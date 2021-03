Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"Bihari Ádám - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Különösebb károk nélkül beismerhette volna a tömeges oltás főpróbáján keletkezett hibát a kormányzat, de a maszatolós kommunikációval csak rontott a helyzeten. Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakember szerint a hétvégi káosz paradox módon még javíthat is az oltási kedven, de az államba vetett bizalmon inkább rontott.","shortLead":"Különösebb károk nélkül beismerhette volna a tömeges oltás főpróbáján keletkezett hibát a kormányzat, de a maszatolós...","id":"20210308_koronavirus_astrazeneca_oltasi_kaosz_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f4ce42-6df3-4eda-bc09-9dbcc4846b50","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_koronavirus_astrazeneca_oltasi_kaosz_orbankormany","timestamp":"2021. március. 08. 20:00","title":"Tiszta beszéddel kezelhették volna az oltási baklövést, csak épp ez nem az a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Továbbra sem kell a megújítás miatt kormányablakokba menni.","shortLead":"Továbbra sem kell a megújítás miatt kormányablakokba menni.","id":"20210308_Most_nem_kell_izgulni_a_lejaro_jogositvanyok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19bd7ae-79db-4cfb-a7d3-64b8657f31d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Most_nem_kell_izgulni_a_lejaro_jogositvanyok_miatt","timestamp":"2021. március. 08. 09:44","title":"Továbbra sem kell izgulni a lejáró jogosítványok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az USA első tagállamaként Alaszka büszkélkedett el azzal, hogy mindenki kaphat vakcinát, aki szeretne. Az oltás nem kötelező.","shortLead":"Az USA első tagállamaként Alaszka büszkélkedett el azzal, hogy mindenki kaphat vakcinát, aki szeretne. Az oltás nem...","id":"20210310_Alaszka_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e27954-b4b7-4153-ad6c-c1b04af2136e","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_Alaszka_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. március. 10. 07:26","title":"Alaszkában minden 16 év feletti számára elérhetővé tették a koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talán nem szívesen látják egy hírben a híres modell és a budapesti főpolgármester nevét, akinek az újdonsült férj dolgozik.","shortLead":"Talán nem szívesen látják egy hírben a híres modell és a budapesti főpolgármester nevét, akinek az újdonsült férj...","id":"20210309_ferjhez_ment_mihalik_eniko_koranyi_david_karacsony_gergely_kormanysajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0604b712-fa23-4180-adf8-b13097bc5c81","keywords":null,"link":"/elet/20210309_ferjhez_ment_mihalik_eniko_koranyi_david_karacsony_gergely_kormanysajto","timestamp":"2021. március. 09. 18:52","title":"Férjhez ment Mihalik Enikő, de a kormánymédia hallgat arról, kihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0466ec-a102-4819-a0a8-9d8f294a6aa2","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Viharos időszak után választott új Hallgatói Önkormányzatot a Színház- és Filmművészeti Egyetem: az egyetemen maradók mellett a hallgatók csaknem harmada passziválta a félévét, sokan pedig a Freeszfe Egyesülettel tartanak. A hétfőn hivatalba lépett új HÖK mindenkit képviselni szeretne. Interjú az elnökkel.","shortLead":"Viharos időszak után választott új Hallgatói Önkormányzatot a Színház- és Filmművészeti Egyetem: az egyetemen maradók...","id":"20210309_szfe_hok_elnok_interju_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_hallgatoi_onkormanyzat_horvath_eszter_freeszfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0466ec-a102-4819-a0a8-9d8f294a6aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba84edf-dd58-4614-aea3-3e2533d64198","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_szfe_hok_elnok_interju_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_hallgatoi_onkormanyzat_horvath_eszter_freeszfe","timestamp":"2021. március. 09. 20:00","title":"Az SZFE új HÖK-elnöke: „Ez nem fájó kijózanodás, hanem folyamatos fájdalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Melinda Gates szerint világszinten csak 2022-ben érhetjük el azt az átoltottsági szintet, amellyel képesek leszünk megfékezni a koronavírus-járványt.","shortLead":"Melinda Gates szerint világszinten csak 2022-ben érhetjük el azt az átoltottsági szintet, amellyel képesek leszünk...","id":"20210310_covid_19_jarvany_koronavirus_mikor_er_veget_bill_gates_melinda_gates_atoltottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d2a827-bf0f-47f6-99da-760ce4f09f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_covid_19_jarvany_koronavirus_mikor_er_veget_bill_gates_melinda_gates_atoltottsag","timestamp":"2021. március. 10. 09:03","title":"Új elmélet jött: úgy tűnik, egy évünk még rámegy a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és a maga jól megkomponált nyersességében engedett betekintést egy diszfunkcionális család életébe. A Buckingham-palotában nem lesznek boldogok.

","shortLead":"Harry herceg és Meghan Markle Oprah Winfrey-nek adott interjúja több címlapra kívánkozó állítással is szolgált, és...","id":"20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d563decb-e34d-44c9-a140-92ca758d1321","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Harry_es_Meghan_ez_a_bosszu_inkabb_keseru_volt_mind_edes","timestamp":"2021. március. 08. 09:35","title":"Harry és Meghan: ez a bosszú inkább keserű volt, mint édes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A versenyzők a Városliget és a Puskás Aréna körül futó pályán zárják az országúti kerékpáros körversenyt.","shortLead":"A versenyzők a Városliget és a Puskás Aréna körül futó pályán zárják az országúti kerékpáros körversenyt.","id":"20210309_Siofokrol_indul_Tour_de_Hongrie_majusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb8c66c-0ac5-4e64-b473-a31ae3b83b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fb9621-25c5-4a0c-819c-15ddd5332ab4","keywords":null,"link":"/sport/20210309_Siofokrol_indul_Tour_de_Hongrie_majusban","timestamp":"2021. március. 09. 21:10","title":"Siófokról indul Tour de Hongrie májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]