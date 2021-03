Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32979488-e422-4ec3-806a-2d1018ee099d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjelent a rendelet a rozsdaövezetek kijelöléséről.","shortLead":"Megjelent a rendelet a rozsdaövezetek kijelöléséről.","id":"20210311_Legalabb_1_milliard_forintot_kell_a_rozsdaovezetekre_kolteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32979488-e422-4ec3-806a-2d1018ee099d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d08ead3-63b9-4e0a-8baa-bcbd0cf3c468","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Legalabb_1_milliard_forintot_kell_a_rozsdaovezetekre_kolteni","timestamp":"2021. március. 11. 11:44","title":"Legalább 1 milliárd forintot kell a rozsdaövezetekre költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caac75f-a482-4e5a-9998-e032d6d9de59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes divatterepjárónak sem teljesítmény, sem nyomaték terén nincs igazán szégyenkezni valója.","shortLead":"A méretes divatterepjárónak sem teljesítmény, sem nyomaték terén nincs igazán szégyenkezni valója.","id":"20210312_igy_hasit_az_autopalyan_a_v12es_dizelmotoros_audi_q7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2caac75f-a482-4e5a-9998-e032d6d9de59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26925877-85b0-4e24-bdc6-8a32605b87b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_igy_hasit_az_autopalyan_a_v12es_dizelmotoros_audi_q7","timestamp":"2021. március. 12. 06:41","title":"Így hasít az autópályán a V12-es biturbó dízelmotoros Audi Q7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai oltási kampány a tervezettnél sokkal jobban halad. Biden május elsejére minden felnőtt amerikainak biztosítani akarja az oltás lehetőségét.\r

","shortLead":"Az amerikai oltási kampány a tervezettnél sokkal jobban halad. Biden május elsejére minden felnőtt amerikainak...","id":"20210312_Joe_Biden_mentocsomag_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81268f53-15b2-424b-bc35-499f479bfd88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_Joe_Biden_mentocsomag_torvenyjavaslat","timestamp":"2021. március. 12. 05:18","title":"Joe Biden aláírta az 1900 milliárd dolláros mentőcsomagról szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül két informatikai blamázs történt, ez pedig a járványkezelés összes hibáját a felszínre hozta, a társadalom megosztottságával együtt – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül...","id":"20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe270e0-8bf2-42e7-b510-470f821b310e","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","timestamp":"2021. március. 10. 12:37","title":"Orbán legértékesebb tulajdonságát veszélyezteti a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy éven át dolgozott azon, hogy a korábbinál jobb legyen az Instagram könnyített verziója, az Instagram Lite. A cég szerdán adta ki az új alkalmazás androidos verzióját.","shortLead":"A Facebook egy éven át dolgozott azon, hogy a korábbinál jobb legyen az Instagram könnyített verziója, az Instagram...","id":"20210310_facebook_instagram_lite_karcsusitott_instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fb4537-f3fd-4539-a275-ae272f71284c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_facebook_instagram_lite_karcsusitott_instagram","timestamp":"2021. március. 10. 18:03","title":"Érdemes kipróbálni: csak 2 MB tárhely kell az új karcsúsított Instagramnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573b592b-0261-464e-bb3a-2dcf222ff435","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami támogatáshoz szükséges eljárást pár nap alatt zongorázta le a fideszes önkormányzat a kormánnyal 2020 végén. ","shortLead":"Az állami támogatáshoz szükséges eljárást pár nap alatt zongorázta le a fideszes önkormányzat a kormánnyal 2020 végén. ","id":"20210311_Park_epul_V_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=573b592b-0261-464e-bb3a-2dcf222ff435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f58aad7-9fb9-4b17-a4ad-e6c7580211ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Park_epul_V_kerulet","timestamp":"2021. március. 11. 09:55","title":"Nem csak egy \"zsebpark\" épül 3 milliárdból az V. kerületben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","shortLead":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","id":"20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78fbf73-b91a-4248-8e1c-16352a6be976","keywords":null,"link":"/sport/20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","timestamp":"2021. március. 10. 15:11","title":"Peléről nevezik el a legendás riói Maracana stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig a területi gazdasági kamarának kellett fizetni, ezen változtatna most a kormány.","shortLead":"Eddig a területi gazdasági kamarának kellett fizetni, ezen változtatna most a kormány.","id":"20210311_A_kormany_egy_torvenyjavaslattal_minden_kamarai_hozzajarulast_Parraghekhoz_juttatna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b488fae-e4bf-421c-aee7-55624eedc412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_A_kormany_egy_torvenyjavaslattal_minden_kamarai_hozzajarulast_Parraghekhoz_juttatna","timestamp":"2021. március. 11. 13:38","title":"A kormány egy törvényjavaslattal minden kamarai hozzájárulást Parraghékhoz juttatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]