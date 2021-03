Ha 5G-ről van szó, akkor nem lehet megállítani a Huaweit

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

2021. március. 11. 10:37
Akár 20-szor több vírus is lehet a brit mutáció által fertőzött
A vírus mennyisége egyenesen arányos a betegség súlyosságával. emberekben 2021. március. 10. 10:10
Müller Cecíliához fordult Szél Bernadett, hogy a gyermekotthonok lakói találkozhassanak a rokonaikkal
A független képviselő azt szeretné elérni, hogy érintkezés nélkül, de legalább láthassák a gyerekeket az arra jogosultak. 2021. március. 10. 09:21
Sosem volt még ekkora a Skoda Octavia, hivatalosan is itt az Octavia
A nyújtott tengelytávolságú új kivitel hátsó sorában minden korábbinál nagyobb a lábhely. Pro 2021. március. 10. 05:11
A Porto kiejtette a Juventust, a Dortmund is továbbment
A portugál csapat hosszabbításban verte az olasz bajnokot, a Dortmund Haaland duplájával ejtette ki a Sevillát. 2021. március. 09. 13:18
Felfüggesztette Puigdemont katalán függetlenségi vezető mentelmi jogát az EP
Az Európai Unió Bíróságához fog fellebbezni a katalán népszavazás megszervezéséért perbe fogott Carles Puigdemont volt katalán elnök, aki megkérdőjelezi a spanyol igazságszolgáltatás függetlenségét. mellé emelték. A regényei egy mai középiskolás számára olvashatatlanok – mondja az író, könyvkiadó.

2021. március. 10. 07:00
Nyáry Krisztián: A gyerekek jobban értenék Jókait, ha a kortárs írókkal együtt tanítanák
Herczeg Ferenccel nem az a probléma, hogy magasztalta Mussolinit, hanem az, hogy nincs ott a száz legfontosabb magyar prózaíró között, most pedig Mikszáth és Jókai mellé emelték.

2021. március. 09. 12:52
Megint elkezdték kiküldeni az AstraZeneca oltásra hívó sms-eket
Az üzeneteket ezúttal is a 60 év alatti krónikus betegek kapják.

2021. március. 10. 10:06
Művészóriásoktól tanult és maga is legenda lett – 75 éves Venczel Vera
Venczel Vera Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész március 10-én ünnepli a 75. születésnapját.