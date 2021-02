Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"567d3e53-0aac-40f4-8712-ce19955a9d3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Balaton Soundra a helyszínt június végére kérték, míg a Strand Fesztivált augusztus közepére tervezik.","shortLead":"A Balaton Soundra a helyszínt június végére kérték, míg a Strand Fesztivált augusztus közepére tervezik.","id":"20210226_balaton_sound_fesztival_zamardi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=567d3e53-0aac-40f4-8712-ce19955a9d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7532772d-174d-4190-a38c-f9047b40aa05","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_balaton_sound_fesztival_zamardi","timestamp":"2021. február. 26. 13:29","title":"Lefoglalták a helyszínt június végére a Balaton Soundra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az alacsony vízállás miatt Velence híres kanálisainak némelyike kiszáradt, a gondolák szárazdokkra kényszerültek.","shortLead":"Az alacsony vízállás miatt Velence híres kanálisainak némelyike kiszáradt, a gondolák szárazdokkra kényszerültek.","id":"20210227_Eltunt_a_viz_Velence_nehany_kanalisabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df1ea80-d185-430e-97b5-088701ff4c12","keywords":null,"link":"/zhvg/20210227_Eltunt_a_viz_Velence_nehany_kanalisabol","timestamp":"2021. február. 27. 21:19","title":"Eltűnt a víz Velence néhány kanálisából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76814ba-09e4-45c1-ad83-3e9059a48a6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem is lehet aktuálisabb egy premier: épp teliholdkor mutatjuk be a Lula Luna című dalhoz készült klipet.



","shortLead":"Nem is lehet aktuálisabb egy premier: épp teliholdkor mutatjuk be a Lula Luna című dalhoz készült klipet.



","id":"20210227_Itt_a_teliholdas_videoklip_Peterfy_Boriektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c76814ba-09e4-45c1-ad83-3e9059a48a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02357ad-d5db-4b69-b391-89e09b99e07f","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Itt_a_teliholdas_videoklip_Peterfy_Boriektol","timestamp":"2021. február. 27. 20:00","title":"Itt a teliholdas videóklip Péterfy Boriéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7925e9-4e06-4f65-bece-3bf3ee19d894","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Válasz Online gyűjtése szerint a Kisfaludy-program forrásaiból Mészáros Lőrinc hotellánca szakította a legnagyobbat.","shortLead":"A Válasz Online gyűjtése szerint a Kisfaludy-program forrásaiból Mészáros Lőrinc hotellánca szakította a legnagyobbat.","id":"20210226_magyar_turisztikai_ugynokseg_kisfaludy_program_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c7925e9-4e06-4f65-bece-3bf3ee19d894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c80b725-b994-4403-af18-ab0ba2440fee","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_magyar_turisztikai_ugynokseg_kisfaludy_program_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","timestamp":"2021. február. 26. 16:40","title":" A 300 milliárdos állami pályázat kétharmadát az igénylők fél százaléka kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1474d8-48f4-4f5a-bad8-0ac6213528b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","shortLead":"Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","id":"20210226_24hu_free_szfe_maszk_keses_tamadas_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a1474d8-48f4-4f5a-bad8-0ac6213528b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7a3299-c625-4e80-b4c3-9e3eef939444","keywords":null,"link":"/elet/20210226_24hu_free_szfe_maszk_keses_tamadas_busz","timestamp":"2021. február. 26. 14:49","title":"24.hu: Elismerte a támadó, hogy a Free SZFE-s maszk miatt rántott kést a csepeli buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A döntés gyakorlatilag ellehetetleníti, hogy a gyermekeket azonos nemű párok fogadják örökbe. ","shortLead":"A döntés gyakorlatilag ellehetetleníti, hogy a gyermekeket azonos nemű párok fogadják örökbe. ","id":"20210227_kormanyrendelet_Novak_Katalin_engedely__egyedulallok_orokbefogadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e73248-d642-405c-8af9-6c8fea4b3e0d","keywords":null,"link":"/elet/20210227_kormanyrendelet_Novak_Katalin_engedely__egyedulallok_orokbefogadas","timestamp":"2021. február. 27. 20:51","title":"Megjelent a kormányrendelet, mostantól Novák Katalin engedélye kell az egyedülállók örökbefogadásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Schanda Tamás szerint, aki kritizálja a rendszert, az álhíreket terjeszt.","shortLead":"Schanda Tamás szerint, aki kritizálja a rendszert, az álhíreket terjeszt.","id":"20210226_Meghosszabbitja_a_kormany_a_bertamogatas_hataridejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07638f08-4787-4d1b-b098-ec52a5dde24e","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Meghosszabbitja_a_kormany_a_bertamogatas_hataridejet","timestamp":"2021. február. 26. 10:30","title":"Meghosszabbítja a kormány a bértámogatás határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09db93e1-2fe2-40d8-b4a3-2ceef531b533","c_author":"","category":"elet","description":"A pszichiáter szerint rengeteg belső munkánk van a járvánnyal.","shortLead":"A pszichiáter szerint rengeteg belső munkánk van a járvánnyal.","id":"20210227_Csernus_Imre_Mikor_terhet_vissza_minden_az_eredeti_kerekvagasba_Soha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09db93e1-2fe2-40d8-b4a3-2ceef531b533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1657f3-c479-4775-ac92-0dccd86fef6e","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Csernus_Imre_Mikor_terhet_vissza_minden_az_eredeti_kerekvagasba_Soha","timestamp":"2021. február. 27. 08:32","title":"Csernus Imre: Mikor térhet vissza minden az eredeti kerékvágásba? Soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]