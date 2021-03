Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d124ae0-71f3-4564-bc92-3caebd234be3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a bíróságtól.","shortLead":"Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a bíróságtól.","id":"20210312_Vadat_emeltek_egy_buntetofekezo_autos_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d124ae0-71f3-4564-bc92-3caebd234be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b0dcec-82c0-47ca-b88f-8e8ba95d2d0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Vadat_emeltek_egy_buntetofekezo_autos_ellen","timestamp":"2021. március. 14. 14:41","title":"Vádat emeltek egy büntetőfékező autós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c0471a-6117-481f-8c0a-cca3bf2ea962","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A várakozásoknak megfelelő eredmények születtek.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelő eredmények születtek.","id":"20210314_exit_poll_tartomanyi_valasztas_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c0471a-6117-481f-8c0a-cca3bf2ea962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d5441e-4bca-4ef2-a23a-166494c73c5a","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_exit_poll_tartomanyi_valasztas_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 14. 19:42","title":"Az exit pollok a Zöldek és a szociáldemokraták győzelmét jósolják a németországi tartományi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

Egy évvel a járvány kitörése után annak jártunk utána, beigazolódott-e az a jóslat, miszerint az emberek szívesebben vásárolnak közvetlenül a termelőktől, sőt, akár maguk is termelni kezdenek. Egy évvel a járvány...","id":"20210314_rovidebbellatasilanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f320972c-6126-4818-b0f6-a528cebd123b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210314_rovidebbellatasilanc","timestamp":"2021. március. 14. 20:00","title":"Kinek is fizetjük meg az egyre drágább élelmiszereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tudni, hogy az esetnek köze van-e a vakcinához, az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálja az eseteket.","shortLead":"Nem tudni, hogy az esetnek köze van-e a vakcinához, az Európai Gyógyszerügynökség vizsgálja az eseteket.","id":"20210313_Norvegiaban_korhazba_kerult_harom_AstraZenecaval_oltott_egeszsegugyi_dolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4390ab17-3e3e-4785-b1bb-436456124f5f","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_Norvegiaban_korhazba_kerult_harom_AstraZenecaval_oltott_egeszsegugyi_dolgozo","timestamp":"2021. március. 13. 20:20","title":"Norvégiában kórházba került három, AstraZenecával oltott egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5577f3-2bae-4f16-a2a4-6f1d0f1a8a72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hazánkban sportoló szerb olimpiai bajnok a vétkes sofőr.  