-8de2-98fb6887e64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d9a309-4f4b-4f8e-8338-d343f44d3fdc","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Ibrahimovic_visszater_a_sved_valogatottba","timestamp":"2021. március. 06. 19:42","title":"Ibrahimovic visszatér a svéd válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","shortLead":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","id":"20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e0c7d7-921a-46f5-94af-875e55df7ac0","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","timestamp":"2021. március. 06. 21:37","title":"Fucsovics döntőbe jutott a rotterdami tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester ismertette a következő hét évre vonatkozó városfejlesztési terveit.","shortLead":"A főpolgármester ismertette a következő hét évre vonatkozó városfejlesztési terveit.","id":"20210306_Karacsony_Gergely_Budapest_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34758353-e84c-4c50-a8bb-b5dae34aa5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Karacsony_Gergely_Budapest_orszag","timestamp":"2021. március. 06. 17:54","title":"Karácsony: Budapest nélkül nem fog az ország talpra állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24","c_author":"Donáth Anna","category":"360","description":"Ausztrália utat mutat a Facebook-szabályozásban, és mindannyiunk érdeke, hogy Zuckerbergék fizessenek a sajtónak a tartalomért – kivéve a magyar kormányt.\r

","shortLead":"Ausztrália utat mutat a Facebook-szabályozásban, és mindannyiunk érdeke, hogy Zuckerbergék fizessenek a sajtónak...","id":"20210307_Donath_Anna_Ausztralia_Facebook_szabalyozas_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6357c4f5-2907-4645-8c0b-ed782cfa4e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f71fd8-9fb4-45a7-bc69-2b50751a5f78","keywords":null,"link":"/360/20210307_Donath_Anna_Ausztralia_Facebook_szabalyozas_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 07. 13:45","title":"Donáth Anna: 180 fokos fordulatot vett a kormány a Facebook elleni keménykedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két új videóval jelentkezett a miniszterelnök.","shortLead":"Két új videóval jelentkezett a miniszterelnök.","id":"20210307_Orban_ismet_megigerte_hogy_senkit_sem_hagynak_az_ut_szelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1380c9ea-d524-4cf6-81c9-286101b84be8","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Orban_ismet_megigerte_hogy_senkit_sem_hagynak_az_ut_szelen","timestamp":"2021. március. 07. 11:50","title":"Orbán ismét megígérte, hogy senkit sem hagynak az út szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olivier Dassault a francia parlamentnek is tagja volt.","shortLead":"Olivier Dassault a francia parlamentnek is tagja volt.","id":"20210307_Helikopterbalesetben_meghalt_a_repulogepgyarto_Dassault_egyik_orokose","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f7a3dd-3d62-4ea8-86b3-0a9e5f123fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Helikopterbalesetben_meghalt_a_repulogepgyarto_Dassault_egyik_orokose","timestamp":"2021. március. 07. 21:37","title":"Helikopterbalesetben meghalt a repülőgépgyártó Dassault egyik örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fc6193-e3cb-44b4-b8fe-4ba0a67f28be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimagaslóan népszerűek az okoseszközök a magyar felhasználók körében – ez derült ki a Huawei magyarországi képviselete által készített, közel nyolcezer választ összesítő online felméréséből. A válaszadók 63 százaléka visel okosórát vagy okoskarkötőt, 54 százalékuknak van vezeték nélküli fülhallgatója, a megkérdezettek 12 százalékának pedig okosmérlege vagy vérnyomásmérője is.","shortLead":"Kimagaslóan népszerűek az okoseszközök a magyar felhasználók körében – ez derült ki a Huawei magyarországi képviselete...","id":"20210306_okosora_fitneszkarkoto_fulhallgato_statisztika_huawei_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31fc6193-e3cb-44b4-b8fe-4ba0a67f28be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e527afa5-0d26-410d-a81d-0a7aa1d25c45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_okosora_fitneszkarkoto_fulhallgato_statisztika_huawei_felmeres","timestamp":"2021. március. 06. 18:03","title":"Huawei: Már tízből hat magyar csuklóján ott ketyeg egy okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnökségi tagja mellett Nemes Gábort is beoltották.","shortLead":"A DK elnökségi tagja mellett Nemes Gábort is beoltották.","id":"20210306_Kalman_Olga_is_megkapta_a_lemondott_vedooltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c6ecd8-7bfc-44cb-ae9a-b8de448b050f","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Kalman_Olga_is_megkapta_a_lemondott_vedooltast","timestamp":"2021. március. 06. 20:38","title":"Kálmán Olga is megkapta a lemondott védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]